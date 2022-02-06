من درر السلف...الحلقة رقم 549

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …قال الشيخ العلاّمة عبد الله ابن سليمان ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله في كلامٍ دامي /والحقيقة أن من خالف أمر القرآن ونهيه : لم يؤمن به ؛ شاء أم أبى ..ومن لم يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم : لم يصدقه ؛ شاء أم أبى ..لا تقبل دعوى : بلا حقيقة ..ولا قول : بلا عمل ..والمصيبة العظيمة أن حرمات الله : قد إنتهكت ..والفسوق : قد انتشر بين المسلمين ..ويحاول إخوان الشياطين : أن يقضوا على بقية الدين ..ولا أحد : ينكر أو يغار ..أو يحزن لما يرى ويسمع : من الأشرار ..وينتحب : على موت السنن ؛ وظهور البدع ..ولا شك أن هذا : علامة موت القلوب ..رحم الله ابن عقيل حيث يقول في زمانه /من عجيب ما نقدت من أحوال الناس : كثرة ما ناحوا على خراب الديار ..وموت الأقارب والأسلاف ..والتحسر على الأرزاق ..وذم الزمن وأهله ..وذكر نكد العيش فيه ..وقد رأوا من انهدام الإسلام وتشعب الأديان وموت السنن وظهور البدع وارتكاب المعاصي وتقضي الأعمار : في الفارغ الذي لا يجدي ..والقبيح : الذي يوبق ويؤذي ..فلا أجد منهم : من ناح على دينه ..ولا بكى : على ما فرط من عمره .. ..إلى آخره . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 467 …ومنها …وقال الشيخ أيضًا عليه رحمات ربّ عليه /وقال ابن القيّم رحمه الله :لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة ؛ والمحاكمة إليهما ؛ واعتقدوا عدم الإكتفاء بهما ؛ وعدلوا إلى الآراء والقياس والإستحسان وأقوال الشيوخ : عرض لهم عند ذلك فساد في فطرهم ..وظلمة : في قلوبهم ..وكدر : في أفهامهم ..ومحق : في عقولهم ..عمتهم هذه الأمور ؛ وغلبت عليهم ؛ حتى رباَ فيها الصغير ؛؟وهرم عليها الكبير ؛ فلم يروها منكراً .. .. إلى آخره . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 468 …ومنها …وقال أيضًا /ورحم الله ابن القيم حيث قال :الزنادقة قوم : أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل ..وأبطنوا : الكفر ومعاداة الله ورسله ..وهؤلاء : هم المنافقون ..وهم في الدرك الأسفل : من النار . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 470 …ومنها …وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال القرطبيّ في شرح مسلم :ولا يختلف في أنه لا يحل لمسلم : المقام في بلاد الكفر مع التمكن من الخروج منها لجريان أحكام الكفر عليه ؛ ولخوف الفتنة على نفسه ..وهذا حكم ثابتٌ مؤبدٌ إلى يوم القيامة . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 480 …