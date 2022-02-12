أهمية الألعاب التعليمية في تنمية ذكاء طفلك – البروجكتر التعليمي

م

متجر وسن

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 فيفري 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
25
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
البروجكتر التعليمي للأطفال:
هو جهاز عرض يستهدف الأطفال لعرض الصور التعليمية المختلفة وتلوينها.

مميزات البروجكتر التعليمي:
– يعرض الصور لتعليم الأطفال بطريقة ممتعة ومرحة وذكية وبعدة ألوان وبشكل سفينة فضاء.
– يدعم وينمي قدرات الأطفال على التعلم عن طريق اللعب.
– مناسب للأطفال من عمر 3 سنوات فما فوق.
– يعمل بنظام البطاريات ولا يحتاج شحن.

مرفقات البروجكتر التعليمي:
– دفتر للتلوين.
– 6 سلايدات لعرض الصور.
– 8 أقلام تلوين.
– بروجكتر على شكل سفينة الفضاء.
يمكنك الحصول على البروجكتر التعليمي من هنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top