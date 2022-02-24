من درر السلف...الحلقة رقم 563

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البريّة /
وَشَاهَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ : فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ سِرًّا ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ /
إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَالصَّدَقَةُ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاتِهِ تَعَالَى : أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالْفَضِيلَةِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المَعَاد ج 01 وَرَقَة / 395 …
ومنها …
وقال أيضًا في مَوْضِعٍ آخر /
نسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الرَّسُول ..
لم يبطل حكمه بِالْكُلِّيَّةِ ..
بل نسخ وُجُوبه ؛ وَبَقِي اسْتِحْبَابه وَالنَّدْب إِلَيْهِ ..
وَمَا عُلم من تنبيهه وإشارته ..
وَهُوَ أَنه إِذا استحبت الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الْمَخْلُوق : فاستحبابها بَين يَدي مُنَاجَاة الله عِنْد الصَّلَوَات وَالدُّعَاء أولى ..
فَكَانَ بعض السّلف الصَّالح يتَصَدَّق بَين يَدي الصَّلَاة وَالدُّعَاء إِذا أمكنه ؛ ويتأول هَذِه الْأَوْلَوِيَّة ..
وَرَأَيْت شيخ الْإِسْلَام ابْن تيمة : يَفْعَله ويتحراه مَا أمكنه ؛ وفاوضته فِيهِ فَذكر لي هَذَا التَّنْبِيه وَالْإِشَارَة . .
أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..
وإمّا : بِبدنِهِ ..
فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..
والجبان : مَانعٌ لنفع بدنه ..
الْمَشْهُور عِنْد النَّاس أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ؛ لَإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..
والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لأن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..
وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..
فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضْداضُها : أخلاق وغرائز قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض .. .
أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 - 114 …
ومنها …
قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
الصَّدَقَةُ : مَا يُعْطَى لِوَجْهِ اللَّهِ عِبَادَةً مَحْضَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
وَلا طَلَبِ غَرَضٍ : مِنْ جِهَتِهِ ..
لَكِنْ يُوضَعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ : كَأَهْلِ الْحَاجَاتِ ..
وَأَمَّا " الْهَدِيَّةُ " : فَيَقْصِدُ بِهَا إكْرَامَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
إمَّا : لِمَحَبَّةِ ..
وَإِمَّا : لِصَدَاقَةِ ..
وَإِمَّا : لِطَلَبِ حَاجَةٍ ..
وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ..
وَيُثِيبُ : عَلَيْهَا ..
فَلا يَكُونُ لأَحَدِ عَلَيْهِ : مِنَّةٌ ..
وَلا يَأْكُلُ أَوْسَاخَ النَّاسِ الَّتِي يَتَطَهَّرُونَ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ : وَهِيَ الصَّدَقَاتُ ..
وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ..
وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ : فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ؛ إلا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ مَعْنًى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ ؛ مِثْلَ الإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ مَحَبَّةً لَهُ ؛ وَمِثْلَ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبِ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ؛ وَأَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ ؛ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 31 وَرَقَة / 269 …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ﺍﺑﻦ قيّم الجَوْزِية عليهِ رَحَمَات الله ربّ البريّة /
وَشَاهَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَأْخُذُ مَا وَجَدَ فِي الْبَيْتِ مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ : فَيَتَصَدَّقُ بِهِ فِي طَرِيقِهِ سِرًّا ..
وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ /
إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَالصَّدَقَةُ بَيْنَ يَدَيْ مُنَاجَاتِهِ تَعَالَى : أَفْضَلُ وَأَوْلَى بِالْفَضِيلَةِ . ..
أنْظُرهُ / زاد المَعَاد ج 01 وَرَقَة / 395 …
ومنها …
وقال أيضًا في مَوْضِعٍ آخر /
نسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الرَّسُول ..
لم يبطل حكمه بِالْكُلِّيَّةِ ..
بل نسخ وُجُوبه ؛ وَبَقِي اسْتِحْبَابه وَالنَّدْب إِلَيْهِ ..
وَمَا عُلم من تنبيهه وإشارته ..
وَهُوَ أَنه إِذا استحبت الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة الْمَخْلُوق : فاستحبابها بَين يَدي مُنَاجَاة الله عِنْد الصَّلَوَات وَالدُّعَاء أولى ..
فَكَانَ بعض السّلف الصَّالح يتَصَدَّق بَين يَدي الصَّلَاة وَالدُّعَاء إِذا أمكنه ؛ ويتأول هَذِه الْأَوْلَوِيَّة ..
وَرَأَيْت شيخ الْإِسْلَام ابْن تيمة : يَفْعَله ويتحراه مَا أمكنه ؛ وفاوضته فِيهِ فَذكر لي هَذَا التَّنْبِيه وَالْإِشَارَة . .
أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 …
ومنها …
وقال أيضًا /
فإن الإحسان المتوقع من العَبْد : إمّا بِمَالِه ..
وإمّا : بِبدنِهِ ..
فالبخيل : مَانع لنفع مَاله ..
والجبان : مَانعٌ لنفع بدنه ..
الْمَشْهُور عِنْد النَّاس أنّ الْبُخْل مُسْتَلْزم الْجُبْن من غير عكس ؛ لَإن من بخل بِمَالِه : فَهُوَ بِنَفسِهِ أبخل ..
والشجاعة تَسْتَلْزِم الْكَرم من غير عكس ؛ لأن من جاد بِنَفسِهِ : فَهُوَ بِمَالِه أسمح وأجود ..
وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ : لَيْسَ بِلَازِم أكثره ..
فإن الشجَاعَة وَالْكَرم وأضْداضُها : أخلاق وغرائز قد تجمع فِي الرجل ؛ وَقد يعْطى بَعْضهَا دون بعض .. .
أنْظُرهُ / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة 01 وَرَقَة / 113 - 114 …
ومنها …
قال شيخُ الإسلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله /
الصَّدَقَةُ : مَا يُعْطَى لِوَجْهِ اللَّهِ عِبَادَةً مَحْضَةً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فِي شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
وَلا طَلَبِ غَرَضٍ : مِنْ جِهَتِهِ ..
لَكِنْ يُوضَعُ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ : كَأَهْلِ الْحَاجَاتِ ..
وَأَمَّا " الْهَدِيَّةُ " : فَيَقْصِدُ بِهَا إكْرَامَ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ ..
إمَّا : لِمَحَبَّةِ ..
وَإِمَّا : لِصَدَاقَةِ ..
وَإِمَّا : لِطَلَبِ حَاجَةٍ ..
وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ..
وَيُثِيبُ : عَلَيْهَا ..
فَلا يَكُونُ لأَحَدِ عَلَيْهِ : مِنَّةٌ ..
وَلا يَأْكُلُ أَوْسَاخَ النَّاسِ الَّتِي يَتَطَهَّرُونَ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ : وَهِيَ الصَّدَقَاتُ ..
وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ لِذَلِكَ وَغَيْرِهِ ..
وَإِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ : فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ؛ إلا أَنْ يَكُونَ فِي الْهَدِيَّةِ مَعْنًى تَكُونُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ ؛ مِثْلَ الإِهْدَاءِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ مَحَبَّةً لَهُ ؛ وَمِثْلَ الإِهْدَاءِ لِقَرِيبِ يَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ ؛ وَأَخٍ لَهُ فِي اللَّهِ ؛ فَهَذَا قَدْ يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ الصَّدَقَةِ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 31 وَرَقَة / 269 …