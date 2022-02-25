من درر السلف...الحلقة رقم 564

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
الرَّافِضَةَ : أَكْذَبُ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاق ..
و هُمْ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ : الْمُدَّعِيَةِ لِلْإِسْلَامِ غُلُوًّا وَشِرْكًا ..
وَمِنْهُمْ كَانَ أَوَّلُ مَنْ ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ : فِي الْقُرَّاءِ ..
وَادَّعَى نُبُوَّةَ : غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ ادَّعَى نُبُوَّةَ عَلِيٍّ ..
وَكَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ : ادَّعَى النُّبُوَّةَ ..
ثُمَّ يَلِيهِمْ الْجُهَّالُ : كَغُلَاةِ ضُلَّالِ الْعُبَّادِ وَأَتْبَاعِ الْمَشَايِخِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَعْظِيمًا لِلْقُبُورِ بَعْدَ الرَّافِضَةِ ؛ وَأَكْثَرُ النَّاسِ غُلُوًّا بَعْدَهُمْ ؛ وَأَكْثَرُ الطَّوَائِفِ كَذِبًا ..
وَكُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْن : فِيهَا شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
وَكَذِبُ النَّصَارَى وَشِرْكُهُمْ وَغُلُوُّهُمْ : مَعْلُومٌ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ..
وَعِنْدَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ مِنْ الشِّرْكِ وَالْكَذِبِ : مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 وَرَقَة / 175 - 176 …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى /
الرَّافِضَةَ : أَكْذَبُ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ عَلَى الْإِطْلَاق ..
و هُمْ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ : الْمُدَّعِيَةِ لِلْإِسْلَامِ غُلُوًّا وَشِرْكًا ..
وَمِنْهُمْ كَانَ أَوَّلُ مَنْ ادَّعَى الْإِلَهِيَّةَ : فِي الْقُرَّاءِ ..
وَادَّعَى نُبُوَّةَ : غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَنْ ادَّعَى نُبُوَّةَ عَلِيٍّ ..
وَكَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ : ادَّعَى النُّبُوَّةَ ..
ثُمَّ يَلِيهِمْ الْجُهَّالُ : كَغُلَاةِ ضُلَّالِ الْعُبَّادِ وَأَتْبَاعِ الْمَشَايِخِ فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَعْظِيمًا لِلْقُبُورِ بَعْدَ الرَّافِضَةِ ؛ وَأَكْثَرُ النَّاسِ غُلُوًّا بَعْدَهُمْ ؛ وَأَكْثَرُ الطَّوَائِفِ كَذِبًا ..
وَكُلٌّ مِنْ الطَّائِفَتَيْن : فِيهَا شَبَهٌ مِنْ النَّصَارَى ..
وَكَذِبُ النَّصَارَى وَشِرْكُهُمْ وَغُلُوُّهُمْ : مَعْلُومٌ عِنْدَ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ ..
وَعِنْدَ هَذِهِ الطَّوَائِفِ مِنْ الشِّرْكِ وَالْكَذِبِ : مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ . ..
أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 وَرَقَة / 175 - 176 …