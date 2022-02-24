



اليوم اقدم لكم افضل موقع استثمار مضمون لربح عملة اليورو والدولار و الروبل والموقع يعمل منذ اعوام كثيره وحتى الأن موثوق وتم السحب منه بشكل شخصي.



ف إذا كنت من هواة الربح من الانترنت وتريد الربح بدون راس مال وتكتسب الدولارات او الروبلات والقطعات التي تستثمرها تابع هذا الموضع.











نبدأ في شرح الموقع



اولا ندخل للموقع ونقوم بعميلة التسجيل بشكل طبيعي جدا مثل كل المواقع نضغط علي تسجيل حساب جديد.







بعدها ستصلك رسالة التفعيل علي الإيميل والجميع يعرف الطريقة بالتأكيد. ونقوم بتفعيل الحساب والدخول لحسابنا مباشرة.



فكرة الموقع هي أنك تشتري دجاج وتتركه يبيض ثم تجمع البيض وتبيعه وهكذا.



ثم تقوم بتطوير حظيرة الطيور الخاصة بك بشراء الطيور.







الفكرة سهلة تماما وليس صعبة ويمكنك تحديد وقت من كل يوم لتجمع فيه البيض وتجمع هدايا الموقع. وتقوم ببيعه وبعدها اما تسحب الرصيد وإما أن تقوم بشراء المزيد من الدجاج لتربح اكثر.



مواصلة الإستثمار:



الموقع جيد وهو يستمر بالدفع حتي الان وأعتقد ان يجب استغلاله بكل الطرق الممكنه والمتاحه.



بعد الدخول للموقع تجد على يسارك اربعة نوافذ كل نافذة لها عدة خيارات.







النافذه الاولي:



هذه النافذه تمكنك من تعديل معلومات الحساب، وجلب رابط الريفيرال، وسحب الأرباح، وشحن الحساب ،وأيضا مسابقة الريفيرال، وأعتقد ان الامر واضح للجميع بسهولة تامة.



وفي النافذه الثانيه:



يمكننا شراء الطيور، وجمع البيض، وبيع البيض، واستلام البونص اليومي، وتحويل الفضة إلى أموال داخل الحساب مباشرة.



النافذه الثالثه:

صورة عن معلومات عامة حول الموقع وعدد الأعضاء وطلبات الدفع والايداع وغير ذلك من المعلومات



---طريقة العمل داخل الموقع---



نقوم بالدخول للموقع أول مرة نشتري الطيور كمايلي. نضغط على Buy birds فتظهر لنا الصورة التالية









نختار مايناسبنا حسب المبلغ المتوفر معنا ونشتري الطيور وكما ترى كل طير أمامه عدد البيض الذي يضعه كل ساعة.



بعد الإختيار والشراء نترك الطيور تبيض يوما كاملا ثم نعود لنرى النتيجة



ندخل على خم الدجاج بالضغط على Eggs storhouse وبعد الدخول نرى كل طير كم وضع من البيض كما بالصورة







نضغط على collect all لجمع البيض ونقله للمخزن، وبعدها نذهب على Eggs selling ونبيع كل البيض الذي معنا. كما بالصورة







ونضغط على sell all وهي بيع الكل ونتلقى رصيد المبيعات على حساب الأرباح.





يوفر الموقع عدة طرق سحب مثل ماهو موضح بالصورة







الأرباح من الريفيرال أيضا جيدة ومميزة كام توضحه الصورة







توجد 4 مستويات للريفيرال وهذا جيد جدا



إثبات السحب هذا شخصي وقد سحبت مرة ثلاث مرات ولكن لايعني وجود إثبات السحب ان تقوم بوضع كل اموالك داخل الموقع. بل يجب التصرف دوما بحذر



رابط التسجيل في الموقع: https://bit.ly/golden-farm-z محبي استثمار المبالغ القليله والربح بدون راس مال وجمع عملة الدولار والروبل بطريقة سهلة ومضمونه.اليوم اقدم لكم افضل موقع استثمار مضمون لربح عملة اليورو والدولار و الروبل والموقع يعمل منذ اعوام كثيره وحتى الأن موثوق وتم السحب منه بشكل شخصي.ف إذا كنت من هواة الربح من الانترنت وتريد الربح بدون راس مال وتكتسب الدولارات او الروبلات والقطعات التي تستثمرها تابع هذا الموضع.بعدها ستصلك رسالة التفعيل علي الإيميل والجميع يعرف الطريقة بالتأكيد. ونقوم بتفعيل الحساب والدخول لحسابنا مباشرة.فكرة الموقع هي أنك تشتري دجاج وتتركه يبيض ثم تجمع البيض وتبيعه وهكذا.ثم تقوم بتطوير حظيرة الطيور الخاصة بك بشراء الطيور.الفكرة سهلة تماما وليس صعبة ويمكنك تحديد وقت من كل يوم لتجمع فيه البيض وتجمع هدايا الموقع. وتقوم ببيعه وبعدها اما تسحب الرصيد وإما أن تقوم بشراء المزيد من الدجاج لتربح اكثر.مواصلة الإستثمار:الموقع جيد وهو يستمر بالدفع حتي الان وأعتقد ان يجب استغلاله بكل الطرق الممكنه والمتاحه.بعد الدخول للموقع تجد على يسارك اربعة نوافذ كل نافذة لها عدة خيارات.النافذه الاولي:هذه النافذه تمكنك من تعديل معلومات الحساب، وجلب رابط الريفيرال، وسحب الأرباح، وشحن الحساب ،وأيضا مسابقة الريفيرال، وأعتقد ان الامر واضح للجميع بسهولة تامة.وفي النافذه الثانيه:يمكننا شراء الطيور، وجمع البيض، وبيع البيض، واستلام البونص اليومي، وتحويل الفضة إلى أموال داخل الحساب مباشرة.النافذه الثالثه:صورة عن معلومات عامة حول الموقع وعدد الأعضاء وطلبات الدفع والايداع وغير ذلك من المعلومات---طريقة العمل داخل الموقع---نقوم بالدخول للموقع أول مرة نشتري الطيور كمايلي. نضغط على Buy birds فتظهر لنا الصورة التاليةنختار مايناسبنا حسب المبلغ المتوفر معنا ونشتري الطيور وكما ترى كل طير أمامه عدد البيض الذي يضعه كل ساعة.بعد الإختيار والشراء نترك الطيور تبيض يوما كاملا ثم نعود لنرى النتيجةندخل على خم الدجاج بالضغط على Eggs storhouse وبعد الدخول نرى كل طير كم وضع من البيض كما بالصورةنضغط على collect all لجمع البيض ونقله للمخزن، وبعدها نذهب على Eggs selling ونبيع كل البيض الذي معنا. كما بالصورةونضغط على sell all وهي بيع الكل ونتلقى رصيد المبيعات على حساب الأرباح.يوفر الموقع عدة طرق سحب مثل ماهو موضح بالصورةالأرباح من الريفيرال أيضا جيدة ومميزة كام توضحه الصورةتوجد 4 مستويات للريفيرال وهذا جيد جداإثبات السحب هذا شخصي وقد سحبت مرة ثلاث مرات ولكن لايعني وجود إثبات السحب ان تقوم بوضع كل اموالك داخل الموقع. بل يجب التصرف دوما بحذر

في النهاية، أتمنى أن تكون وجدت في هذا الموضوع ما تبحث عنه، واكون قد ساعدك في شرح