ماهى اعراض الحمل فى الأسبوع الاول بالتفصيل؟
غياب الدورة الشهرية هي أكثر الأعراض شيوعا وهي من أعراض تؤكد وجود حمل
عند النساء ولكن توجد بعض الأعراض الأخرى للحمل وهذه الأعراض تختلف من حمل لاخر ومن امرأة لأخرى ولكن هناك أعراض تسمى بأعراض الحمل المبكر خلال الشهر الأول فهيا بنا نتعرف على تلك الأعراض:
- التعب والإرهاق.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية.
- القيء والغثيان.
- الشعور بألم أو تورم أو وخز بالثدي.
- التبول المتكرر.
- صداع شديد بالرأس.
- التقلبات المزاجية
- انتفاخ البطن.
- وجود غازات.
- تقلصات او الانزعاج من منطقة الحوض دون حدوث نزيف.
- الرغبة الشديدة فى تناول الطعام أو النفور منه.
- زيادة قوة الشم.
هذه الاعراض ليست جميعها سببها الحمل ويمكن أن تحدث تلك الأعراض لأسباب أخرى صحية ونوضح أن الحمل المبكر لا يسبب دائما أعراض ملحوظة.