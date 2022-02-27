تشير إلى أن غسالة الأطباق بحاجة إلى التنظيف

7Rourou
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تتمثل الخطوة الأولى والأكثر أهمية في تحسين كفاءة غسالة الأطباق في التعرف على وقت طلب غسالة الأطباق طلب المساعدة. بصرف النظر عن الصيانة الشهرية المنتظمة ، قد تحاول غسالة الأطباق لفت انتباهك من خلال أحد الإجراءات التالية:
الأطباق لم تعد نظيفة
إذا لاحظت أنه حتى بعد دورة التنظيف ، رأيت خطوطًا ، أو شعرت بفيلم على الأواني الزجاجية ، أو حتى ترك الطعام على الأطباق ، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لتنظيف غسالة الأطباق تمامًا.
غسالة صحون مفتوحة مع أطباق نظيفة بالداخل
توجد رائحة ملحوظة من غسالة الأطباق
من السهل أن تعلق جزيئات الطعام داخل الشقوق الداخلية داخل غسالة الأطباق. تتكاثر البكتيريا في بيئة رطبة ومظلمة. بمرور الوقت ، تبدأ هذه الجزيئات في التكوّن وخلق رائحة كريهة.
كيفية تنظيف غسالة الأطباق
ستضمن مواكبة الصيانة الشهرية لغسالة الأطباق أن تكون أطباقك نظيفة وأن جهازك يعمل بكفاءة كما ينبغي. إذن ما الذي يجب عليك فعله للحفاظ على نظافة غسالة الأطباق؟
امرأة تبتسم ترتدي قفازات وتنظف داخل غسالة الصحون
نظف الباب
نعم ، تنظيف الجزء الأمامي من غسالة الأطباق سيحافظ على جمال منزلك ، ولكنك تريد أيضًا تنظيف المفصلات والأختام المطاطية الموجودة على الجزء الداخلي من الباب. يعمل الماء الدافئ والرغوة بشكل رائع وسوف يكون أكثر من كافٍ لهذه الوظيفة.
اغسل الحوض
على الرغم من أنها قد تبدو مهمة شاقة ، إلا أنها في الواقع سهلة للغاية ولا شيء يجب عليك تأجيله. ما عليك سوى تفريغ غسالة الأطباق ووضع كوب من الخل الأبيض في الرف العلوي وتشغيل دورة الغسيل.
تنظيف المرشحات
مرشحات غسالة الصحون في غسالة الصحون
ارجع إلى دليل المالك الخاص بك لتحديد موقع عوامل التصفية الخاصة بك والتأكد من أنها قابلة للإزالة. إذا كانت الفلاتر الخاصة بك قابلة للإزالة ، فقم بإزالة المرشحات من جهازك وتشغيلها تحت الماء الدافئ.
قم بتشغيل دورة التنظيف باستخدام عصير الليمون
عنجد! إذا كان لديك ماء عسر ، فمن الشائع أن ترى تراكمًا للمعادن (يشبه البقايا البيضاء). املأ كوبًا بعصير الليمون وقم بتشغيل دورة نظيفة. مرة واحدة في الشهر ، قم بتشغيل دورة غسيل الليمون لإزالة البقايا.
نظف المصرف
يساعد المزيج الصحيح من صودا الخبز والماء الدافئ على تفكيك أي انسداد. ابدأ بخلط 1 ملعقة كبيرة من الخل ممزوجة بملعقتين كبيرتين من الخل. يُسكب المزيج في مصفاة غسالة الأطباق. اتبع ذلك بالماء المغلي لتجنب نسخ المصارف احتياطيًا. نظف المصارف بانتظام بهذه الطريقة لتجنب الانسدادات والنسخ الاحتياطية.
أين تتسوق لشراء غسالة أطباق في جنوب كاليفورنيا
يعمل Howard's في الأعمال التجارية منذ أكثر من 70 عامًا وهو أكبر بائع تجزئة للأجهزة وأكثرها ثقة في جنوب كاليفورنيا. نحن نقدم خدمة توصيل مجانية في اليوم التالي على المشتريات التي تزيد قيمتها عن 399 دولارًا أمريكيًا ضمن الرموز البريدية المؤهلة المجدولة قبل الساعة 5 مساءً. في منطقة جنوب كاليفورنيا. لتسهيل الأمور على عملائنا ، نقدم أيضًا دردشة مجانية عبر الإنترنت واستشارات عبر الهاتف والطلب عبر الإنترنت. تسوق في أحد مواقعنا الـ 12 أو تصفح مجموعتنا المختارة عبر الإنترنت على Howards.com.
