من درر السلف...الحلقة رقم 551

الحمد لله …ومن الفوائد المستفيدة والمسائل المعتبرة ..منها …قال علامة مصر الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /وأظهر مظهر يريدون أن يضربوه على المسلمين ( الملتصقين بالعلم المنتسبين له ) هو : غطاء الرأس الذي يسمونه / ( القبعة البرنيطة ) ..وتعللوا لها : بالأعاليل والأباطيل ..وأفتاهم بعض الكبراء المنتسبين : أن لا بأس بها إذا أريد بها الوقاية من الشمس ..وهم يأبون : إلاّ أن يظهروا أنهم لا يريدون بها إلاّ الوقاية من الإسلام ..فيصرح كتابهم ومفكروهم بأن هذا اللباس له أكبر الأثر : في تغيير الرأس الذي تحته ..ينقله من تفكير عربي ضيق إلى تفكير إفرنجي واسع !!!ثم أبى الله لهم : إلاّ الخذلان ؛ فتناقضوا ؛ ونقضوا ما قالوا من حجة الشمس إذ وجدوا أنهم لم يستطيعوا ضرب هذه الذلة على الأمة ..فنزعوا غطاء الرأس بمرة ؛ تركوا الطربوش وغيره ؛ ونسوا أن الشمس ستضرب رؤوسهم مباشرة دون واسطة الطربوش ؛ ونسوا أنهم دعوا إلى القبعة ؛ وأنه لا وقاية لرؤوسهم من الشمس إلاّ بها . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 371 …ومنها …و قال العلاّمة الإمام حَمُود ابن عبد الله التويجري تعقيباً على علاّمة مصر عليهم رَحَمَات الله /وهذا التشبه القبيح ؛ والإنحراف عن زي المسلمين ؛ والتزيي بزي أعداء الله تعالى : كله من آثار بطانة السوء ..كما في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :ما بعث الله من نبيّ ؛ ولا استخلف ؛ إلاّ كانت له بطانتان ..بطانة : تأمره بالمعروف وتحضه عليه ..وبطانة : تأمره بالشر وتحضه عليه ..فالمعصوم : من عصم الله تعالى .. .رواه البخاري والنسائي . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 372 …ومنها …وقال الشيخ أيضًا عليه رَحَمَات الله /فالواجب على المسلمين كافة : أن يبعدوا كل البعد عن مشابهة أعداء الله تعالى ..والتزيي بزيهم : في اللباس وغيره ..ويجب على ولاة الأمور : أن ينزعوا لباس الإفرنج عن جيوشهم وشرطهم ؛ ويلبسوهم لباس المسلمين ..وينبغي لهم أن يحترزوا : من شر بطانة السوء ممن يأمرهم بالمنكر ويحضهم عليه ؛ ويبعدوهم عنهم غاية البعد . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 373 - 374 …ومنها …وقال أيضًا في كلامٍ قاصف /ومن التشبه بأعداء الله تعالى : الإشارة بالأصابع عند السلام ..وكذلك الإشارة : بالأكف مرفوعة إلى جانب الوجه ؛ فوق الحاجب الأيمن كما يفعل ذلك الشرط وغيرهم ..وكذلك ضرب الشرط : بأرجلهم عند السلام ..ويسمون هذا الضرب المنكر ؛ والإشارة بالأكف : التحية العسكرية ..وهي : تحية مأخوذة عن الإفرنج وأشباههم من أعداء الله تعالى ..وهي بالهُزُءِ والسخرية أشبه منها : بالتحية ..ولكن ما الحيلة فيمن غيرت طباعهم المدنية الإفرنجية ؟؟؟وأثرت فساداً كثيراً في أخلاقهم وأفعالهم ؛ حتى صاروا يستحسنون من أفعال الإفرنج وغيرهم من الأعاجم : ما يستقبحه أولو العقول السليمة ؛ والفطر المستقيمة ..وهذه التحية المستهجنة : من جملة المنكر الذي ينبغي تغييره ؛ والنهي عنه . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 375 …