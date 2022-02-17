من درر السلف....الحلقة رقم 556

الحَمْدُ لله …ومن المستفيد المفيد أيضًا /منها …قال العلاّمة عبد العزيز ابن محمد ابن عبد المحسن السَلمان عليهِ رَحَمَات الله /قال أحد العلماء رحمه الله تعالى :أعلم أن الدنيا : رأس كل خطيئة كما قال - صلى الله عليه وسلم - ..وقد صارت : عدوة لله ..وعدوة : لأوليائه ..وعدوة : لأعدائه ..أما عداوتها لله تعالى : فلأنها قطعت الطريق بينه وبين أوليائه ؛ ولهذا فإنه لم ينظر إليها منذ خلقها ..وأمّا عداوتها لأوليائه : فلأنها تزينت لهم بزينتها ..وغمرتهم : بزهرتها ..وتزهت لهم : بنضارتها حتى تجرعوا مرارات الصبر في مقاطعتها ؛ وتحملوا المشاق في البعد منها ..وأما عداوتها لأعدائه : فلأنها استدرجتم بمكرها ومكايدها ..واقتنصتهم : بحبائلها ..وأقصدتهم : بسهامها حتى وثقوا بها ؛ وعولوا عليها . ..أنظره / مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار ج 01 وَرَقَة / 94 …و منها …وقال العلاّمة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهّاب آل الشيخ عليهِ رَحَمَات الله /قال الفرابي وابن سينا وغيرهما من أكابر المشركين :إن الميت المقرب : يفيض على روحه إفاضات ..فإذا علق الزائر قلبه وهمته به : فاض على روح الزائرين من روح المزورين تلك الإفاضات ؛ كما ينعكس النور والشعاع من الجسم الصافي في المقابل .. .وهذا : محض الشرك والكفر ..فإن تعليق القلب والهمة بغير الله ؛ والإقبال على سواه تعالى : هو عين الشرك الأكبر الذي أنكره القرآن ؛ وكفر أهله ؛ وأباح دمائهم وأموالهم لأهل التوحيد والإيمان ..قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ ..وقال تعالى : ﴿ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ ﴾ ..وقال عن شعيب : ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ ..والفرابي وابن سينا : من عباد الكواكب ..ومن الدعاة : إلى دين الصابئة المشركين الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل ؛ كما يعرف ذلك من وقف على كلامه . ..أنظره / البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية ورقة / 68 …و منها …قال الإمام محمد ابن علي ابن وهب ابن مطيع القشيريّ ابن دقيق العيد عليهِ رَحَمَات الله /قال العلماء / ولا يشترط في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر : أن يكون كامل الحال ؛ ممتثلاً ما يُأْمر به ..مجتنباً : ما يُنهى عنه ..بل عليه : الأمر ؛ وإن كان مرتكباً خلاف ذلك ؛ لأنه يجب عليه شيئان /أن يأمر نفسه : وينهاها ..وأن يأمر غيره : وينهاها ..فإذا أخذ بأحدهما : لا يسقط عنه الآخر . ..أنظره / شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية ورقة / 113 …