من درر السلف...الحلقة رقم 563

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …منها …وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البريّة /وَشَاهَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ : فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ سِرًّا ..وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ /إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَالصَّدَقَةُ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاتِهِ تَعَالَى : أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالْفَضِيلَةِ . ..أنْظُرهُ / زاد المَعَاد ج 01 وَرَقَة / 395 …ومنها …وقال أيضًا في مَوْضِعٍ آخر /نسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الرَّسُول ..لم يبطل حكمه بِالْكُلِّيَّةِ ..بل نسخ وُجُوبه ؛ وَبَقِي اسْتِحْبَابه وَالنَّدْب إِلَيْهِ ..وَمَا عُلم من تنبيهه وإشارته ..وَهُوَ أَنه إِذا استحبت الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الْمَخْلُوق : فاستحبابها بَين يَدي مُنَاجَاة الله عِنْد الصَّلَوَات وَالدُّعَاء أولى ..فَكَانَ بعض السّلف الصَّالح يتَصَدَّق بَين يَدي الصَّلَاة وَالدُّعَاء إِذا أمكنه ؛ ويتأول هَذِه الْأَوْلَوِيَّة ..وَرَأَيْت شيخ الْإِسْلَام ابْن تيمة : يَفْعَله ويتحراه مَا أمكنه ؛ وفاوضته فِيهِ فَذكر لي هَذَا التَّنْبِيه وَالْإِشَارَة . .أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 …ومنها …وقال أيضًا /فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..وإمّا : بِبدنِهِ ..فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..والجبان : مَانعٌ لنفع بدنه ..الْمَشْهُور عِنْد النَّاس أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ؛ لَإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لأن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضْداضُها : أخلاق وغرائز قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض .. .أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 - 114 …ومنها …قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /الصَّدَقَةُ : مَا يُعْطَى لِوَجْهِ اللَّهِ عِبَادَةً مَحْضَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..وَلا طَلَبِ غَرَضٍ : مِنْ جِهَتِهِ ..لَكِنْ يُوضَعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ : كَأَهْلِ الْحَاجَاتِ ..وَأَمَّا " الْهَدِيَّةُ " : فَيَقْصِدُ بِهَا إكْرَامَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..إمَّا : لِمَحَبَّةِ ..وَإِمَّا : لِصَدَاقَةِ ..وَإِمَّا : لِطَلَبِ حَاجَةٍ ..وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ..وَيُثِيبُ : عَلَيْهَا ..فَلا يَكُونُ لأَحَدِ عَلَيْهِ : مِنَّةٌ ..وَلا يَأْكُلُ أَوْسَاخَ النَّاسِ الَّتِي يَتَطَهَّرُونَ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ : وَهِيَ الصَّدَقَاتُ ..وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ..وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ : فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ؛ إلا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ مَعْنًى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ ؛ مِثْلَ الإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ مَحَبَّةً لَهُ ؛ وَمِثْلَ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبِ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ؛ وَأَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ ؛ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 31 وَرَقَة / 269 …