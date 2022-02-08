من درر السلف...الحلقة رقم 551

إلياس
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الحمد لله …
ومن الفوائد المستفيدة والمسائل المعتبرة ..
منها …
قال علامة مصر الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /
وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين ( الملتصقين بالعلم المنتسبين له ) هو : غطاء الرأس الذي يسمونه / ( القبعة البرنيطة ) ..
وتعللوا لها : بالأعاليل والأباطيل ..
وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين : أن لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس ..
وهم يأبون : إلاّ أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلاّ الوقاية من الإسلام ..
فيصرح كتابهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر : في تغيير الرأس الذي تحته ..
ينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكير إفرنجي واسع !!!
ثم أبى الله لهم : إلاّ الخذلان ؛ فتناقضوا ؛ ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة ..
فنزعوا غطاء الرأس بمرة ؛ تركوا الطربوش وغيره ؛ ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ؛ ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة ؛ وأنه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلاّ بها . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 371 …
ومنها …
و قال العلاّمة الإمام حَمُود ابن عبد الله التويجري تعقيباً على علاّمة مصر عليهم رَحَمَات الله /
وهذا التشبه القبيح ؛ والإنحراف عن زي المسلمين ؛ والتزيي بزي أعداء الله تعالى : كله من آثار بطانة السوء ..
كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :
ما بعث الله من نبيّ ؛ ولا استخلف ؛ إلاّ كانت له بطانتان ..
بطانة : تأمره بالمعروف وتحضه عليه ..
وبطانة : تأمره بالشر وتحضه عليه ..
فالمعصوم : من عصم الله تعالى .. .
رواه البخاري والنسائي . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 372 …
ومنها …
وقال الشيخ أيضًا عليه رَحَمَات الله /
فالواجب على المسلمين كافة : أن يبعدوا كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى ..
والتزيي بزيهم : في اللباس وغيره ..
ويجب على ولاة الأمور : أن ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم ؛ ويلبسوهم لباس المسلمين ..
وينبغي لهم أن يحترزوا : من شر بطانة السوء ممن يأمرهم بالمنكر ويحضهم عليه ؛ ويبعدوهم عنهم غاية البعد . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 373 - 374 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ قاصف /
ومن التشبه بأعداء الله تعالى : الإشارة بالأصابع عند السلام ..
وكذلك الإشارة : بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه ؛ فوق الحاجب الأيمن كما يفعل ذلك الشرط وغيرهم ..
وكذلك ضرب الشرط : بأرجلهم عند السلام ..
ويسمون هذا الضرب المنكر ؛ والإشارة بالأكف : التحية العسكرية ..
وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى ..
وهي بالهُزُءِ والسخرية أشبه منها : بالتحية ..
ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟؟؟
وأثرت فساداً كثيراً في أخلاقهم وأفعالهم ؛ حتى صاروا يستحسنون من أفعال الإفرنج وغيرهم من الأعاجم : ما يستقبحه أولو العقول السليمة ؛ والفطر المستقيمة ..
وهذه التحية المستهجنة : من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره ؛ والنهي عنه . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 375 …
ومن الفوائد المستفيدة والمسائل المعتبرة ..
منها …
قال علامة مصر الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /
وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين ( الملتصقين بالعلم المنتسبين له ) هو : غطاء الرأس الذي يسمونه / ( القبعة البرنيطة ) ..
وتعللوا لها : بالأعاليل والأباطيل ..
وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين : أن لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس ..
وهم يأبون : إلاّ أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلاّ الوقاية من الإسلام ..
فيصرح كتابهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر : في تغيير الرأس الذي تحته ..
ينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكير إفرنجي واسع !!!
ثم أبى الله لهم : إلاّ الخذلان ؛ فتناقضوا ؛ ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة ..
فنزعوا غطاء الرأس بمرة ؛ تركوا الطربوش وغيره ؛ ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ؛ ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة ؛ وأنه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلاّ بها . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 371 …
ومنها …
و قال العلاّمة الإمام حَمُود ابن عبد الله التويجري تعقيباً على علاّمة مصر عليهم رَحَمَات الله /
وهذا التشبه القبيح ؛ والإنحراف عن زي المسلمين ؛ والتزيي بزي أعداء الله تعالى : كله من آثار بطانة السوء ..
كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :
ما بعث الله من نبيّ ؛ ولا استخلف ؛ إلاّ كانت له بطانتان ..
بطانة : تأمره بالمعروف وتحضه عليه ..
وبطانة : تأمره بالشر وتحضه عليه ..
فالمعصوم : من عصم الله تعالى .. .
رواه البخاري والنسائي . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 372 …
ومنها …
وقال الشيخ أيضًا عليه رَحَمَات الله /
فالواجب على المسلمين كافة : أن يبعدوا كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى ..
والتزيي بزيهم : في اللباس وغيره ..
ويجب على ولاة الأمور : أن ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم ؛ ويلبسوهم لباس المسلمين ..
وينبغي لهم أن يحترزوا : من شر بطانة السوء ممن يأمرهم بالمنكر ويحضهم عليه ؛ ويبعدوهم عنهم غاية البعد . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 373 - 374 …
ومنها …
وقال أيضًا في كلامٍ قاصف /
ومن التشبه بأعداء الله تعالى : الإشارة بالأصابع عند السلام ..
وكذلك الإشارة : بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه ؛ فوق الحاجب الأيمن كما يفعل ذلك الشرط وغيرهم ..
وكذلك ضرب الشرط : بأرجلهم عند السلام ..
ويسمون هذا الضرب المنكر ؛ والإشارة بالأكف : التحية العسكرية ..
وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى ..
وهي بالهُزُءِ والسخرية أشبه منها : بالتحية ..
ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟؟؟
وأثرت فساداً كثيراً في أخلاقهم وأفعالهم ؛ حتى صاروا يستحسنون من أفعال الإفرنج وغيرهم من الأعاجم : ما يستقبحه أولو العقول السليمة ؛ والفطر المستقيمة ..
وهذه التحية المستهجنة : من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره ؛ والنهي عنه . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 375 …