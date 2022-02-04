تحميل لعبة سونيك SONIC Adventure2للكمبيوتر برابط مباشر

mrmr ali
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فى اواخر عام 2012 تم بيع فوق مائة مليون نسخة من اللعبة الجميلة لعبة سونيكsonic وهي متاحة على الأجهزة التالية: ميكروسوفت ويندوز , وى , نينتندو , بلاى ستيشن وان , بلاى ستيشن 2 , بلاي ستيشن 3 , اندرويد , اى او اس ( ايفون , ايباد , ايبود ) اكس بوكس , بلاك بيرى , ويندوز فون واخيرا جهاز الماك، نعم ان اللعبة متاحة على جميع هذه المنصات وكل هذا ادى الى انتشار واسع للعبة فى جميع انحاء العالم فى فترة وجيزة مقارنة بالالعاب الاخرى
تكان هناك دكتور شرير يجرى التجارب العديدة واكتشف سونيك بطل اللعبة الذى لا يعجبه حال الدكتور الشرير ومن هنا تبدا مغامرات اللعبة لعبة سونيك فى صراع دائم بينهم من اول اللعبة لاخرها بكل احداث اللعبة بالاضافة الى التشوق داخل اللعبة نظرا للمغامرات الجميلة
اهم ميزات لعبة سونيكsoNic الجديدة :
1_فى وقت قليل جدا ممكن تحميل اللعبة المجانية تماما 2_تلك المساحة التى تشغلها اللعبة قليلة وخفيفة على جهازك 3_توافر تحميل اللعبة للكمبيوتر لدينا من خلال هذه المقالة كما متوفرة على المتاجر الالكترونيا العديدة 4_مهما كان مستواك تستطيع لعب اللعبة لانها تدعم جميع المستويات 5_ادام حصلت على نقط اعلى تقدمت وانتقلت الى مستوى اعلى تدريجيا
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تكان هناك دكتور شرير يجرى التجارب العديدة واكتشف سونيك بطل اللعبة الذى لا يعجبه حال الدكتور الشرير ومن هنا تبدا مغامرات اللعبة لعبة سونيك فى صراع دائم بينهم من اول اللعبة لاخرها بكل احداث اللعبة بالاضافة الى التشوق داخل اللعبة نظرا للمغامرات الجميلة
اهم ميزات لعبة سونيكsoNic الجديدة :
1_فى وقت قليل جدا ممكن تحميل اللعبة المجانية تماما 2_تلك المساحة التى تشغلها اللعبة قليلة وخفيفة على جهازك 3_توافر تحميل اللعبة للكمبيوتر لدينا من خلال هذه المقالة كما متوفرة على المتاجر الالكترونيا العديدة 4_مهما كان مستواك تستطيع لعب اللعبة لانها تدعم جميع المستويات 5_ادام حصلت على نقط اعلى تقدمت وانتقلت الى مستوى اعلى تدريجيا
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