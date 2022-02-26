من درر السلف...الحلقة رقم 565

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …منها …عنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُذري رضي الله عنه وأرضاه /أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ : إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ .. .رَوَاهُ أَحْمَد ؛ وَأَهْلُ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ ؛ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ..وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ ؛ وهو في صحيح أبي دَاوُد برقم / 492 وقال الألبانيّ عليه رَحَمَات الله / صحيح …قال شيخُ الإِسْلام ابن تيميّة عليهِ رَحَمَات الله /وَقَدْ ظَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ نُهِيَ عَنْهَا : مِنْ أَجْلِ النَّجَاسَةِ لِاخْتِلَاطِ تُرْبَتِهَا بِصَدِيدِ الْمَوْتَى وَلُحُومِهِمْ ..وَهَؤُلَاءِ قَدْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ : الْمَقْبَرَةِ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةُ ..وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ : حَائِلٌ ؛ أَوْ لَا يَكُونَ ..وَالتَّعْلِيلُ بِهَذَا : لَيْسَ مَذْكُورًا فِي الْحَدِيثِ ..وَلَمْ يَدُلَّ : عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ..لَا نَصًّا ؛ وَلَا ظَاهِرًا ..وَإِنَّمَا هِيَ : عِلَّةٌ ظَنُّوهَا ..وَالْعِلَّةُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَ غَيْرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ فِي زَمَنِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمْ : إنَّمَا هُوَ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالْمُشْرِكِينَ ؛ وَأَنْ تَصِيرَ ذَرِيعَةً إلَى الشِّرْكِ ؛ وَلِهَذَا نَهَى عَنْ اتِّخَاذِ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 - 158 - 159 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله عليهِ /فَإِنَّ الَّذِي ابْتَدَعَ دِينَ الرَّافِضَةِ : كَانَ زِنْدِيقًا يَهُودِيًّا ..أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَأَبْطَنَ الْكُفْرَ : لِيَحْتَالَ فِي إفْسَادِ دِينِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَمَا احْتَالَ بُولِصَ فِي إفْسَادِ دِينِ النَّصَارَى ؛ سَعَى فِي الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ ؛ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ يَسْتَجِيبُ لِلْمُنَافِقِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ ﴾ ..ثُمَّ إنَّهُ لَمَّا تَفَرَّقَتْ الْأُمَّةُ : ابْتَدَعَ مَا ادَّعَاهُ فِي الْإِمَامَةِ مِنْ النَّصِّ وَالْعِصْمَةِ ؛ وَأَظْهَرَ التَّكَلُّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ؛ وَصَادَفَ ذَلِكَ قُلُوبًا فِيهَا جَهْلٌ وَظُلْمٌ ؛ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَافِرَةً ؛ فَظَهَرَتْ بِدْعَةُ التَّشَيُّعِ الَّتِي هِيَ مِفْتَاحُ بَابِ الشِّرْكِ ..ثُمَّ لَمَّا تَمَكَّنَتْ الزَّنَادِقَةُ أَمَرُوا بِبِنَاءِ الْمَشَاهِدِ وَتَعْطِيلِ الْمَسَاجِدِ مُحْتَجِّينَ بِأَنَّهُ : لَا تُصَلَّى الْجُمْعَةُ وَالْجَمَاعَةُ إلَّا خَلْفَ الْمَعْصُومِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 - 161 - 162 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليهِ /قَدْ كَرِهَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ أَنْ يُقَالَ : زُرْت قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..وَمَالِكٌ : أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْبَابِ ..فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ : أَعْلَمُ أَهْلِ الْأَمْصَارِ بِذَلِكَ ..وَمَالِكٌ : إمَامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ..فَلَوْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا لَفْظُ ( زِيَارَةِ قَبْرِهِ ) : لَمْ يَخْفَ ذَلِكَ عَلَى عُلَمَاءِ أَهْلِ مَدِينَتِهِ وَجِيرَانِ قَبْرِهِ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ..وَلِهَذَا كَانَتْ السُّنَّةُ عِنْد الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ إذَا سَلَّمَ الْعَبْدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ : أَنْ يَدْعُوَ اللَّهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ؛ وَلَا يَدْعُوَ مُسْتَقْبِلَ الْحُجْرَةِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 27 - 166 …