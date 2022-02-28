كيف تعتني بنوافذ سيارتك المظللة

7Rourou
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يحرص مالكو السيارات اليوم على ترقية مركباتهم وتحسينها. من بين التحسينات العديدة التي يمكن إجراؤها ، يعد تظليل النوافذ من أكثر التحسينات شيوعًا. يفضل العديد من مالكي السيارات صبغات السيارات لأنها تحسين عملي يصيب عصفورين بحجر واحد. عند الانتهاء من ذلك بجودة جيدة ، يمكن أن يجعل سيارتك تبدو أفضل مع إضافة طبقة من الخصوصية أيضًا عندما تكون داخل السيارة، وعند تتظيفها يجب الحصول على الادوات المناسبة لعميلة التنظيف منها المنشفة المميزة التي تساعد في سحب الماء بحتراف عند تنظيف السيارة كلها.
لا يعني تلوين نوافذ سيارتك أنك لم تعد مضطرًا للتنظيف بانتظام. في الواقع ، قد تحتاج إلى توخي المزيد من الحذر بشأن كيفية العناية بنوافذك عندما تكون مظللة. تحتاج نوافذ السيارات المظللة إلى عناية خاصة لتثبيط التشقق والتقشير والحفاظ عليها جيدًا لفترة طويلة. يجب أن تكون هذه الممارسات ، إلى جانب الاحتفاظ بقائمة جهات اتصال لمحامي حوادث السيارات في كيه سي في حالة وقوع حوادث مؤسفة ، جزءًا من الحفاظ على صيانة سيارتك جيدًا في جميع الأوقات.
إذا كنت قد تم تلوين نوافذ سيارتك مؤخرًا ، فربما تكون على دراية بكيفية العناية بها. إليك الأشياء التي يجب أن تلاحظها:
لا تستخدم أبدًا المنتجات الكاشطة على سيارتك
كقاعدة عامة ، يجب ألا تستخدم أبدًا أي منتجات كاشطة على صبغة سيارتك. سوف تخدش الفرشاة أو الأقمشة الحادة الصبغات فقط. ينتج عن هذا النوافذ التي تظهر مخالب. لتجنب حدوث ذلك ، من الأفضل التمسك بقطعة قماش ناعمة أو مناشف ورقية أو مناشف من الألياف الدقيقة عند مسح نوافذ سيارتك وتنظيفها.
حافظ على نظافة النوافذ من الخارج
إن العناية الجيدة بنوافذ السيارة والتفاصيل التلقائية تتجاوز إبقائها نظيفة من الخارج. يتعرض الجزء الخارجي من نافذة السيارة للعناصر القاسية من الخارج ، لذلك عليك أن تسعى جاهدًا لإبقائها نظيفة من الخارج.
للقيام بذلك ، استخدم منظف زجاج لطيف حتى تتمكن من كسر تراكم الغبار وبقع الماء والأوساخ. تذكر أن المنظف يجب أن يكون لطيفًا. قدر الإمكان ، يجب تجنب منظفات الزجاج التي تحتوي على الأمونيا. يمكن لهذه المادة الكيميائية أن تدمر كل من الصبغة وزجاج النافذة نفسها. ولكن إذا كنت لا ترغب في شراء منظفات تجارية ، فيمكنك استخدام ما قد يكون لديك بالفعل في المنزل. صابون غسيل الأطباق المحايد بدرجة الحموضة (pH) سيفي بالغرض أيضًا.
ابدأ بتنظيف النوافذ بشكل طبيعي
يعني تنظيف النوافذ الملونة بطبيعة الحال العودة إلى الأساسيات. يمكن أن تؤدي قطعة القماش أو المنشفة المصنوعة من الألياف الدقيقة والماء الغرض فقط. قبل وضع أي عامل تنظيف على الصبغة ، من الجيد أن تبدأ بالماء فقط. إنه سهل مثل رش الماء على النوافذ ثم مسحها لاحقًا بمنشفة من الألياف الدقيقة. هذه الطريقة هي الأفضل خاصةً إذا كانت النوافذ الملونة متسخة قليلاً أو متقطّعة.
