AliExpresse/Discounts/Coupons AliExpresse/Discounts/Coupons. 256 likes · 177 talking about this. ‎للمهتمين بالتسوق من موقع علي إكسبريس نقدم لكم العروض الحصريا‎

السلام عليكم خاوتي حبيت نشارككم بفكرة و إقتراح بخصوص الضرائب المتعلقة بالطرود حسب القانون اللي صدر فإن الضريبة متعلقة بما يخص سعر المنتج فقط يعني سعر الشحن غير متضمن في قيمة المنتج نقترح عليكم تشروا السلع من المتاجر الالكترونية اللي تلقاو فيها سعر المنتج منخفض و سعر الشحن مرتفع مثال : لنفرض ساعة ذكية في متجر سعرها 50 أورو و سعر الشحن 3 أورو، في متجر آخر تلقاها سعرها 30 أورو و سعر الشحن 25 أورو. أشروا اللي سعر تاعها 30 أورو لأن الفاتورة تجي بسعر المتجر و تكلفة الشحن ما تدخلش في قيمة المنتج لأن الشحن خدمة و ليس منتج و بهاذي الطريقة تكون تتعامل مع الضرائب بشكل قانوني.