من درر السلف...الحلقة رقم 559

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والدُرر والقلائد …
منها …
وقال الشيخ العلاّمة حمد بن عتيق النجديّ عليهِ رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم أن العقل : على ثلاثة أنواع ..
عقل : غريزي ..
وعقل : إيماني مستفاد من مشكاة النبوة ..
وعقل : نفاقي شيطاني ؛ يظن أربابه أنهم على شيء ..
وهذا العقل : هو حظ كثير من الناس ؛ بل أكثرهم ؛ وهو عين الهلاك ؛ وثمرة النفاق ..
فإن أربابه يرون أن العقل : إرضاء الناس جميعهم ؛ وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم ؛ واستجلاب مودتهم ..
ويقولون : صلح نفسك بالدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم ..
وهذا هو : إفساد النفس . ..
أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 75 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
أن المداهن الطالب رضى الخلق : أخبث حالاً من الزاني والسارق والشارب ..
قال ابن القيم رحمه الله تعالى /
وليس الدين : بمجرد ترك المحرمات الظاهرة ..
بل بالقيام مع ذلك : بالأمور المحبوبة لله ..
وأكثر الدينين لا يعبؤون منها : إلاّ بما شاركهم فيه عموم الناس ..
وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ؛ ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه ؛ فهذه الواجبات : لا يخطرن ببالهم ؛ فضلاً عن أن يريدوا فعلها ؛ فضلاً عن أن يفعلوها ..
وأقل الناس ديناً ؛ وأمقتهم إلى الله : من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها ؛ وقل أن يرى منهم من يحمر وجهه ؛ ويتمعر في الله ؛ ويغضب لحرماته ؛ ويبذل عرضه في نصرة دينه ..
وأصحاب الكبائر : أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . .. انتهى ..
أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 77 - 78 …
ومنها …
فتاوى شيخنا العلاّمة الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
سئل شيخنا حفظه الرحمن تعالى / ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟؟؟
فأجاب بقوله :
هذا لا يجوز ؛ لأنه يفتح باب فتنة ..
ويفتح باب : احتيال للمحتالين ..
وما كان هذا : من عمل السلف أنهم يفتحون دُوراً ؛ أو يفتحون محلات للقراءة ..
والتوسع في هذا : يُحدث شراً ؛ ويَدخل فيه من لا يحسن ..
لأن الناس يَجْرُون : وراء الطمع ..
ويحبون أن يجلبوا الناس : إليهم ولو بعمل أشياء محرمة ؛ ومن يأمن الناس ؟؟؟ !!!
ولا يقال : هذا رجل صالح ؛ لأن الإنسان يُفتَن - والعياذ بالله - ولو كان صالحاً ..
ففتح هذا الباب : لا يجوز ..
ويجب : إغلاقه . ..
أنظره / السحر والشعوذة وأثرهما على الفرد والمجتمع وَرَقَة / 105 - 106 …
ومن الفوائد والدُرر والقلائد …
منها …
وقال الشيخ العلاّمة حمد بن عتيق النجديّ عليهِ رَحَمَات الله /
ومما ينبغي أن يعلم أن العقل : على ثلاثة أنواع ..
عقل : غريزي ..
وعقل : إيماني مستفاد من مشكاة النبوة ..
وعقل : نفاقي شيطاني ؛ يظن أربابه أنهم على شيء ..
وهذا العقل : هو حظ كثير من الناس ؛ بل أكثرهم ؛ وهو عين الهلاك ؛ وثمرة النفاق ..
فإن أربابه يرون أن العقل : إرضاء الناس جميعهم ؛ وعدم مخالفتهم في أغراضهم وشهواتهم ؛ واستجلاب مودتهم ..
ويقولون : صلح نفسك بالدخول مع الناس ولا تبغض نفسك عندهم ..
وهذا هو : إفساد النفس . ..
أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 75 …
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله /
أن المداهن الطالب رضى الخلق : أخبث حالاً من الزاني والسارق والشارب ..
قال ابن القيم رحمه الله تعالى /
وليس الدين : بمجرد ترك المحرمات الظاهرة ..
بل بالقيام مع ذلك : بالأمور المحبوبة لله ..
وأكثر الدينين لا يعبؤون منها : إلاّ بما شاركهم فيه عموم الناس ..
وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ؛ ونصرة الله ورسوله وكتابه ودينه ؛ فهذه الواجبات : لا يخطرن ببالهم ؛ فضلاً عن أن يريدوا فعلها ؛ فضلاً عن أن يفعلوها ..
وأقل الناس ديناً ؛ وأمقتهم إلى الله : من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها ؛ وقل أن يرى منهم من يحمر وجهه ؛ ويتمعر في الله ؛ ويغضب لحرماته ؛ ويبذل عرضه في نصرة دينه ..
وأصحاب الكبائر : أحسن حالاً عند الله من هؤلاء . .. انتهى ..
أنْظُرهُ / الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 08 وَرَقَة / 77 - 78 …
ومنها …
فتاوى شيخنا العلاّمة الفوزان الفوزان حفظه الرحمن /
سئل شيخنا حفظه الرحمن تعالى / ما رأيكم بفتح عيادات متخصصة للقراءة ؟؟؟
فأجاب بقوله :
هذا لا يجوز ؛ لأنه يفتح باب فتنة ..
ويفتح باب : احتيال للمحتالين ..
وما كان هذا : من عمل السلف أنهم يفتحون دُوراً ؛ أو يفتحون محلات للقراءة ..
والتوسع في هذا : يُحدث شراً ؛ ويَدخل فيه من لا يحسن ..
لأن الناس يَجْرُون : وراء الطمع ..
ويحبون أن يجلبوا الناس : إليهم ولو بعمل أشياء محرمة ؛ ومن يأمن الناس ؟؟؟ !!!
ولا يقال : هذا رجل صالح ؛ لأن الإنسان يُفتَن - والعياذ بالله - ولو كان صالحاً ..
ففتح هذا الباب : لا يجوز ..
ويجب : إغلاقه . ..
أنظره / السحر والشعوذة وأثرهما على الفرد والمجتمع وَرَقَة / 105 - 106 …