الأطباق لم تعد نظيفة
إذا لاحظت أنه حتى بعد دورة التنظيف ، رأيت خطوطًا ، أو شعرت بفيلم على الأواني الزجاجية ، أو حتى ترك الطعام على الأطباق ، فمن المحتمل أن يكون الوقت قد حان لتنظيف غسالة الأطباق تمامًا.
غسالة صحون مفتوحة مع أطباق نظيفة بالداخل
توجد رائحة ملحوظة من غسالة الأطباق
من السهل أن تعلق جزيئات الطعام داخل الشقوق الداخلية داخل غسالة الأطباق. تتكاثر البكتيريا في بيئة رطبة ومظلمة. بمرور الوقت ، تبدأ هذه الجزيئات في التكوّن وخلق رائحة كريهة.
كيفية تنظيف غسالة الأطباق
ستضمن مواكبة الصيانة الشهرية لغسالة الأطباق أن تكون أطباقك نظيفة وأن جهازك يعمل بكفاءة كما ينبغي. إذن ما الذي يجب عليك فعله للحفاظ على نظافة غسالة الأطباق؟
امرأة تبتسم ترتدي قفازات وتنظف داخل غسالة الصحون
نظف الباب
نعم ، تنظيف الجزء الأمامي من غسالة الأطباق سيحافظ على جمال منزلك ، ولكنك تريد أيضًا تنظيف المفصلات والأختام المطاطية الموجودة على الجزء الداخلي من الباب. يعمل الماء الدافئ والرغوة بشكل رائع وسوف يكون أكثر من كافٍ لهذه الوظيفة.
اغسل الحوض
على الرغم من أنها قد تبدو مهمة شاقة ، إلا أنها في الواقع سهلة للغاية ولا شيء يجب عليك تأجيله. ما عليك سوى تفريغ غسالة الأطباق ووضع كوب من الخل الأبيض في الرف العلوي وتشغيل دورة الغسيل.
تنظيف المرشحات
مرشحات غسالة الصحون في غسالة الصحون
ارجع إلى دليل المالك الخاص بك لتحديد موقع عوامل التصفية الخاصة بك والتأكد من أنها قابلة للإزالة. إذا كانت الفلاتر الخاصة بك قابلة للإزالة ، فقم بإزالة المرشحات من جهازك وتشغيلها تحت الماء الدافئ.
قم بتشغيل دورة التنظيف باستخدام عصير الليمون
عنجد! إذا كان لديك ماء عسر ، فمن الشائع أن ترى تراكمًا للمعادن (يشبه البقايا البيضاء). املأ كوبًا بعصير الليمون وقم بتشغيل دورة نظيفة. مرة واحدة في الشهر ، قم بتشغيل دورة غسيل الليمون لإزالة البقايا.
نظف المصرف
يساعد المزيج الصحيح من صودا الخبز والماء الدافئ على تفكيك أي انسداد. ابدأ بخلط 1 ملعقة كبيرة من الخل ممزوجة بملعقتين كبيرتين من الخل. يُسكب المزيج في مصفاة غسالة الأطباق. اتبع ذلك بالماء المغلي لتجنب نسخ المصارف احتياطيًا. نظف المصارف بانتظام بهذه الطريقة لتجنب الانسدادات والنسخ الاحتياطية.
أين تتسوق لشراء غسالة أطباق في جنوب كاليفورنيا
يعمل Howard's في الأعمال التجارية منذ أكثر من 70 عامًا وهو أكبر بائع تجزئة للأجهزة وأكثرها ثقة في جنوب كاليفورنيا. نحن نقدم خدمة توصيل مجانية في اليوم التالي على المشتريات التي تزيد قيمتها عن 399 دولارًا أمريكيًا ضمن الرموز البريدية المؤهلة المجدولة قبل الساعة 5 مساءً. في منطقة جنوب كاليفورنيا. لتسهيل الأمور على عملائنا ، نقدم أيضًا دردشة مجانية عبر الإنترنت واستشارات عبر الهاتف والطلب عبر الإنترنت. تسوق في أحد مواقعنا الـ 12 أو تصفح مجموعتنا المختارة عبر الإنترنت على Howards.com.