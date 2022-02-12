من درر السلف....الحلقة رقم 552

الحمد لله …ومن المستفيد المفيد …منها …قال المشايخ الكبار / العلاّمة محمد ابن عبد اللطيف والعلاّمة صالح ابن عبد العزيز والعلاّمة محمد ابن إبراهيم /إلى جناب عالي الجناب ؛ حضرة الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل ( سلمه الله تعالى ) : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وموجب الكتاب هو : النصيحة لكم ؛ والشفقة عليكم ..عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم :الدين النصيحة ؛ قالها ثلاثاً ؛ قيل : لمن يا رسول الله ؟؟؟قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم .. .وأعظم ما ننصحك به عما رأيناه وسمعناه من المنكرات الفظيعة الشنيعة التي تنقص الإسلام والدين منها : اللباس الذي هو شعار الإفرنج والترك والأعاجم ..ولم يعهد عن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام تخصيص جندهم بلباس خاص : غير اللباس المعتاد للرعية ..ولما أحدث بنو العباس السواد : أنكر عليهم العلماء الإمام أحمد وغيره ..وذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم /أن تغيير اللباس بسواد أو غيره : خلاف ما عليه المسلمون ..وأنه : من البدع والمنكرات ..وأن كل زي اختص به الكفار : يحرم على المسلمين استعماله وموافقتهم فيه ..وكل شيء مختص بالكفار من لباس وغيره : يحرم اتخاذه واستعماله ..لأن اتخاذه واستعماله : ينقص دين المسلم ؛ وهو محرم ..والمشابهة : توجب التأثير في المشابه به ..ذكر ذلك : شيخ الإسلام . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 364 - 365 …ومنها …روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم والنسائي عليهم رَحَمَات الله عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال /رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسهما .. .وفي رواية لمسلم قال /رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم عليَّ ثوبين معصفرين فقال :أأمك أمرتك بهذا ؟؟؟قلت : أغسلهما ؟؟؟قال : بل أحرقهما .. .وفي رواية للنسائى عنه رضي الله عنه /أنه أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان معصفران : فغضب النبيّ صلى الله عليه وسلم وقال /اذهب فاطرحهما عنك ..قال أين يا رسول الله ؟؟؟ قال : في النار .. .🖌🖌 قال العلاّمة حمود ابن عبد الله التويجري عليهِ رَحَمَات الله /وهذا الحديث الصحيح : صريحُ تحريمِ ثياب الكفار على المسلمين ..وفيه دليلٌ على المنع من لبس البرنيطات وغيرها من ملابس أعداء الله تعالى : كالاقتصار على لبس البنطلونات والقمص القصار وغير ذلك من زي أعداء الله تعالى ؛ وملابسهم لوجود علة النهي فيها . ..🖍🖍 وقال العلاّمة الشيخ أحمد محمد شاكر عليهِ رَحَمَات الله /هذا الحديث يدل بالنص الصريح : على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر كالحديث الآخر الصحيح / ( و من تشبه بقوم فهو منهم ) .. .ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذا ؛ أعني : ( في تحريم التشبه بالكفار ) ..حتى جئنا في هذه العصور المتأخرة ؛ فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة ؛ هجيراها وديدنها : التشبه بالكفار في كل شيء ؛ والإستخذاء لهم والإستعباد ..ثم وجدوا من الملتصقين بالعلم ؛ المنتسبين له : من يزين لهم أمرهم ؛ ويهون عليهم أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر والخلق ؛ وكل شيء ..حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام : إلاّ مظهر الصلاة والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع ؛ بل من ألوان من التشبه بالكفار أيضا . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 369 - 370 - 371 …