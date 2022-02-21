من درر السلف....الحلقة رقم 560

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والدُرر والقلائد …منها …روى الحافظ أبو داود والحافظ ابن حبان البُستي عليهم رَحَمَات الله / عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / لا تسبوا الديك ؛ فإنه يوقظ : للصلاة .. .الحديث جوّد إسناده الإمام الدَمِيرِيّ في حياة الحيوان و صححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في المشكاة برقم / 4136 ..وصحيح الجامع برقم / 7314 ..قال الإمام محمد ابن موسى بن عيسى ابن علي الدَمِيريّ عليهِ رَحَمَات الله /قال الإمام الحلميّ في قوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يدعو إلى الصلاة .. .دليل على أن كل من استفيد منه خيرٌ : لا ينبغي أن يسب ويستهان به ..بل حقه : أن يكرم ويشكر ؛ ويتلقى بالإحسان ..وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراخه حقيقة : الصلاة ؛ أو قد حانت الصلاة ..بل معناه أن العادة : قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر ؛ وعند الزوال ؛ فطرة فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ..ولا يجوز لهم أن يصلوا : بصراخه من غير دلالة سواه ؛ إلاّ من جرب منه ما لا يخلف فيصير ذلك له إشارة ..والله أعلم .. انتهى . ..أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 479 …ومنها …وقال الإمام أيضًا محمد ابن موسى بن عيسى ابن علي الدَمِيريّ عليهِ رَحَمَات الله /وأعظم ما فيه ( أي : الديك ) من العجائب : معرفة الأوقات الليلية ..فيقسط أصواته عليها : تقسيطاً ..لا يكاد يغادر منه شيئاً سواء طال أو قصر ..ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده ..فسبحان من هداه لذلك ..ولهذا أفتى القاضي حسين ؛ والمتولي والرافعي : بجواز اعتماد الديك المجرب في أوقات الصلوات . ..أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 478 …ومنها …( فائدة ) ..أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :إذا سمعتم صياح الديكة : فاسألوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكًا ..وإذا سمعتم نهيق الحمار : فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى شيطانًا .. .وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /إذا سمعتم صياح الديكة من الليل : فإنها رأت ملكًا ؛ فسلوا الله من فضله ..وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل : فإنها رأت شيطانًا ؛ فتعوذوا بالله من الشيطان .. .🖊🖊 قال الإمام النوويّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /قال القاضي عياض / كان السبب فيه رجاء : تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم ؛ وشهادتهم بالتضرع والإخلاص ..ويؤخذ منه : إستحباب الدعاء عند حضور الصالحين .. . إلى آخره ..أنظره / شرح مسلم ج 09 وَرَقَة / 55 …ونظره أيضًا / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 479 …