من درر السلف....الحلقة رقم 560

إلياس

إلياس

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📚الحَمْدُ لله …

🥀 ومن الفوائد والدُرر والقلائد …

🥀🥀 منها …
روى الحافظ أبو داود والحافظ ابن حبان البُستي عليهم رَحَمَات الله / عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم / لا تسبوا الديك ؛ فإنه يوقظ : للصلاة .. .
الحديث جوّد إسناده الإمام الدَمِيرِيّ في حياة الحيوان و صححه العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله في المشكاة برقم / 4136 ..
وصحيح الجامع برقم / 7314 ..

✏️✏️ قال الإمام محمد ابن موسى بن عيسى ابن علي الدَمِيريّ عليهِ رَحَمَات الله /
قال الإمام الحلميّ في قوله صلى الله عليه وسلم : فإنه يدعو إلى الصلاة .. .
دليل على أن كل من استفيد منه خيرٌ : لا ينبغي أن يسب ويستهان به ..
بل حقه : أن يكرم ويشكر ؛ ويتلقى بالإحسان ..
وليس معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصراخه حقيقة : الصلاة ؛ أو قد حانت الصلاة ..
بل معناه أن العادة : قد جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر ؛ وعند الزوال ؛ فطرة فطره الله عليها فيتذكر الناس بصراخه الصلاة ..
ولا يجوز لهم أن يصلوا : بصراخه من غير دلالة سواه ؛ إلاّ من جرب منه ما لا يخلف فيصير ذلك له إشارة ..
والله أعلم .. انتهى . ..
🥀 أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 479 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
وقال الإمام أيضًا محمد ابن موسى بن عيسى ابن علي الدَمِيريّ عليهِ رَحَمَات الله /
وأعظم ما فيه ( أي : الديك ) من العجائب : معرفة الأوقات الليلية ..
فيقسط أصواته عليها : تقسيطاً ..
لا يكاد يغادر منه شيئاً سواء طال أو قصر ..
ويوالي صياحه قبل الفجر وبعده ..
فسبحان من هداه لذلك ..
ولهذا أفتى القاضي حسين ؛ والمتولي والرافعي : بجواز اعتماد الديك المجرب في أوقات الصلوات . ..
🥀 أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 478 … 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها …
( فائدة ) ..
أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه /
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال :
إذا سمعتم صياح الديكة : فاسألوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكًا ..
وإذا سمعتم نهيق الحمار : فتعوذوا بالله من الشيطان ؛ فإنه رأى شيطانًا .. .
وفي رواية عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
إذا سمعتم صياح الديكة من الليل : فإنها رأت ملكًا ؛ فسلوا الله من فضله ..
وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل : فإنها رأت شيطانًا ؛ فتعوذوا بالله من الشيطان .. .

🖊🖊 قال الإمام النوويّ الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
قال القاضي عياض / كان السبب فيه رجاء : تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم ؛ وشهادتهم بالتضرع والإخلاص ..
ويؤخذ منه : إستحباب الدعاء عند حضور الصالحين .. . إلى آخره ..
🥀 أنظره / شرح مسلم ج 09 وَرَقَة / 55 …
🥀 ونظره أيضًا / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 479 … 🌾🌾🌾
 
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