من درر السلف...الحلقة رقم 557

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الدرر والفوائد …
منها …
قال شيخُ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء ..
أحدهما / رد الحق لمخالفته هواك ؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب ؛ ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ؛ ولا تقبله إلاّ إذا برز في قالب هواك ؛ قال تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ..
فعاقبهم على رد الحق أول مرة : بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك ..
والثاني / التهاون بالأمر إذا حضر وقته ؛ فإنك إن تهاونت به : ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك ؛ قال تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبدا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ ..
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين : فليهنه السلامة . ..
أنْظُرهُ / بدائع الفَوائد ج 03 وَرَقَة / 180 - 181 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الرحمن ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /
أنه يجب على المؤمنين : إظهار العداوة للكفار والمشركين ..
والبراءة : منهم والبعد عنهم ..
وأن ذلك هو : حقيقة الإسلام ..
ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم ووافقهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إكراه : أنه كافر ؛ ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم . ..
أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 477 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهّاب عليه رَحَمَات الله في تفسير : سورة الفلق /
فمعنى أعوذ : أعتصم ؛ وألتجئ ؛ وأتحرز ..
وتضمنت هذه الكلمة : مستعاذاً به ؛ ومستعاذاً منه ومستعيذاً ..
فأما المستعاذ به : فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلاّ به ..
وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته : زادته رهقاً ؛ وهو الطغيان ..
فقال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ..
والفلق : بياض الصبح إذا انفلق من الليل ..
وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته ..
وأما المستعيذ : فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكل من اتبعه إلى يوم القيامة ..
وأما المستعاذ منه : فهو أربعة أنواع ..
الأول / قوله : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ وهذا يعم شرور الأولى والآخرة ؛ وشرور الدين والدنيا ..
الثاني / قوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ..
والغاسق : الليل إذا وقب ..
أي : أظلم ؛ ودخل في كل شيء ؛ وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة ..
الثالث / ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ ..
وهذا من شر : السحر ؛ فإن النفاثات السواحر اللاتى يعقدن الخيوط ؛ وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر ..
والنفاثات : مؤنث ..
أي : الأرواح والأنفس ؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة ..
الرابع / ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ..
وهذا يعم : إبليس وذريته ؛ لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا ..
وقوله : ﴿ إذا حسد ﴾ ..
لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلاّ بما يحبه الله : لم يضره . ..
أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 13 وَرَقَة / 352 - 353 …
ومنَ الدرر والفوائد …
منها …
قال شيخُ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِيّة عليهِ رَحَمَات الله /
حذار حذار من أمرين لهما عواقب سوء ..
أحدهما / رد الحق لمخالفته هواك ؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب ؛ ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ؛ ولا تقبله إلاّ إذا برز في قالب هواك ؛ قال تعالى : ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ..
فعاقبهم على رد الحق أول مرة : بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك ..
والثاني / التهاون بالأمر إذا حضر وقته ؛ فإنك إن تهاونت به : ثبطك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك ؛ قال تعالى : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أبدا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوّاً إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾ ..
فمن سلم من هاتين الآفتين والبليتين العظيمتين : فليهنه السلامة . ..
أنْظُرهُ / بدائع الفَوائد ج 03 وَرَقَة / 180 - 181 …
ومنها …
قال الشيخ العلاّمة عبد الرحمن ابن حميد عليهِ رَحَمَات الله /
أنه يجب على المؤمنين : إظهار العداوة للكفار والمشركين ..
والبراءة : منهم والبعد عنهم ..
وأن ذلك هو : حقيقة الإسلام ..
ويتبين أن المسلم إذا والى المشركين وأطاعهم ووافقهم على رغبتهم لأجل مال أو غيره من غير إكراه : أنه كافر ؛ ولو كان يعرف كفرهم ويبغضهم . ..
أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 15 وَرَقَة / 477 …
ومنها …
وقال شيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهّاب عليه رَحَمَات الله في تفسير : سورة الفلق /
فمعنى أعوذ : أعتصم ؛ وألتجئ ؛ وأتحرز ..
وتضمنت هذه الكلمة : مستعاذاً به ؛ ومستعاذاً منه ومستعيذاً ..
فأما المستعاذ به : فهو الله وحده رب الفلق الذي لا يستعاذ إلاّ به ..
وقد أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته : زادته رهقاً ؛ وهو الطغيان ..
فقال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الأِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً ﴾ ..
والفلق : بياض الصبح إذا انفلق من الليل ..
وهو من أعظم آيات الله الدالة على وحدانيته ..
وأما المستعيذ : فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكل من اتبعه إلى يوم القيامة ..
وأما المستعاذ منه : فهو أربعة أنواع ..
الأول / قوله : ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ وهذا يعم شرور الأولى والآخرة ؛ وشرور الدين والدنيا ..
الثاني / قوله : ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ ..
والغاسق : الليل إذا وقب ..
أي : أظلم ؛ ودخل في كل شيء ؛ وهو محل تسلط الأرواح الخبيثة ..
الثالث / ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ ..
وهذا من شر : السحر ؛ فإن النفاثات السواحر اللاتى يعقدن الخيوط ؛ وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يردن من السحر ..
والنفاثات : مؤنث ..
أي : الأرواح والأنفس ؛ لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة ..
الرابع / ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ ..
وهذا يعم : إبليس وذريته ؛ لأنهم أعظم الحساد لبني آدم أيضا ..
وقوله : ﴿ إذا حسد ﴾ ..
لأن الحاسد إذا أخفى الحسد ولم يعامل أخاه إلاّ بما يحبه الله : لم يضره . ..
أنظره / الدُرر السنية في الأجوبة النجدية ج 13 وَرَقَة / 352 - 353 …