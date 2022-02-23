من درر السلف....الحلقة رقم 562

الحَمْدُ لله …ومن الفوائد والدُرر …منها …( فائدة )قال الإمام محمد ابن موسى ابن عيسى ابن علي الدَمِيريّ أبو البقاء كمال الدين الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /الديك تدل رؤيته : على الخطيب والمؤذن والقارىء المطرب ..وربما دلت رؤيته : على الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه ؛ لأنه يذكر بالصلاة ولا يصلي ..وربما دلت رؤيته : على الرجل الكثير النكاح ..أو السمار : الكثير العياط ..أو الزمار : الذي يأوي إلى النساء ..أو : الحارس ..وربما دلت رؤيته : على الرجل الكريم المؤثر على نفسه بما يحتاج إليه ..أو القانع بما يجد ؛ أو الناقص الحظ والعائل ..أو الكثير الوقوع : في الشدائد ..وربما تدل رؤيته : على رب الدار ؛ كما أن الدجاجة ربة البيت . .. إلى آخره ..أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 484 …ومنها …( فائدة )وقال الإمام الدميريّ أيضًا /قال ابن عبد البر وغيره :كلم الذئب من الصحابة : ثلاثة ..رافع بن عميرة ..وسلمة بن الأكوع ..وأهبان بن أوس الأسلمي رضي الله تعالى عنهم ..قال / ولذلك تقول العرب : هو كذئب أهبان ؛ يتعجبون منه ..وذلك أن أهبان بن أوس المذكور : كان في غنم له ؛ فشد الذئب على شاة منها فصاح به أهبان ؛ فأقعى الذئب وقال / أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله تعالى ؟؟؟فقال أهبان : ما سمعت ولا رأيت أعجب من هذا !!!ذئب يتكلم ؟؟؟فقال الذئب : أتعجب من هذا !!! ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات ؛ وأو مأ بيده إلى المدينة يحدث بما كان وبما يكون ؛ ويدعو الناس إلى الله ؛ وإلى عبادته وهم لا يجيبونه ..قال أهبان بن أوس : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقصة وأسلمت ..فقال لي : حدث به الناس .. .أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 502 …( قال أبو حسّانة : القصة بتمامها / في صحيح دلائل النبوة للعلاّمة الشيخ مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله برقم : 115 ؛ وقال بعدها / صحيح ) ..ومنها …وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /فأمَّا ( ما ) يُسمِّيه كثيرٌ من الناس زيارةً : هي من جنس الإشراكِ بالله وعبادة غيرهِ ..مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين ؛ وأهل البيت أو غيرهم ؛ ويسمُّونها المشاهد ..أو الإستعانة بالمقبور ؛ ودعائِه ومسألتِه قريبًا من قبره أو بعيدًا منه ؛ مثل ما يفعل كثير من الناس ؛ فهذا كلُّه : من أعظم المحرَّمات بإجماع المسلمين . ..أنظره / جامع المسائل ج 03 وَرَقَة / 37 …