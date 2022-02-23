من درر السلف....الحلقة رقم 562

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومن الفوائد والدُرر …
منها …
( فائدة )
قال الإمام محمد ابن موسى ابن عيسى ابن علي الدَمِيريّ أبو البقاء كمال الدين الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الديك تدل رؤيته : على الخطيب والمؤذن والقارىء المطرب ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه ؛ لأنه يذكر بالصلاة ولا يصلي ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الكثير النكاح ..
أو السمار : الكثير العياط ..
أو الزمار : الذي يأوي إلى النساء ..
أو : الحارس ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الكريم المؤثر على نفسه بما يحتاج إليه ..
أو القانع بما يجد ؛ أو الناقص الحظ والعائل ..
أو الكثير الوقوع : في الشدائد ..
وربما تدل رؤيته : على رب الدار ؛ كما أن الدجاجة ربة البيت . .. إلى آخره ..
أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 484 …
ومنها …
( فائدة )
وقال الإمام الدميريّ أيضًا /
قال ابن عبد البر وغيره :
كلم الذئب من الصحابة : ثلاثة ..
رافع بن عميرة ..
وسلمة بن الأكوع ..
وأهبان بن أوس الأسلمي رضي الله تعالى عنهم ..
قال / ولذلك تقول العرب : هو كذئب أهبان ؛ يتعجبون منه ..
وذلك أن أهبان بن أوس المذكور : كان في غنم له ؛ فشد الذئب على شاة منها فصاح به أهبان ؛ فأقعى الذئب وقال / أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله تعالى ؟؟؟
فقال أهبان : ما سمعت ولا رأيت أعجب من هذا !!!
ذئب يتكلم ؟؟؟
فقال الذئب : أتعجب من هذا !!! ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات ؛ وأو مأ بيده إلى المدينة يحدث بما كان وبما يكون ؛ ويدعو الناس إلى الله ؛ وإلى عبادته وهم لا يجيبونه ..
قال أهبان بن أوس : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقصة وأسلمت ..
فقال لي : حدث به الناس .. .
أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 502 …
( قال أبو حسّانة : القصة بتمامها / في صحيح دلائل النبوة للعلاّمة الشيخ مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله برقم : 115 ؛ وقال بعدها / صحيح ) ..
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
فأمَّا ( ما ) يُسمِّيه كثيرٌ من الناس زيارةً : هي من جنس الإشراكِ بالله وعبادة غيرهِ ..
مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين ؛ وأهل البيت أو غيرهم ؛ ويسمُّونها المشاهد ..
أو الإستعانة بالمقبور ؛ ودعائِه ومسألتِه قريبًا من قبره أو بعيدًا منه ؛ مثل ما يفعل كثير من الناس ؛ فهذا كلُّه : من أعظم المحرَّمات بإجماع المسلمين . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 وَرَقَة / 37 …
ومن الفوائد والدُرر …
منها …
( فائدة )
قال الإمام محمد ابن موسى ابن عيسى ابن علي الدَمِيريّ أبو البقاء كمال الدين الشافعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
الديك تدل رؤيته : على الخطيب والمؤذن والقارىء المطرب ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه ؛ لأنه يذكر بالصلاة ولا يصلي ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الكثير النكاح ..
أو السمار : الكثير العياط ..
أو الزمار : الذي يأوي إلى النساء ..
أو : الحارس ..
وربما دلت رؤيته : على الرجل الكريم المؤثر على نفسه بما يحتاج إليه ..
أو القانع بما يجد ؛ أو الناقص الحظ والعائل ..
أو الكثير الوقوع : في الشدائد ..
وربما تدل رؤيته : على رب الدار ؛ كما أن الدجاجة ربة البيت . .. إلى آخره ..
أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 484 …
ومنها …
( فائدة )
وقال الإمام الدميريّ أيضًا /
قال ابن عبد البر وغيره :
كلم الذئب من الصحابة : ثلاثة ..
رافع بن عميرة ..
وسلمة بن الأكوع ..
وأهبان بن أوس الأسلمي رضي الله تعالى عنهم ..
قال / ولذلك تقول العرب : هو كذئب أهبان ؛ يتعجبون منه ..
وذلك أن أهبان بن أوس المذكور : كان في غنم له ؛ فشد الذئب على شاة منها فصاح به أهبان ؛ فأقعى الذئب وقال / أتنزع مني رزقاً رزقنيه الله تعالى ؟؟؟
فقال أهبان : ما سمعت ولا رأيت أعجب من هذا !!!
ذئب يتكلم ؟؟؟
فقال الذئب : أتعجب من هذا !!! ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه النخلات ؛ وأو مأ بيده إلى المدينة يحدث بما كان وبما يكون ؛ ويدعو الناس إلى الله ؛ وإلى عبادته وهم لا يجيبونه ..
قال أهبان بن أوس : فجئت النبيّ صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالقصة وأسلمت ..
فقال لي : حدث به الناس .. .
أنظره / حياة الحيوان الكبرى ج 01 وَرَقَة / 502 …
( قال أبو حسّانة : القصة بتمامها / في صحيح دلائل النبوة للعلاّمة الشيخ مقبل الوادعيّ عليه رَحَمَات الله برقم : 115 ؛ وقال بعدها / صحيح ) ..
ومنها …
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
فأمَّا ( ما ) يُسمِّيه كثيرٌ من الناس زيارةً : هي من جنس الإشراكِ بالله وعبادة غيرهِ ..
مثل السجود لبعض المقابر التي يُقال إنها : من قبور الأنبياء والصالحين ؛ وأهل البيت أو غيرهم ؛ ويسمُّونها المشاهد ..
أو الإستعانة بالمقبور ؛ ودعائِه ومسألتِه قريبًا من قبره أو بعيدًا منه ؛ مثل ما يفعل كثير من الناس ؛ فهذا كلُّه : من أعظم المحرَّمات بإجماع المسلمين . ..
أنظره / جامع المسائل ج 03 وَرَقَة / 37 …