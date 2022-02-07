من درر السلف...الحلقة رقم 550

الحمد لله …الكنزُ العظيم منَ الفَهْمِ العَميمْ …منها …قال الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى ابن شرف النوويّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ : فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ..لِأَنَّهُ لَيْسَ : مُكَلَّفًا ..وَتَوَقَّفَ فِيهِ بَعْضُ : مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِهِ . ..أنظره / المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ج 16 وَرَقَة / 207 …ومنها …وقال الحافظ أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير القرشيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ : مَخْصُوصٌ بِأَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ..فَأَمَّا وِلْدَانُ الْمُؤْمِنِينَ : فَلَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ كَمَا حَكَاهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى بْنُ الْفَرَّاءِ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ /لَا يُخْتَلَفُ فِيهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ النَّاسِ ؛ وَهُوَ الَّذِي نَقْطَعُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . ..أنْظُرهُ / تفسير القرآن العظيم ج 05 وَرَقَة / 56 …ومنها …وقال الإمام القرطبيّ الأنصاريّ الخزرجيّ عليه رَحَمَات الله /إن قول : أنهم في الجنة ؛ هو قول الأكثر ..وقال / وقد أنكر بعض العلماء الخلاف فيهم . ..أنظره / التذكرة ج 02 وَرَقَة / 328 …ومنها …وقال شيخ الإسلام ﺍﺑﻦ تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /وَأَطْفَالُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْجَنَّةِ : إجْمَاعًا ..وَأَمَّا أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ فَأَصَحُّ الْأَجْوِبَةِ فِيهِمْ : مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ :اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ .. .أنظره / الفَتَاوَى الكبرى ج 05 وَرَقَة / 536 …ومنها …عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال /أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :أطفالُ المؤمنينَ في جبلٍ في الجنةِ يكفلُهم إبراهيمُ و سارَّةُ حتى يردَّهم إلى آبائِهم يومَ القيامةِ .. .أخرجه / ابن أبي الدنيا والحاكم وأبو نعيم وصححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في صحيح الجامع برقم / 1023 …