من درر السلف....الحلقة رقم 567

إلياس
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الحَمْدُ لله …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
قال عبد الله ابن المُقَفَّع /
( المقفّع هذا ترجم له الحافظ الذهبيّ في السير ج 06 وَرَقَة / 208 ؛ ترجمة : 104 ..
وهو من وفيات : 145 هجري ؛ وكان مجوسياً ثم أسلم ) ..
أفضل ما يورث الآباء الأبناء : الثناء الحسن ..
والأدب : النافع ..
والإخوان : الصالحون . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 34 …
ومنها …
وقال أيضًا /
حياة الشيطان : ترك العلم ..
وروحه وجسده : الجهل ..
ومعدنه : في أهل الحقد والقساوة ..
ومثواه : في أهل الغضب ..
وعيشة : في المصارمة ..
ورجاؤه : في الإصرار على الذنوب . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 39 …
ومنها …
وقال أيضًا /
رأس الذنوب : الكذب ..
هو : يؤسسها ..
وهو : يتفقدها ويثبتها ..
ويتلوَّن : ثلاثة ألوان ..
بالأمنية ..
والجحود ..
والجدل ..
يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات ؛ فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى ؛ فإذا ظهر عليه : قابله بالجحود والمكابرة ..
فإن أعياه ذلك : ختم بالجدل ؛ فخاصم عن الباطل ؛ ووضع له الحجج ؛ والتمس به التثبت ؛ وكابر به الحق حتى يكون مسارعًا للضلالة ؛ ومكابرًا بالفواحش . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 41 …
ومنها …
وقال أيضًا /
ابذل لصديقك : دمك ومالك ..
ولمعرفتك : رفدك ( العطاء ) ومحضرك ( مشهدك ) ..
وللعامة : بِشْرُكَ وتحنُّنَك ..
ولعدوك : عدلك وإنصافك ..
واضنن بدينك وعرضك : على كل أحد . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 98 …
ومنها …
وقال أيضًا /
واعلم أن اللئام : أصبر أجسادًا ..
وأن الكرام : هم أصبر نفوسًا ..
وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل : وقاحًا على الضرب ..
أو رجله قوية : على المشي ..
أو يده قوية : على العمل ..
فإنما هذا : من صفات الحمير ..
ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس : غلوبًا ..
وللأمور : محتملًا ..
وفي الضراء : متجملًا ..
ولنفسه عند الرأي والحفاظ : مرتبطًا ..
وللحزم : مؤْثِرًا ..
وللهوى : تاركًا ..
وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها : مستخفًا ..
وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات : مواظبًا ..
ولبصيرته بعزمه : منفذًا . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 110 …
ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …
منها …
قال عبد الله ابن المُقَفَّع /
( المقفّع هذا ترجم له الحافظ الذهبيّ في السير ج 06 وَرَقَة / 208 ؛ ترجمة : 104 ..
وهو من وفيات : 145 هجري ؛ وكان مجوسياً ثم أسلم ) ..
أفضل ما يورث الآباء الأبناء : الثناء الحسن ..
والأدب : النافع ..
والإخوان : الصالحون . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 34 …
ومنها …
وقال أيضًا /
حياة الشيطان : ترك العلم ..
وروحه وجسده : الجهل ..
ومعدنه : في أهل الحقد والقساوة ..
ومثواه : في أهل الغضب ..
وعيشة : في المصارمة ..
ورجاؤه : في الإصرار على الذنوب . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 39 …
ومنها …
وقال أيضًا /
رأس الذنوب : الكذب ..
هو : يؤسسها ..
وهو : يتفقدها ويثبتها ..
ويتلوَّن : ثلاثة ألوان ..
بالأمنية ..
والجحود ..
والجدل ..
يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات ؛ فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى ؛ فإذا ظهر عليه : قابله بالجحود والمكابرة ..
فإن أعياه ذلك : ختم بالجدل ؛ فخاصم عن الباطل ؛ ووضع له الحجج ؛ والتمس به التثبت ؛ وكابر به الحق حتى يكون مسارعًا للضلالة ؛ ومكابرًا بالفواحش . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 41 …
ومنها …
وقال أيضًا /
ابذل لصديقك : دمك ومالك ..
ولمعرفتك : رفدك ( العطاء ) ومحضرك ( مشهدك ) ..
وللعامة : بِشْرُكَ وتحنُّنَك ..
ولعدوك : عدلك وإنصافك ..
واضنن بدينك وعرضك : على كل أحد . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 98 …
ومنها …
وقال أيضًا /
واعلم أن اللئام : أصبر أجسادًا ..
وأن الكرام : هم أصبر نفوسًا ..
وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل : وقاحًا على الضرب ..
أو رجله قوية : على المشي ..
أو يده قوية : على العمل ..
فإنما هذا : من صفات الحمير ..
ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس : غلوبًا ..
وللأمور : محتملًا ..
وفي الضراء : متجملًا ..
ولنفسه عند الرأي والحفاظ : مرتبطًا ..
وللحزم : مؤْثِرًا ..
وللهوى : تاركًا ..
وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها : مستخفًا ..
وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات : مواظبًا ..
ولبصيرته بعزمه : منفذًا . ..
أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 110 …