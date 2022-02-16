من درر السلف...الحلقة رقم 555

الحَمْدُ لله …ومن المستفيد المفيد أيضًا /منها …قال العلاّمة الشيخ حمود ابن عبد الله التويجري عليهِ رَحَمَات الله /وإذا عُلم فضل السلام ؛ وأنه تحية المسلمين في الدارين ؛ فليعلم أيضاً أنه لا أسفه رأياً : ممن رغب عن ذلك ؛ واستبدل عنه بإشارات الإفرنج ؛ وضربهم بالأرجل شبه البغال والحمير إذا أحست بشيء يدبُّ على أرجلها ..ومن توقف في هذه المشابهة : فلينظر إلى البغال والحمير إذا كانت في مواضع القردان ؛ فجعلت تضرب بأرجلها ..ولينظر إلى ضرب الشرط بأرجلهم عند أداء تحيتهم العسكرية : حتى يرى تمام المشابهة من أحد الجنسين للآخر ..بل ضرب الشرط بأرجلهم : أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير بأرجلها ..وكفى بالتحية العسكرية : مهزأةً ومنقصةً عند كل عاقل سالمٍ من أمراض المدنية الإفرنجية وأدناسها . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 379 - 380 …ومنها …وقال الشيخ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله عليه /ومن التشبه بأعداء الله تعالى : قيام الشرط وغيرهم من أعوان الملوك وخدامهم على الملوك وهم قعود ..وقيام الرجال للداخل عليهم : على وجه التعظيم له والإحترام ..وقد ورد النهيّ : عن ذلك والتشديد فيه ..كما في صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال /اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعدٌ وأبو بكر يُسمع الناس تكبيره ..فالتفت إلينا فرآنا قياماً ؛ فأشار إلينا : فقعدنا ؛ فصلينا بصلاته قعوداً ..فلما سلم قال / إنْ كدتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملوكهم وهم قعودٌ ؛ فلا تفعلوا .. . الحديث ..( رواه مسلمٌ والنسائيّ وابن ماجه وأحمد وهو صحيح ) ..( ثم قال الشيخ ) / وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على قول النبيّ صلى الله عليه وسلم :إذا صلى الإمام جالساً : فصلوا جلوسا ..وإذا صلى الإمام قائماً : فصلوا قياماً ..ولا تفعلوا كما يفعل : أهل فارس بعظمائها .. .في هذا الحديث أنه أمرهم : بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة ..وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه : فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ..ومعلوم أن المأموم إنما نوى : أن يقوم لله لا لإمامه ..هذا تشديد عظيم في النهي عن القيام : للرجل القاعد ..ونهي أيضاً : عمّا يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك ..وفي هذ الحديث أيضاً : نهي عمّا يشبه فعل فارس والروم وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله /فلا تفعلوا .. .فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية ؟؟؟ !!! .. انتهىأنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 380 ... / و / 384 - 385 …ومنها …وقال الشيخ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليه /لا فرق بين القيام : لأهل الفقة والدين ..وبين القيام : لغيرهم ..وقد روي عن الإمام مالك : نحو هذا ..قال ابن القاسم في المدونة :قيل لمالك : الرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه ؟؟؟قال : أكره ذلك ؛ ولا بأس أن يوسع له في مجلسه ..قال / وقيام المرأة لزوجها حتى يجلس : من فعل الجبابرة ..وربما يكون الناس ينتظرونه ؛ فإذا طل : قاموا ..فليس هذا : من فعل الإسلام ..وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري /مُحصّل المنقول عن مالك : إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ؛ ولو كان في شغل نفسه ..فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتلقاه وتنزع ثيابه ؛ وتقف حتى يجلس ؛ فقال /أما التلقي : فلا بأس به ..وأما القيام حتى يجلس : فلا ؛ فإنه من فعل الجبابرة ..وقد أنكره عمر بن عبد العزيز .. .انتهى . ..أنظره / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 389 …