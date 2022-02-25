من درر السلف...الحلقة رقم 564

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …منها …قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /الرَّافِضَةَ : أَكْذَبُ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاق ..و هُمْ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ : الْمُدَّعِيَةِ لِلْإِسْلَامِ غُلُوًّا وَشِرْكًا ..وَمِنْهُمْ كَانَ أَوَّلُ مَنْ ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ : فِي الْقُرَّاءِ ..وَادَّعَى نُبُوَّةَ : غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ ادَّعَى نُبُوَّةَ عَلِيٍّ ..وَكَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ : ادَّعَى النُّبُوَّةَ ..ثُمَّ يَلِيهِمْ الْجُهَّالُ : كَغُلَاةِ ضُلَّالِ الْعُبَّادِ وَأَتْبَاعِ الْمَشَايِخِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَعْظِيمًا لِلْقُبُورِ بَعْدَ الرَّافِضَةِ ؛ وَأَكْثَرُ النَّاسِ غُلُوًّا بَعْدَهُمْ ؛ وَأَكْثَرُ الطَّوَائِفِ كَذِبًا ..وَكُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْن : فِيهَا شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..وَكَذِبُ النَّصَارَى وَشِرْكُهُمْ وَغُلُوُّهُمْ : مَعْلُومٌ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ..وَعِنْدَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ مِنْ الشِّرْكِ وَالْكَذِبِ : مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 وَرَقَة / 175 - 176 …