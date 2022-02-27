من درر السلف...الحلقة رقم 566

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …منها …وَقَالَ الحَافظ الإِمَام إِبْرَاهِيم ابْن إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ بشر ابْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن ديسم أبو إِسْحَاق الحربيّ عليهِ رَحَمَات الله /ما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي : حمى قط ..وجدتها الرجل هو الذي يدخل غمه : عَلَى نفسه ؛ ولا يغم عياله ..وكان بي شقيقة خمساً وأربعين سنة : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين ؛ إن جاءتني بهما أمي أو أختي : أكلت ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الثانية ..وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف فِي اليوم والليلة ؛ إن جاءتني به امرأتي أو إحدى بناتي : أكلته ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الأخرى ..والآن آكل نصف رغيف ؛ وأربع عشرة تمرة إن كان برنياً ؛ أو نيفاً وعشرين إن كان دَقْلاً ..ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرًا ؛ فقام إفطاري فِي هذا الشهر : بدهم ودَانِقَينِ ونصف ..ودخلت الحمام واشتريت لهم صابوناً بدانقين ؛ فقامت نفقة شهر رمضان كله : بدرهم وأربعة دوانيق ونصف . ..أنْظُرهُ / طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى محمد ابن محمد ج 01 وَرَقَة / 86 - 87 …ومنها …قال عبد الله ابن المُقَفَّع /أحقُّ الناس بالسلطان : أهل المعرفة ..( وأراد بأهل المعرفة : سياسة الملك ) .وأحقهم بالتدبير : العلماء ..وأحقهم بالفضل : أعودهم على الناس بفضله ..وأحقهم بالعلم : أحسنهم تأديبًا ..وأحقهم بالغنى : أهل الجود ..وأقربهم إلى الله : أنفذهم في الحق علمًا ؛ وأكملهم به عملًا ؛ وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله ؛ وأصوبهم رجاءًا ؛ أوثقهم بالله ؛ وأشدهم انتفاعًا بعلمه ؛ أبعدهم من الأذى ..وأرضاهم في الناس : أفشاهم معروفًا ..وأقولهم : أحسنهم معونة ..وأشجعهم : أشدهم على الشيطان ..وأفلحهم بحجةٍ : أغلبهم للشهوة والحرص ..وآخذهم بالرأي : أتركُهُم للهوى ..وأحقهم بالمودة : أشدهم لنفسه حبًا ..وأجودهم : أصوبهم بالعطية موضعًا ..وأطولهم راحة : أحسنهم للأمور احتمالًا ..وأقلهم دهشًا : أرحبهم ذراعًا ..وأوسعهم غنى : أقنعهم بما أوتي ..وأخفضهم عيشًا : أبعدهم من الإفراط ..وأظهرهم جمالًا : أظهرهم حصافة ..وآمنهم في الناس : أكلُّهم نابًا ومخلبًا ..وأثبتهم شهادة عليهم : أنطَقَهُم عنهم ..وأعدلهم فيهم : أدومهم مسالمة لهم ..وأحقهم بالنعم : أشكرهم لما أوتي منها . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 33 - 34 …ومنها …وقال أيضاً /فصل ما بين الدين والرأي ؛ أن الدين : يسلم بالإيمان ..وأن الرأي : يثبت بالخصومة ..فمن جعل الدين خصومة : فقد جعل الدين رأيًا ..ومن جعل الرأي دينًا : فقد صار شارعًا ..ومن كان هو يشرع لنفسه الدين : فلا دين له . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة /34 …