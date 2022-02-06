لضعاف البصر برنامج العدسة المكبرة لتكبير الكلمات الصغيرة

waliid22

waliid22

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 فيفري 2022
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محل الإقامة
Le monde
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الكثير منا من يعاني من الكلمات الصغيرة في الصور مثلا او الفيديو او ملفات محملة
ونريد تكبريها ولانعرف كيف الان جئت بالعدسة المكبرة لجهاز الحاسوب لتكبير الكلمات
XRy6iCa.jpg


مع إمكانية تغيير شكل و حجم العدسة بكل سهولة برنامج لا يحتاج إلى تنصيب
PR7r9od.jpg


للتحميل اضغط هنا
 
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