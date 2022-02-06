لضعاف البصر برنامج العدسة المكبرة لتكبير الكلمات الصغيرة

waliid22
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 فيفري 2022
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- النقاط
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- محل الإقامة
- Le monde
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكثير منا من يعاني من الكلمات الصغيرة في الصور مثلا او الفيديو او ملفات محملة
ونريد تكبريها ولانعرف كيف الان جئت بالعدسة المكبرة لجهاز الحاسوب لتكبير الكلمات
مع إمكانية تغيير شكل و حجم العدسة بكل سهولة برنامج لا يحتاج إلى تنصيب
للتحميل اضغط هنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الكثير منا من يعاني من الكلمات الصغيرة في الصور مثلا او الفيديو او ملفات محملة
ونريد تكبريها ولانعرف كيف الان جئت بالعدسة المكبرة لجهاز الحاسوب لتكبير الكلمات
مع إمكانية تغيير شكل و حجم العدسة بكل سهولة برنامج لا يحتاج إلى تنصيب
للتحميل اضغط هنا