أهمية الألعاب التعليمية في تنمية ذكاء طفلك – البروجكتر التعليمي

متجر وسن
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البروجكتر التعليمي للأطفال:
هو جهاز عرض يستهدف الأطفال لعرض الصور التعليمية المختلفة وتلوينها.
مميزات البروجكتر التعليمي:
– يعرض الصور لتعليم الأطفال بطريقة ممتعة ومرحة وذكية وبعدة ألوان وبشكل سفينة فضاء.
– يدعم وينمي قدرات الأطفال على التعلم عن طريق اللعب.
– مناسب للأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق.
– يعمل بنظام البطاريات ولا يحتاج شحن.
مرفقات البروجكتر التعليمي:
– دفتر للتلوين.
– 6 سلايدات لعرض الصور.
– 8 أقلام تلوين.
– بروجكتر على شكل سفينة الفضاء.
يمكنك الحصول على البروجكتر التعليمي من هنا
هو جهاز عرض يستهدف الأطفال لعرض الصور التعليمية المختلفة وتلوينها.
مميزات البروجكتر التعليمي:
– يعرض الصور لتعليم الأطفال بطريقة ممتعة ومرحة وذكية وبعدة ألوان وبشكل سفينة فضاء.
– يدعم وينمي قدرات الأطفال على التعلم عن طريق اللعب.
– مناسب للأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق.
– يعمل بنظام البطاريات ولا يحتاج شحن.
مرفقات البروجكتر التعليمي:
– دفتر للتلوين.
– 6 سلايدات لعرض الصور.
– 8 أقلام تلوين.
– بروجكتر على شكل سفينة الفضاء.
يمكنك الحصول على البروجكتر التعليمي من هنا