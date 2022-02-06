لضعاف البصر برنامج العدسة المكبرة لتكبير الكلمات الصغيرة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



الكثير منا من يعاني من الكلمات الصغيرة في الصور مثلا او الفيديو او ملفات محملة ونريد تكبريها ولانعرف كيف الان جئت بالعدسة المكبرة لجهاز الحاسوب لتكبير الكلمات