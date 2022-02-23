كيف اكتسبت معطرات السيارات شعبية؟

7Rourou
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تعتبر بعض الأشياء جزءًا كبيرًا من وجودنا اليومي لدرجة أننا نادرًا ما نتوقف ونفكر في أصولها. وخير مثال على ذلك هو المنتج الذي يراه الكثير منا كل يوم وهو معطر هواء السيارة الفريد من نوعه. نراهم يتدلىون من مرآة الرؤية الخلفية أو يضعونهم تحت مقعد السائق ، وتنزلق الأصناف الأنيقة الأحدث في فتحات التهوية أو تعلق على الأقنعة برائحتها الموجودة داخل حوامل بلاستيكية فريدة من نوعها. ولكن ، ما هو أصل هذه الدعامة وكيف أصبحت ضرورية لكل مركبة تقريبًا على الطريق اليوم؟ إن تحسين رائحة منطقتنا المحيطة ليس بالأمر الجديد. هناك أدلة على أن الإنسان القديم كان يستخدم العطور للتمتع ، والدهن.
والاحتفالات الروحية التي تعود إلى 7000 قبل الميلاد. في الواقع ، تعتبر حسابات خلط زيت الزيتون والسمسم مع النباتات العطرية خيطًا مشتركًا نسج عبر تاريخ البشرية. كجزء من نمط حياة البشر ، تطورت العطور بالتأكيد مثل الأدوات والفخار. يستمر تطور الرائحة حتى يومنا هذا بروائح جديدة ومثيرة بالإضافة إلى طرق مبتكرة لتقديم روائح لطيفة.
ظهر المنتج الحديث الذي نعرفه كمعطر للجو لأول مرة على أرفف المتاجر بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية. ظهرت علبة الهباء الجوي المكونة من رذاذ معطر في عام 1948. أتاحت التكنولوجيا العسكرية للجزيئات أن تصبح جزءًا من ضباب قادر على التعليق في منتصف الهواء لبعض الوقت. بعد عدة سنوات ، وصل معطر الهواء للسيارة إلى مكان الحادث. شعبيتها واستخدامها العالمي لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم. اركب سيارة في أي مكان ، وستكون الاحتمالات في صالحك لاكتشاف معطر جو. جزء من سبب الشعبية هو مجرد حقيقة أن الروائح الكريهة في المساحات الصغيرة ، مثل السيارات.
تبدو أسوأ بكثير من تلك التي لديها مساحة لتبديدها. التعبئة والتغليف الجذابة والروائح الإبداعية اليوم تقطع شوطًا طويلاً في تعزيز شعبية معطرات هواء السيارات. تتنافس العطور المميزة والروائح الطبيعية والروائح الموسمية على جذب الانتباه من داخل مقصورات مصممة بشكل فريد. ومع ذلك ، لم يكن عالم معطرات الهواء للسيارات دائمًا تنافسيًا. نحن مدينون اليوم بمُعطرات السيارات إلى كيميائي كندي يُدعى جوليوس سامان. لقد صمم منتجًا ذا فائدة وشعبية كافيين ليبقى كما هو في الأساس لأكثر من ستة عقود. في عام 1952 ، ابتكر سامان معطر هواء السيارة Little Trees. ونحن نتجول.
معهم منذ ذلك الحين. القصة وراء شجرة الصنوبر الصغيرة التي يمكن التعرف عليها على الفور مثيرة للاهتمام. كان السيد سامان جزءًا من محادثة مع رجل توصيل الحليب المحلي. أثناء المحادثة ، لاحظ بائع الحليب مخاطر عمله. ومن أهمها الرائحة الكريهة للحليب المتراكم والفاسد المتراكم في كابينة شاحنة التوصيل الخاصة به. أخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار ، استخدم سامان عمله كخلفية كيميائية تركز على استخراج الزيوت من أشجار الصنوبر الكندية لإيجاد طريقة لتحرير الأشخاص التعساء ، مثل بائع الحليب ، من الروائح الكريهة للغاية. كإجابة على معضلة بائع الحليب ، ابتكر سامان وحصل.
