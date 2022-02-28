من درر السلف....الحلقة رقم 567

الحَمْدُ لله …ومنَ الفَوائدِ والقلائِدِ والدُرر والعبَرِ …منها …قال عبد الله ابن المُقَفَّع /( المقفّع هذا ترجم له الحافظ الذهبيّ في السير ج 06 وَرَقَة / 208 ؛ ترجمة : 104 ..وهو من وفيات : 145 هجري ؛ وكان مجوسياً ثم أسلم ) ..أفضل ما يورث الآباء الأبناء : الثناء الحسن ..والأدب : النافع ..والإخوان : الصالحون . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 34 …ومنها …وقال أيضًا /حياة الشيطان : ترك العلم ..وروحه وجسده : الجهل ..ومعدنه : في أهل الحقد والقساوة ..ومثواه : في أهل الغضب ..وعيشة : في المصارمة ..ورجاؤه : في الإصرار على الذنوب . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 39 …ومنها …وقال أيضًا /رأس الذنوب : الكذب ..هو : يؤسسها ..وهو : يتفقدها ويثبتها ..ويتلوَّن : ثلاثة ألوان ..بالأمنية ..والجحود ..والجدل ..يبدو لصاحبه بالأمنية الكاذبة فيما يزين له من الشهوات ؛ فيشجعه عليها بأن ذلك سيخفى ؛ فإذا ظهر عليه : قابله بالجحود والمكابرة ..فإن أعياه ذلك : ختم بالجدل ؛ فخاصم عن الباطل ؛ ووضع له الحجج ؛ والتمس به التثبت ؛ وكابر به الحق حتى يكون مسارعًا للضلالة ؛ ومكابرًا بالفواحش . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 41 …ومنها …وقال أيضًا /ابذل لصديقك : دمك ومالك ..ولمعرفتك : رفدك ( العطاء ) ومحضرك ( مشهدك ) ..وللعامة : بِشْرُكَ وتحنُّنَك ..ولعدوك : عدلك وإنصافك ..واضنن بدينك وعرضك : على كل أحد . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 98 …ومنها …وقال أيضًا /واعلم أن اللئام : أصبر أجسادًا ..وأن الكرام : هم أصبر نفوسًا ..وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل : وقاحًا على الضرب ..أو رجله قوية : على المشي ..أو يده قوية : على العمل ..فإنما هذا : من صفات الحمير ..ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس : غلوبًا ..وللأمور : محتملًا ..وفي الضراء : متجملًا ..ولنفسه عند الرأي والحفاظ : مرتبطًا ..وللحزم : مؤْثِرًا ..وللهوى : تاركًا ..وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها : مستخفًا ..وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات : مواظبًا ..ولبصيرته بعزمه : منفذًا . ..أنْظُرهُ / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 110 …