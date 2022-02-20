من درر السلف...الحلقة رقم 559

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والدُرر والقلائد …منها …وقال الشيخ العلاّمة حمد بن عتيق النجديّ عليهِ رَحَمَات الله /ومما ينبغي أن يعلم أن العقل : على ثلاثة أنواع ..عقل : غريزي ..وعقل : إيماني مستفاد من مشكاة النبوة ..وعقل : نفاقي شيطاني ؛ يظن أربابه أنهم على شيء ..وهذا العقل : هو حظ كثير من الناس ؛ بل أكثرهم ؛ وهو عين الهلاك ؛ وثمرة النفاق ..فإن أربابه يرون أن العقل : إرضاء الناس جميعهم ؛ وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم ؛ واستجلاب مودتهم ..ويقولون : صلح نفسك بالدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم ..وهذا هو : إفساد النفس . ..أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 75 …ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /أن المداهن الطالب رضى الخلق : أخبث حالاً من الزاني والسارق والشارب ..قال ابن القيم رحمه الله تعالى /وليس الدين : بمجرد ترك المحرمات الظاهرة ..بل بالقيام مع ذلك : بالأمور المحبوبة لله ..وأكثر الدينين لا يعبؤون منها : إلاّ بما شاركهم فيه عموم الناس ..وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ؛ ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه ؛ فهذه الواجبات : لا يخطرن ببالهم ؛ فضلاً عن أن يريدوا فعلها ؛ فضلاً عن أن يفعلوها ..وأقل الناس ديناً ؛ وأمقتهم إلى الله : من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها ؛ وقل أن يرى منهم من يحمر وجهه ؛ ويتمعر في الله ؛ ويغضب لحرماته ؛ ويبذل عرضه في نصرة دينه ..وأصحاب الكبائر : أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . .. انتهى ..أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 77 - 78 …ومنها …فتاوى شيخنا العلاّمة الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /سئل شيخنا حفظه الرحمن تعالى / ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟؟؟فأجاب بقوله :هذا لا يجوز ؛ لأنه يفتح باب فتنة ..ويفتح باب : احتيال للمحتالين ..وما كان هذا : من عمل السلف أنهم يفتحون دُوراً ؛ أو يفتحون محلات للقراءة ..والتوسع في هذا : يُحدث شراً ؛ ويَدخل فيه من لا يحسن ..لأن الناس يَجْرُون : وراء الطمع ..ويحبون أن يجلبوا الناس : إليهم ولو بعمل أشياء محرمة ؛ ومن يأمن الناس ؟؟؟ !!!ولا يقال : هذا رجل صالح ؛ لأن الإنسان يُفتَن - والعياذ بالله - ولو كان صالحاً ..ففتح هذا الباب : لا يجوز ..ويجب : إغلاقه . ..أنظره / السحر والشعوذة وأثرهما على الفرد والمجتمع وَرَقَة / 105 - 106 …