لا تلمس الصبغة الخاصة بك بعد التثبيت مباشرة
تنطبق هذه النصيحة على مالكي السيارات الذين ربما قاموا للتو بتلوين نوافذ سياراتهم أو أنهم سيفعلون ذلك قريبًا. من الممارسات الجيدة عدم لمس تظليل نافذة سيارتك على الأقل في غضون الثلاثين يومًا الأولى من التثبيت. لا تدحرجها ولا تحاول غسلها أو تنظيفها.
بعد التثبيت مباشرة ، تحتاج الطبقة الرقيقة الموجودة في نافذة سيارتك إلى وقت حتى تعالج. يشير هذا إلى أن الفيلم يلتصق بسطح النافذة ويجف في مكانه. في المتوسط ، يمكن أن تستغرق هذه العملية شهرًا على الأقل حتى تجف تمامًا.
فرشاة جزيئات الأوساخ أولا
يجب اتباع هذه النصيحة من قبل مالكي السيارات الذين لديهم نوافذ متسخة للغاية. قبل مسح النوافذ أو نقعها بالماء ، قد ترغب في تنظيف السطح أولاً بفرشاة ذات شعيرات ناعمة أو قطعة قماش ناعمة. هذه خطوة إضافية من الحذر للمساعدة في إزالة أي أوساخ وحطام من النوافذ.
بدون تنظيف النوافذ بالفرشاة أولاً قبل ترطيب النوافذ ، يكمن الخطر في أن الحطام قد يخدش الظل والنافذة نفسها. بمجرد التأكد من عدم وجود حطام يمكن أن يخدش النوافذ ، يمكنك متابعة نقع النوافذ لمنحها تنظيفًا شاملاً وعميقًا.
دحرج النافذة للأسفل
لا تنس أيضًا دحرجة النافذة لأسفل بانتظام أثناء تنظيف صبغات سيارتك. يجب أيضًا تنظيف الحافة العلوية للزجاج التي تدخل مسار النافذة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيظهر خط أو مسحة قبيحة على الصبغة في كل مرة تقوم فيها بتدوير نافذتك.
خاتمة
يجب أن يكون قرار تلوين نوافذ سيارتك في شراكة مع تعلم كيفية العناية به جيدًا. وإلا فإنه سوف يتقدم في العمر ويستسلم للدمار بسهولة تامة. يجب أن يكون هدفك الرئيسي من تظليل نوافذ سيارتك هو تحسين مظهر سيارتك. يجب أن توفر لك النصائح أعلاه جميع الأفكار التي تحتاجها لضمان الحفاظ على صبغة نوافذ سيارتك وحمايتها جيدًا
لا يعني تلوين نوافذ سيارتك أنك لم تعد مضطرًا للتنظيف بانتظام. في الواقع ، قد تحتاج إلى توخي المزيد من الحذر بشأن كيفية العناية بنوافذك عندما تكون مظللة. تحتاج نوافذ السيارات المظللة إلى عناية خاصة لتثبيط التشقق والتقشير والحفاظ عليها جيدًا لفترة طويلة. يجب أن تكون هذه الممارسات ، إلى جانب الاحتفاظ بقائمة جهات اتصال لمحامي حوادث السيارات في كيه سي في حالة وقوع حوادث مؤسفة ، جزءًا من الحفاظ على صيانة سيارتك جيدًا في جميع الأوقات.
إذا كنت قد تم تلوين نوافذ سيارتك مؤخرًا ، فربما تكون على دراية بكيفية العناية بها. إليك الأشياء التي يجب أن تلاحظها:
لا تستخدم أبدًا المنتجات الكاشطة على سيارتك
كقاعدة عامة ، يجب ألا تستخدم أبدًا أي منتجات كاشطة على صبغة سيارتك. سوف تخدش الفرشاة أو الأقمشة الحادة الصبغات فقط. ينتج عن هذا النوافذ التي تظهر مخالب. لتجنب حدوث ذلك ، من الأفضل التمسك بقطعة قماش ناعمة أو مناشف ورقية أو مناشف من الألياف الدقيقة عند مسح نوافذ سيارتك وتنظيفها.