على براءة اختراع لما نعرفه الآن باسم معطر هواء للسيارة على شكل شجرة الصنوبر. لم يكن أي شيء يتعلق بالمنتج عرضيًا ، حيث تم تضمينه في براءة الاختراع وشجرة الورق والحقيبة البلاستيكية والسلسلة المرفقة. يعتبر الكيس والخيط ضروريين لأن مسك الشجرة الورقية نتج عنه تساقط زيوت متبقية على يديك ويسمح لك الخط بطريقة سهلة لتعليق الشجرة. بالإضافة إلى ذلك ، سمحت الحقيبة للمستخدمين المقتصدين بطريقة لإطلاق الرائحة قليلاً في كل مرة .
عن طريق فك غلاف فرع في كل مرة. كان هناك اعتقاد شائع أنك إذا كنت حريصًا ودقيقًا في تقشير الغلاف ، فقد تدوم شجرة صنوبر واحدة لمدة تصل إلى سبعة أسابيع. وافق مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة على طلب سامان ، ودخلت The Little Trees السوق. كما يقولون ، التوقيت هو كل شيء ، وحقيقة أن الأشجار كانت متاحة للمستهلكين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لها تأثير كبير على شعبية معطر الجو. جعل التمدد العمراني في الضواحي ملكية السيارات ضرورة لغالبية الطبقة الوسطى في ذلك الوقت. مع تبني عامة الناس لملكية السيارات.
لاحظوا أيضًا أن سياراتهم تميل إلى امتصاص الروائح بسهولة. أدخل "الشجرة الصغيرة" لحل مشكلة لم يتوقعها الكثير من الناس. سرعان ما بدت قيادة السيارة بدون معطر هواء Little Tree أمرًا سخيفًا. مع مرور الوقت ، اكتشف آخرون ربحية معطرات الهواء للسيارات. كان لشكل شجرة الصنوبر منافسة من الصور في الثقافة الشعبية ، ورائحة الغابات الكندية دائمة الخضرة تنافست مع سلسلة من الروائح الجديدة. من أجل مواكبة ذلك ، أضافت Little Trees شتلات جديدة إلى العائلة. بدأت الأشجار بألوان وروائح مختلفة بالظهور في أسواق البيع بالتجزئة لتحدي الشركات المصنعة المبتدئة للمنتجات الأخرى. تقدم سريعًا إلى اليوم ، وستكتشف Little Trees المصنعة في نفس المصانع باستخدام نفس الشكل المألوف ، ولا تزال تحصل على حصة جيدة من أعمال معطر هواء السيارة. وفقا لرئيس الشركة ، جودي لالون المليارات حرفيا
والاحتفالات الروحية التي تعود إلى 7000 قبل الميلاد. في الواقع ، تعتبر حسابات خلط زيت الزيتون والسمسم مع النباتات العطرية خيطًا مشتركًا نسج عبر تاريخ البشرية. كجزء من نمط حياة البشر ، تطورت العطور بالتأكيد مثل الأدوات والفخار. يستمر تطور الرائحة حتى يومنا هذا بروائح جديدة ومثيرة بالإضافة إلى طرق مبتكرة لتقديم روائح لطيفة.
ظهر المنتج الحديث الذي نعرفه كمعطر للجو لأول مرة على أرفف المتاجر بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية. ظهرت علبة الهباء الجوي المكونة من رذاذ معطر في عام 1948. أتاحت التكنولوجيا العسكرية للجزيئات أن تصبح جزءًا من ضباب قادر على التعليق في منتصف الهواء لبعض الوقت. بعد عدة سنوات ، وصل معطر الهواء للسيارة إلى مكان الحادث. شعبيتها واستخدامها العالمي لا مثيل لهما في جميع أنحاء العالم. اركب سيارة في أي مكان ، وستكون الاحتمالات في صالحك لاكتشاف معطر جو. جزء من سبب الشعبية هو مجرد حقيقة أن الروائح الكريهة في المساحات الصغيرة ، مثل السيارات.
