من درر السلف...الحلقة رقم 550

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 18,280
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النوويّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ : فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ..
لِأَنَّهُ لَيْسَ : مُكَلَّفًا ..
وَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ : مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ . ..
أنظره / المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 16 وَرَقَة / 207 …
ومنها …
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ : مَخْصُوصٌ بِأَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ..
فَأَمَّا وِلْدَانُ الْمُؤْمِنِينَ : فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ /
لَا يُخْتَلَفُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ وَهُوَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ..
أنْظُرهُ / تفسير القرآن العظيم ج 05 وَرَقَة / 56 …
ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله /
إن قول : أنهم في الجنة ؛ هو قول الأكثر ..
وقال / وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم . ..
أنظره / التذكرة ج 02 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ : إجْمَاعًا ..
وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَحُّ الْأَجْوِبَةِ فِيهِمْ : مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ :
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .. .
أنظره / الفَتَاوَى الكبرى ج 05 وَرَقَة / 536 …
ومنها …
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال /
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أطفالُ المؤمنينَ في جبلٍ في الجنةِ يكفلُهم إبراهيمُ و سارَّةُ حتى يردَّهم إلى آبائِهم يومَ القيامةِ .. .
أخرجه / ابن أبي الدنيا والحاكم وأبو نعيم وصححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح الجامع برقم / 1023 …
الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …
منها …
قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النوويّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ : فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ..
لِأَنَّهُ لَيْسَ : مُكَلَّفًا ..
وَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ : مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ . ..
أنظره / المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 16 وَرَقَة / 207 …
ومنها …
وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ : مَخْصُوصٌ بِأَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ..
فَأَمَّا وِلْدَانُ الْمُؤْمِنِينَ : فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ /
لَا يُخْتَلَفُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ وَهُوَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ..
أنْظُرهُ / تفسير القرآن العظيم ج 05 وَرَقَة / 56 …
ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله /
إن قول : أنهم في الجنة ؛ هو قول الأكثر ..
وقال / وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم . ..
أنظره / التذكرة ج 02 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ : إجْمَاعًا ..
وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَحُّ الْأَجْوِبَةِ فِيهِمْ : مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ :
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .. .
أنظره / الفَتَاوَى الكبرى ج 05 وَرَقَة / 536 …
ومنها …
عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال /
أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أطفالُ المؤمنينَ في جبلٍ في الجنةِ يكفلُهم إبراهيمُ و سارَّةُ حتى يردَّهم إلى آبائِهم يومَ القيامةِ .. .
أخرجه / ابن أبي الدنيا والحاكم وأبو نعيم وصححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح الجامع برقم / 1023 …