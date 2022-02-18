من درر السلف...الحلقة رقم 557

الحَمْدُ لله …ومنَ الدرر والفوائد …منها …قال شيخُ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء ..أحدهما / رد الحق لمخالفته هواك ؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب ؛ ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ؛ ولا تقبله إلاّ إذا برز في قالب هواك ؛ قال تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ..فعاقبهم على رد الحق أول مرة : بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك ..والثاني / التهاون بالأمر إذا حضر وقته ؛ فإنك إن تهاونت به : ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك ؛ قال تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبدا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ ..فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين : فليهنه السلامة . ..أنْظُرهُ / بدائع الفَوائد ج 03 وَرَقَة / 180 - 181 …ومنها …قال الشيخ العلاّمة عبد الرحمن ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /أنه يجب على المؤمنين : إظهار العداوة للكفار والمشركين ..والبراءة : منهم والبعد عنهم ..وأن ذلك هو : حقيقة الإسلام ..ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم ووافقهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إكراه : أنه كافر ؛ ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم . ..أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 477 …ومنها …وقال شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهّاب عليه رَحَمَات الله في تفسير : سورة الفلق /فمعنى أعوذ : أعتصم ؛ وألتجئ ؛ وأتحرز ..وتضمنت هذه الكلمة : مستعاذاً به ؛ ومستعاذاً منه ومستعيذاً ..فأما المستعاذ به : فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلاّ به ..وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته : زادته رهقاً ؛ وهو الطغيان ..فقال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ..والفلق : بياض الصبح إذا انفلق من الليل ..وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته ..وأما المستعيذ : فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكل من اتبعه إلى يوم القيامة ..وأما المستعاذ منه : فهو أربعة أنواع ..الأول / قوله : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ وهذا يعم شرور الأولى والآخرة ؛ وشرور الدين والدنيا ..الثاني / قوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ..والغاسق : الليل إذا وقب ..أي : أظلم ؛ ودخل في كل شيء ؛ وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة ..الثالث / ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ ..وهذا من شر : السحر ؛ فإن النفاثات السواحر اللاتى يعقدن الخيوط ؛ وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر ..والنفاثات : مؤنث ..أي : الأرواح والأنفس ؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة ..الرابع / ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ..وهذا يعم : إبليس وذريته ؛ لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا ..وقوله : ﴿ إذا حسد ﴾ ..لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلاّ بما يحبه الله : لم يضره . ..أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 13 وَرَقَة / 352 - 353 …