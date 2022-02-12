من درر السلف....الحلقة رقم 552

إلياس
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الحمد لله …
ومن المستفيد المفيد …
منها …
قال المشايخ الكبار / العلاّمة محمد ابن عبد اللطيف والعلاّمة صالح ابن عبد العزيز والعلاّمة محمد ابن إبراهيم /
إلى جناب عالي الجناب ؛ حضرة الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل ( سلمه الله تعالى ) : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وموجب الكتاب هو : النصيحة لكم ؛ والشفقة عليكم ..
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم :
الدين النصيحة ؛ قالها ثلاثاً ؛ قيل : لمن يا رسول الله ؟؟؟
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .. .
وأعظم ما ننصحك به عما رأيناه وسمعناه من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين منها : اللباس الذي هو شعار الإفرنج والترك والأعاجم ..
ولم يعهد عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص : غير اللباس المعتاد للرعية ..
ولما أحدث بنو العباس السواد : أنكر عليهم العلماء الإمام أحمد وغيره ..
وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم /
أن تغيير اللباس بسواد أو غيره : خلاف ما عليه المسلمون ..
وأنه : من البدع والمنكرات ..
وأن كل زي اختص به الكفار : يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه ..
وكل شيء مختص بالكفار من لباس وغيره : يحرم اتخاذه واستعماله ..
لأن اتخاذه واستعماله : ينقص دين المسلم ؛ وهو محرم ..
والمشابهة : توجب التأثير في المشابه به ..
ذكر ذلك : شيخ الإسلام . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 364 - 365 …
ومنها …
روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي عليهم رَحَمَات الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال /
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :
إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسهما .. .
وفي رواية لمسلم قال /
رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :
أأمك أمرتك بهذا ؟؟؟
قلت : أغسلهما ؟؟؟
قال : بل أحرقهما .. .
وفي رواية للنسائى عنه رضي الله عنه /
أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران : فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال /
اذهب فاطرحهما عنك ..
قال أين يا رسول الله ؟؟؟ قال : في النار .. .
🖌🖌 قال العلاّمة حمود ابن عبد الله التويجري عليهِ رَحَمَات الله /
وهذا الحديث الصحيح : صريحُ تحريمِ ثياب الكفار على المسلمين ..
وفيه دليلٌ على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى : كالاقتصار على لبس البنطلونات والقمص القصار وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى ؛ وملابسهم لوجود علة النهي فيها . ..
🖍🖍 وقال العلاّمة الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /
هذا الحديث يدل بالنص الصريح : على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح / ( و من تشبه بقوم فهو منهم ) .. .
ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا ؛ أعني : ( في تحريم التشبه بالكفار ) ..
حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة ؛ فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة ؛ هجيراها وديدنها : التشبه بالكفار في كل شيء ؛ والإستخذاء لهم والإستعباد ..
ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم ؛ المنتسبين له : من يزين لهم أمرهم ؛ ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق ؛ وكل شيء ..
حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام : إلاّ مظهر الصلاة والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع ؛ بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 369 - 370 - 371 …
ومن المستفيد المفيد …
منها …
قال المشايخ الكبار / العلاّمة محمد ابن عبد اللطيف والعلاّمة صالح ابن عبد العزيز والعلاّمة محمد ابن إبراهيم /
إلى جناب عالي الجناب ؛ حضرة الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل ( سلمه الله تعالى ) : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
وموجب الكتاب هو : النصيحة لكم ؛ والشفقة عليكم ..
عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم :
الدين النصيحة ؛ قالها ثلاثاً ؛ قيل : لمن يا رسول الله ؟؟؟
قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .. .
وأعظم ما ننصحك به عما رأيناه وسمعناه من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين منها : اللباس الذي هو شعار الإفرنج والترك والأعاجم ..
ولم يعهد عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص : غير اللباس المعتاد للرعية ..
ولما أحدث بنو العباس السواد : أنكر عليهم العلماء الإمام أحمد وغيره ..
وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم /
أن تغيير اللباس بسواد أو غيره : خلاف ما عليه المسلمون ..
وأنه : من البدع والمنكرات ..
وأن كل زي اختص به الكفار : يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه ..
وكل شيء مختص بالكفار من لباس وغيره : يحرم اتخاذه واستعماله ..
لأن اتخاذه واستعماله : ينقص دين المسلم ؛ وهو محرم ..
والمشابهة : توجب التأثير في المشابه به ..
ذكر ذلك : شيخ الإسلام . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 364 - 365 …
ومنها …
روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي عليهم رَحَمَات الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال /
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :
إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسهما .. .
وفي رواية لمسلم قال /
رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :
أأمك أمرتك بهذا ؟؟؟
قلت : أغسلهما ؟؟؟
قال : بل أحرقهما .. .
وفي رواية للنسائى عنه رضي الله عنه /
أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران : فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال /
اذهب فاطرحهما عنك ..
قال أين يا رسول الله ؟؟؟ قال : في النار .. .
🖌🖌 قال العلاّمة حمود ابن عبد الله التويجري عليهِ رَحَمَات الله /
وهذا الحديث الصحيح : صريحُ تحريمِ ثياب الكفار على المسلمين ..
وفيه دليلٌ على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى : كالاقتصار على لبس البنطلونات والقمص القصار وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى ؛ وملابسهم لوجود علة النهي فيها . ..
🖍🖍 وقال العلاّمة الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /
هذا الحديث يدل بالنص الصريح : على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح / ( و من تشبه بقوم فهو منهم ) .. .
ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا ؛ أعني : ( في تحريم التشبه بالكفار ) ..
حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة ؛ فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة ؛ هجيراها وديدنها : التشبه بالكفار في كل شيء ؛ والإستخذاء لهم والإستعباد ..
ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم ؛ المنتسبين له : من يزين لهم أمرهم ؛ ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق ؛ وكل شيء ..
حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام : إلاّ مظهر الصلاة والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع ؛ بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا . ..
أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 369 - 370 - 371 …