تبدو أسوأ بكثير من تلك التي لديها مساحة لتبديدها. التعبئة والتغليف الجذابة والروائح الإبداعية اليوم تقطع شوطًا طويلاً في تعزيز شعبية معطرات هواء السيارات. تتنافس العطور المميزة والروائح الطبيعية والروائح الموسمية على جذب الانتباه من داخل مقصورات مصممة بشكل فريد. ومع ذلك ، لم يكن عالم معطرات الهواء للسيارات دائمًا تنافسيًا. نحن مدينون اليوم بمُعطرات السيارات إلى كيميائي كندي يُدعى جوليوس سامان. لقد صمم منتجًا ذا فائدة وشعبية كافيين ليبقى كما هو في الأساس لأكثر من ستة عقود. في عام 1952 ، ابتكر سامان معطر هواء السيارة Little Trees. ونحن نتجول.
معهم منذ ذلك الحين. القصة وراء شجرة الصنوبر الصغيرة التي يمكن التعرف عليها على الفور مثيرة للاهتمام. كان السيد سامان جزءًا من محادثة مع رجل توصيل الحليب المحلي. أثناء المحادثة ، لاحظ بائع الحليب مخاطر عمله. ومن أهمها الرائحة الكريهة للحليب المتراكم والفاسد المتراكم في كابينة شاحنة التوصيل الخاصة به. أخذ هذه الشكوى بعين الاعتبار ، استخدم سامان عمله كخلفية كيميائية تركز على استخراج الزيوت من أشجار الصنوبر الكندية لإيجاد طريقة لتحرير الأشخاص التعساء ، مثل بائع الحليب ، من الروائح الكريهة للغاية. كإجابة على معضلة بائع الحليب ، ابتكر سامان وحصل.
على براءة اختراع لما نعرفه الآن باسم معطر هواء للسيارة على شكل شجرة الصنوبر. لم يكن أي شيء يتعلق بالمنتج عرضيًا ، حيث تم تضمينه في براءة الاختراع وشجرة الورق والحقيبة البلاستيكية والسلسلة المرفقة. يعتبر الكيس والخيط ضروريين لأن مسك الشجرة الورقية نتج عنه تساقط زيوت متبقية على يديك ويسمح لك الخط بطريقة سهلة لتعليق الشجرة. بالإضافة إلى ذلك ، سمحت الحقيبة للمستخدمين المقتصدين بطريقة لإطلاق الرائحة قليلاً في كل مرة .
عن طريق فك غلاف فرع في كل مرة. كان هناك اعتقاد شائع أنك إذا كنت حريصًا ودقيقًا في تقشير الغلاف ، فقد تدوم شجرة صنوبر واحدة لمدة تصل إلى سبعة أسابيع. وافق مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة على طلب سامان ، ودخلت The Little Trees السوق. كما يقولون ، التوقيت هو كل شيء ، وحقيقة أن الأشجار كانت متاحة للمستهلكين في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لها تأثير كبير على شعبية معطر الجو. جعل التمدد العمراني في الضواحي ملكية السيارات ضرورة لغالبية الطبقة الوسطى في ذلك الوقت. مع تبني عامة الناس لملكية السيارات.
لاحظوا أيضًا أن سياراتهم تميل إلى امتصاص الروائح بسهولة. أدخل "الشجرة الصغيرة" لحل مشكلة لم يتوقعها الكثير من الناس. سرعان ما بدت قيادة السيارة بدون معطر هواء Little Tree أمرًا سخيفًا. مع مرور الوقت ، اكتشف آخرون ربحية معطرات الهواء للسيارات. كان لشكل شجرة الصنوبر منافسة من الصور في الثقافة الشعبية ، ورائحة الغابات الكندية دائمة الخضرة تنافست مع سلسلة من الروائح الجديدة. من أجل مواكبة ذلك ، أضافت Little Trees شتلات جديدة إلى العائلة. بدأت الأشجار بألوان وروائح مختلفة بالظهور في أسواق البيع بالتجزئة لتحدي الشركات المصنعة المبتدئة للمنتجات الأخرى. تقدم سريعًا إلى اليوم ، وستكتشف Little Trees المصنعة في نفس المصانع باستخدام نفس الشكل المألوف ، ولا تزال تحصل على حصة جيدة من أعمال معطر هواء السيارة. وفقا لرئيس الشركة ، جودي لالون المليارات حرفيا