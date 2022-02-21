قائمة مسلسلات رمضان 2022

كروس فاير
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يتبقي ايام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم الذي يتعبد فيه الناس لله تعالي ويحاولون الترقب اليه سبحانة وتعالي اكثر من اي وقت مضي فنرجوا الا تلهيكم مشاهدة مسلسلات رمضان 2022 عن عبادة الله فالفرجة علي العروض التلفزيونية ما هي ألا شئ ثانوي وترفيهي فلا تنسوا ذكر الله قبل كل شئ.
أليكم قائمة بالمسلسلات المنتظر عرضها في رمضان 2022 طبقا لموقع تكنو ايجي :
يوتيرن
تقدم النجمة ريهام حجاج الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل Uturn مع النجوم: نورهان توفيق عبد الحميد عبير صبري كريم قاسم محمود حجازي محمد كيلاني صفاء الطوخي وآخرون تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج شركة جاستس جروب شركة.
أحلام سعيدة
تلتقي النجمة يسرا بالفنانة غادة عادل في بطولة مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في رمضان 2022 وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج مجموعة العدل.
لام شمسية
تشارك منى زكي في سباق 2022 من خلال مسلسل لام شمس من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة: إسعاد يونس أحمد رزق إياد نصار أسماء جلال علي قاسم وآخرون.
دايما عامر
سباق الدراما الرمضانية لعام 2022 يخوضه النجم مصطفى شعبان من خلال مسلسل دائما عامر مع النجوم: لبلبة ميرنا نور الدين سينثيا خليفة كريم عفيفي سماع إبراهيم أحمد الشامي عمرو عبد الجليل وآخرون من تأليف أيمن سليم مايكل عادل وأشرف تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.
عودة الأب الضال
يشارك الفنان بيومي فؤاد في الموسم الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسل عودة الأب الضال تأليف أمين جمال محمد أبو السعد محمد فتحي إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال وبطولة: عبير صبري إيمان سيد خالد منصور وشركاه - النجوم أميرة هاني حجر عفيفي نور قدري عتاقة رانيا الخطيب نيفين محمد وغيرهم.
حلم ليال
تشارك الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2022 من خلال مسلسل حلم ليالي من إنتاج شركة سينرجي وكاتب السيناريو محمد عبد المعطي.
بطلوع الروح
النجوم: إلهام شاهين منة شلبي يشارك أحمد داود وأحمد السعدني في سباق الدراما الرمضانية 2022 من خلال مسلسل "بتولو الروح" مع سيناريو محمد هشام عبية وإخراج كامل أبو ذكرى سيُعرض العرض في 15 حلقة فقط.
عالم موازي
وقرر صناع مسلسل عالم مواز للنجمة دنيا سمير غانم عرضه في رمضان المقبل 2022 بعد أن تم تأجيله من رمضان 2021 بسبب فيروس كورونا والنجوم: عمرو وهبة شيماء سيف أوتاكا إسلام إبراهيم والراحلة دلال شارك في البطولة عبد العزيز تأليف عمرو وهبة وهشام جمال من إخراج وإنتاج هشام جمال.
السكة العوجة
تشارك غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل السكة العوجة تأليف حسن دهشان وإخراج محمد أسامة.
توبة
يدخل النجم عمرو سعد السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل توبة مع المخرج أحمد صالح من تأليف ورشة عمل للكتاب والنجوم الشباب ماجد المصري دياب ، ويشارك سابا مبارك كريم عفيفي وآخرون في البطولة.
ولاد عابد
يقدم المخرج أكرم فريد سلسلة بعنوان "ولاد عابد" من تأليف سماح الحريري في شهر رمضان 2022 مبنية على البطولة الجماعية وتضم: آيتن عامر رياض الخولي صبري فواز محسن محيي الدين صفاء الطوخي فراس سعيد صفوة فيدرا سما إبراهيم جميل برسوم تاتيانا محمد رضوان سارة ناجي عفاف مصطفى وأسامة عبد الله هذه قصيدة عن جمال الطبيعة.
أليكم قائمة بالمسلسلات المنتظر عرضها في رمضان 2022 طبقا لموقع تكنو ايجي :
يوتيرن
تقدم النجمة ريهام حجاج الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل Uturn مع النجوم: نورهان توفيق عبد الحميد عبير صبري كريم قاسم محمود حجازي محمد كيلاني صفاء الطوخي وآخرون تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج شركة جاستس جروب شركة.
أحلام سعيدة
تلتقي النجمة يسرا بالفنانة غادة عادل في بطولة مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في رمضان 2022 وتأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج مجموعة العدل.
لام شمسية
تشارك منى زكي في سباق 2022 من خلال مسلسل لام شمس من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وبطولة: إسعاد يونس أحمد رزق إياد نصار أسماء جلال علي قاسم وآخرون.
دايما عامر
سباق الدراما الرمضانية لعام 2022 يخوضه النجم مصطفى شعبان من خلال مسلسل دائما عامر مع النجوم: لبلبة ميرنا نور الدين سينثيا خليفة كريم عفيفي سماع إبراهيم أحمد الشامي عمرو عبد الجليل وآخرون من تأليف أيمن سليم مايكل عادل وأشرف تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهواري.
عودة الأب الضال
يشارك الفنان بيومي فؤاد في الموسم الرمضاني المقبل 2022 من خلال مسلسل عودة الأب الضال تأليف أمين جمال محمد أبو السعد محمد فتحي إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد العال وبطولة: عبير صبري إيمان سيد خالد منصور وشركاه - النجوم أميرة هاني حجر عفيفي نور قدري عتاقة رانيا الخطيب نيفين محمد وغيرهم.
حلم ليال
تشارك الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني 2022 من خلال مسلسل حلم ليالي من إنتاج شركة سينرجي وكاتب السيناريو محمد عبد المعطي.
بطلوع الروح
النجوم: إلهام شاهين منة شلبي يشارك أحمد داود وأحمد السعدني في سباق الدراما الرمضانية 2022 من خلال مسلسل "بتولو الروح" مع سيناريو محمد هشام عبية وإخراج كامل أبو ذكرى سيُعرض العرض في 15 حلقة فقط.
عالم موازي
وقرر صناع مسلسل عالم مواز للنجمة دنيا سمير غانم عرضه في رمضان المقبل 2022 بعد أن تم تأجيله من رمضان 2021 بسبب فيروس كورونا والنجوم: عمرو وهبة شيماء سيف أوتاكا إسلام إبراهيم والراحلة دلال شارك في البطولة عبد العزيز تأليف عمرو وهبة وهشام جمال من إخراج وإنتاج هشام جمال.
السكة العوجة
تشارك غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل السكة العوجة تأليف حسن دهشان وإخراج محمد أسامة.
توبة
يدخل النجم عمرو سعد السباق الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل توبة مع المخرج أحمد صالح من تأليف ورشة عمل للكتاب والنجوم الشباب ماجد المصري دياب ، ويشارك سابا مبارك كريم عفيفي وآخرون في البطولة.
ولاد عابد
يقدم المخرج أكرم فريد سلسلة بعنوان "ولاد عابد" من تأليف سماح الحريري في شهر رمضان 2022 مبنية على البطولة الجماعية وتضم: آيتن عامر رياض الخولي صبري فواز محسن محيي الدين صفاء الطوخي فراس سعيد صفوة فيدرا سما إبراهيم جميل برسوم تاتيانا محمد رضوان سارة ناجي عفاف مصطفى وأسامة عبد الله هذه قصيدة عن جمال الطبيعة.