من درر السلف...الحلقة رقم 558

الحَمْدُ لله …ومنَ الدرر والفوائد …منها …عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :إِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ : شِرَّةً ..وَلِكُلِّ شِرَّةٍ : فَتْرَةٌ ..فَمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّتِي : فَقَدْ أَفْلَحَ ..وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ : فَقَدْ هَلَكَ . ..رواه ابن حبان في صحيحه وصححه العلاّمة الألبانيّ في صحيح الترغيب برقم / 56 ..وعن أبي هريرة رضي الله عنه /عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ : شِرَّةً ..وَلِكُلِّ شِرَّةٍ : فَتْرَةً ..فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ : فَارْجُوهُ ..وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِع : فَلا تَعُدُّوهُ .. .رواه الترمذي وحسَّنه العلاّمة الألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله في صحيح الترغيب برقم / 57 ..🖍🖍 قال الإمام المباركفوري عليهِ رَحَمَات الله /قوله : ( إن لكل شيء شِرَّةً ) ..أي : حرصاً على الشيء ؛ ونشاطاً ورغبة في الخير ؛ أو الشر ..( ولكل شِرَّةٍ فَتْرَةً ) ؛ أي : وهْناً وضعفاً وسكوناً ..( فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ ) ؛ أي : جعل صاحب الشرة عملَه متوسطاً ؛ وتجنب طرفي إفراط الشرة ؛ وتفريط الفترة ..( فَارْجُوهُ ) ؛ أي : أرجو الفلاح منه ؛ فإنه يمكنه الدوام على الوسط ؛ وأحب الأعمال إلى الله أدومها ..( وَإِنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ ) ؛ أي : إجتهد وبالغ في العمل ليصير مشهوراً بالعبادة والزهد ؛ وسار مشهوراً مشاراً إليه ..( فَلا تَعُدُّوهُ ) ؛ أي : لا تعتدوا به ؛ ولا تحسبوه من الصالحين لكونه مرائياً ..ولم يقل : فلا ترجوه ؛ إشارة إلى أنه قد سقط ولم يمكنه تدارك ما فرط . .. انتهى ..أنظره / تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ج 07 وَرَقَة / 126 …ومنها …وقال الحافظ الحَكيمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابنُ عَلِيٍّ التِّرْمِذِيّ عليهِ رَحَمَات الله /صلاَحُ خَمْسَةٍ فِي خَمْسَةٍ / صلاَحُ الصَّبيّ : فِي المَكْتب ..وَصلاَحُ الفَتَى : فِي العِلْمِ ..وَصلاَحُ الكَهْل : فِي المَسْجَدِ ..وَصلاَحُ المرأَة : فِي البَيْتِ ..وَصلاَحُ المُؤْذِي : فِي السِّجْن . ..أنْظُرهُ / سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبيّ ج 13 وَرَقَة / 341 …ومنها …عن أبي هريرة رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَنْ يُنَجِّيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ ..قَالُوا : وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟؟؟قَالَ : وَلا أَنَا ؛ إِلاّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ..سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَاغْدُوا وَرُوحُوا وَشَيْءٌ مِنْ الدُّلْجَةِ ؛ وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوا .. .رواه البخاريّ في الصحيح ..🖌🖌 قال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ عليهِ رَحَمَات الله /قوله / ( سددوا ) معناه : اقصدوا السداد ..أي : الصواب ..قوله / ( وقاربوا ) ؛ أي : لا تُفْرِطُوا ( أي تشددوا ) فتُجهدوا أنفسكم في العبادة ؛ لئلا يفضي بكم ذلك إلى الملال فتتركوا العمل ؛ فَتُفَرِّطُوا ( أي : تقصروا ) ..قوله / ( واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة ) ..والمراد بالغدو : السير من أول النهار ..وبالرواح : السير من أول النصف الثاني من النهار ..والدلجة : سير الليل ..يقال / سار دلجة من الليل ؛ أي : ساعة ..فلذلك قال : ( شيء من الدلجة ) لعسر سير جميع الليل ..وفيه إشارة إلى الحث : على الرفق في العبادة ..وعبر بما يدل على السير ؛ لأن العابد كالسائر إلى محل إقامته : وهو الجنة ..قوله / ( والقصدَ القصدَ ) أي : الزموا الطريق الوسط المعتدل ؛ واللفظ الثاني للتأكيد .. . انتهى باختصار ..أنظره / فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 11 وَرَقَة / 297 …