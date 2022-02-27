من درر السلف...الحلقة رقم 566

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
وَقَالَ الحَافظ الإِمَام إِبْرَاهِيم ابْن إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ بشر ابْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن ديسم أبو إِسْحَاق الحربيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي : حمى قط ..
وجدتها الرجل هو الذي يدخل غمه : عَلَى نفسه ؛ ولا يغم عياله ..
وكان بي شقيقة خمساً وأربعين سنة : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..
ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..
وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين ؛ إن جاءتني بهما أمي أو أختي : أكلت ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الثانية ..
وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف فِي اليوم والليلة ؛ إن جاءتني به امرأتي أو إحدى بناتي : أكلته ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الأخرى ..
والآن آكل نصف رغيف ؛ وأربع عشرة تمرة إن كان برنياً ؛ أو نيفاً وعشرين إن كان دَقْلاً ..
ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرًا ؛ فقام إفطاري فِي هذا الشهر : بدهم ودَانِقَينِ ونصف ..
ودخلت الحمام واشتريت لهم صابوناً بدانقين ؛ فقامت نفقة شهر رمضان كله : بدرهم وأربعة دوانيق ونصف . ..
أنْظُرهُ / طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى محمد ابن محمد ج 01 وَرَقَة / 86 - 87 …
ومنها …
قال عبد الله ابن المُقَفَّع /
أحقُّ الناس بالسلطان : أهل المعرفة ..
( وأراد بأهل المعرفة : سياسة الملك ) .
وأحقهم بالتدبير : العلماء ..
وأحقهم بالفضل : أعودهم على الناس بفضله ..
وأحقهم بالعلم : أحسنهم تأديبًا ..
وأحقهم بالغنى : أهل الجود ..
وأقربهم إلى الله : أنفذهم في الحق علمًا ؛ وأكملهم به عملًا ؛ وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله ؛ وأصوبهم رجاءًا ؛ أوثقهم بالله ؛ وأشدهم انتفاعًا بعلمه ؛ أبعدهم من الأذى ..
وأرضاهم في الناس : أفشاهم معروفًا ..
وأقولهم : أحسنهم معونة ..
وأشجعهم : أشدهم على الشيطان ..
وأفلحهم بحجةٍ : أغلبهم للشهوة والحرص ..
وآخذهم بالرأي : أتركُهُم للهوى ..
وأحقهم بالمودة : أشدهم لنفسه حبًا ..
وأجودهم : أصوبهم بالعطية موضعًا ..
وأطولهم راحة : أحسنهم للأمور احتمالًا ..
وأقلهم دهشًا : أرحبهم ذراعًا ..
وأوسعهم غنى : أقنعهم بما أوتي ..
وأخفضهم عيشًا : أبعدهم من الإفراط ..
وأظهرهم جمالًا : أظهرهم حصافة ..
وآمنهم في الناس : أكلُّهم نابًا ومخلبًا ..
وأثبتهم شهادة عليهم : أنطَقَهُم عنهم ..
وأعدلهم فيهم : أدومهم مسالمة لهم ..
وأحقهم بالنعم : أشكرهم لما أوتي منها . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 33 - 34 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فصل ما بين الدين والرأي ؛ أن الدين : يسلم بالإيمان ..
وأن الرأي : يثبت بالخصومة ..
فمن جعل الدين خصومة : فقد جعل الدين رأيًا ..
ومن جعل الرأي دينًا : فقد صار شارعًا ..
ومن كان هو يشرع لنفسه الدين : فلا دين له . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة /34 …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
وَقَالَ الحَافظ الإِمَام إِبْرَاهِيم ابْن إِسْحَاقَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ بشر ابْن عَبْدِ اللَّهِ ابْن ديسم أبو إِسْحَاق الحربيّ عليهِ رَحَمَات الله /
ما شكوت إلى أمي ولا إلى أختي ولا إلى امرأتي ولا إلى بناتي : حمى قط ..
وجدتها الرجل هو الذي يدخل غمه : عَلَى نفسه ؛ ولا يغم عياله ..
وكان بي شقيقة خمساً وأربعين سنة : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..
ولي عشرون سنة أبصر بفرد عين : ما أخبرت بها أحداً قطُ ..
وأفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين ؛ إن جاءتني بهما أمي أو أختي : أكلت ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الثانية ..
وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف فِي اليوم والليلة ؛ إن جاءتني به امرأتي أو إحدى بناتي : أكلته ؛ وإلاّ بقيت جائعاً عطشاناً إلى الليلة الأخرى ..
والآن آكل نصف رغيف ؛ وأربع عشرة تمرة إن كان برنياً ؛ أو نيفاً وعشرين إن كان دَقْلاً ..
ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرًا ؛ فقام إفطاري فِي هذا الشهر : بدهم ودَانِقَينِ ونصف ..
ودخلت الحمام واشتريت لهم صابوناً بدانقين ؛ فقامت نفقة شهر رمضان كله : بدرهم وأربعة دوانيق ونصف . ..
أنْظُرهُ / طبقات الحنابلة لأبي الحسين ابن أبي يعلى محمد ابن محمد ج 01 وَرَقَة / 86 - 87 …
ومنها …
قال عبد الله ابن المُقَفَّع /
أحقُّ الناس بالسلطان : أهل المعرفة ..
( وأراد بأهل المعرفة : سياسة الملك ) .
وأحقهم بالتدبير : العلماء ..
وأحقهم بالفضل : أعودهم على الناس بفضله ..
وأحقهم بالعلم : أحسنهم تأديبًا ..
وأحقهم بالغنى : أهل الجود ..
وأقربهم إلى الله : أنفذهم في الحق علمًا ؛ وأكملهم به عملًا ؛ وأحكمهم أبعدهم من الشك في الله ؛ وأصوبهم رجاءًا ؛ أوثقهم بالله ؛ وأشدهم انتفاعًا بعلمه ؛ أبعدهم من الأذى ..
وأرضاهم في الناس : أفشاهم معروفًا ..
وأقولهم : أحسنهم معونة ..
وأشجعهم : أشدهم على الشيطان ..
وأفلحهم بحجةٍ : أغلبهم للشهوة والحرص ..
وآخذهم بالرأي : أتركُهُم للهوى ..
وأحقهم بالمودة : أشدهم لنفسه حبًا ..
وأجودهم : أصوبهم بالعطية موضعًا ..
وأطولهم راحة : أحسنهم للأمور احتمالًا ..
وأقلهم دهشًا : أرحبهم ذراعًا ..
وأوسعهم غنى : أقنعهم بما أوتي ..
وأخفضهم عيشًا : أبعدهم من الإفراط ..
وأظهرهم جمالًا : أظهرهم حصافة ..
وآمنهم في الناس : أكلُّهم نابًا ومخلبًا ..
وأثبتهم شهادة عليهم : أنطَقَهُم عنهم ..
وأعدلهم فيهم : أدومهم مسالمة لهم ..
وأحقهم بالنعم : أشكرهم لما أوتي منها . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 33 - 34 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فصل ما بين الدين والرأي ؛ أن الدين : يسلم بالإيمان ..
وأن الرأي : يثبت بالخصومة ..
فمن جعل الدين خصومة : فقد جعل الدين رأيًا ..
ومن جعل الرأي دينًا : فقد صار شارعًا ..
ومن كان هو يشرع لنفسه الدين : فلا دين له . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة /34 …