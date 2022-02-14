من درر السلف...الحلقة رقم 553

الحمد لله …ومن الدرر والفَوَائد والقلائدِ …منها …قال العلاّمة أبو محمد عبد العزيز ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المحسن السلمان عليهِ رَحَمَات الله ( مات سنة : 1422 هجري /ما أنعم الله على عبد نعمة أفضل من أن عرفه : لا إله إلا الله ..وفهمه : معناها ..ووفقه : للعمل بمقتضاها ؛ والدعوة إليها ..أشرف الأشياء : قلبك ووقتك ..فإذا اهملت قلبك ؛ وضيعت وقتك : فما بقي معك ؟؟؟كل الفوائد : ذهبت ؛ فانتبه لنفسك . .... .. ثم أنشد هذه الأبيات عليه رَحَمَات الله /تَزَوَجَتَ البَطَالَةُ بالتَّوَانِي .. فأَوْلَدَهَا غُلامًا مَعْ غُلامَا ..فأَمَّا الإِبْنُ سَمَّوْهُ بفَقْرٍ .. وأمَّا البنْتُ سَمَّوهَا نَدَامَا .. .. .أنظره / مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج 01 وَرَقَة / 02 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /الليل والنهار يعملان فيك : فاعمل فيهما أعمالاً صالحةً تربحُ وتحمد العاقبة الحميدة إن شاء الله تعالى . ..أنظره / مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج 01 وَرَقَة / 03 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /الملائكة يكتبان ما تلفظظ به ؛ فاحرص على أن لا تنطق : إلاّ بما يسرك يوم القيامة من ذكر الله وما والاه . ..أنظره / مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج 01 وَرَقَة / 03 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /قُمْ فِي ظَلامِ اللَّيْلِ وَاقْصُدْ مَهَيْمنًا .. يَرَاكَ إِليهِ في الدُّجَى تَتَوَسَّلُوَقُلْ يَا عَظْيْمَ العَفْوِ لاَ تَقْطَع الرَّجا ... فَأَنْتَ الْمُنَى يَا غَايَتي وَالْمُؤَمَّلُ ..فَيَا رَبَّ فاقْبَل تَوْبَتِي بِتَفَضُلٍ .. فَمَا زَلْتَ تَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ وَتَمْهَلُ ..فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَعْفُو وَأَنْتَ ذَخِيْرَتِي .. لِمَنْ أَشْتَكِى حَالِي وَمَنْ أَتَوَسَّلُ ..حَقِيقٌ لِمَنْ أَخْطَأَ وَعَادَ لِمَا مَضَى .. وَيَبْقَى عَلَى أَبْوَابِهِ يَتَذَلَّلُ ..وَيَبْكِي عَلَى جِسْمٍ ضَعِيْفٍ مِن البِلَى .. لَعَلَّ يَجُودُ السَّيْدُ الْمُتَفَضِّلُ ..رَجَوْتُ إِلَهِي رَحْمَةً وَتَفَضُّلاً .. لِمَنْ تَابَ مِن زَلاَّتِهِ يَتَقَبَّلُ .. . ..أنظره / مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج 01 وَرَقَة / 09 …( اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار ..وأسكنا معهم : في دار القرار ) ..