حافظ على نظافة النوافذ من الخارج
إن العناية الجيدة بنوافذ السيارة والتفاصيل التلقائية تتجاوز إبقائها نظيفة من الخارج. يتعرض الجزء الخارجي من نافذة السيارة للعناصر القاسية من الخارج ، لذلك عليك أن تسعى جاهدًا لإبقائها نظيفة من الخارج.
للقيام بذلك ، استخدم منظف زجاج لطيف حتى تتمكن من كسر تراكم الغبار وبقع الماء والأوساخ. تذكر أن المنظف يجب أن يكون لطيفًا. قدر الإمكان ، يجب تجنب منظفات الزجاج التي تحتوي على الأمونيا. يمكن لهذه المادة الكيميائية أن تدمر كل من الصبغة وزجاج النافذة نفسها. ولكن إذا كنت لا ترغب في شراء منظفات تجارية ، فيمكنك استخدام ما قد يكون لديك بالفعل في المنزل. صابون غسيل الأطباق المحايد بدرجة الحموضة (pH) سيفي بالغرض أيضًا.
ابدأ بتنظيف النوافذ بشكل طبيعي
يعني تنظيف النوافذ الملونة بطبيعة الحال العودة إلى الأساسيات. يمكن أن تؤدي قطعة القماش أو المنشفة المصنوعة من الألياف الدقيقة والماء الغرض فقط. قبل وضع أي عامل تنظيف على الصبغة ، من الجيد أن تبدأ بالماء فقط. إنه سهل مثل رش الماء على النوافذ ثم مسحها لاحقًا بمنشفة من الألياف الدقيقة. هذه الطريقة هي الأفضل خاصةً إذا كانت النوافذ الملونة متسخة قليلاً أو متقطّعة.
لا تلمس الصبغة الخاصة بك بعد التثبيت مباشرة
تنطبق هذه النصيحة على مالكي السيارات الذين ربما قاموا للتو بتلوين نوافذ سياراتهم أو أنهم سيفعلون ذلك قريبًا. من الممارسات الجيدة عدم لمس تظليل نافذة سيارتك على الأقل في غضون الثلاثين يومًا الأولى من التثبيت. لا تدحرجها ولا تحاول غسلها أو تنظيفها.
بعد التثبيت مباشرة ، تحتاج الطبقة الرقيقة الموجودة في نافذة سيارتك إلى وقت حتى تعالج. يشير هذا إلى أن الفيلم يلتصق بسطح النافذة ويجف في مكانه. في المتوسط ، يمكن أن تستغرق هذه العملية شهرًا على الأقل حتى تجف تمامًا.
فرشاة جزيئات الأوساخ أولا
يجب اتباع هذه النصيحة من قبل مالكي السيارات الذين لديهم نوافذ متسخة للغاية. قبل مسح النوافذ أو نقعها بالماء ، قد ترغب في تنظيف السطح أولاً بفرشاة ذات شعيرات ناعمة أو قطعة قماش ناعمة. هذه خطوة إضافية من الحذر للمساعدة في إزالة أي أوساخ وحطام من النوافذ.
بدون تنظيف النوافذ بالفرشاة أولاً قبل ترطيب النوافذ ، يكمن الخطر في أن الحطام قد يخدش الظل والنافذة نفسها. بمجرد التأكد من عدم وجود حطام يمكن أن يخدش النوافذ ، يمكنك متابعة نقع النوافذ لمنحها تنظيفًا شاملاً وعميقًا.
دحرج النافذة للأسفل
لا تنس أيضًا دحرجة النافذة لأسفل بانتظام أثناء تنظيف صبغات سيارتك. يجب أيضًا تنظيف الحافة العلوية للزجاج التي تدخل مسار النافذة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فسيظهر خط أو مسحة قبيحة على الصبغة في كل مرة تقوم فيها بتدوير نافذتك.
خاتمة
يجب أن يكون قرار تلوين نوافذ سيارتك في شراكة مع تعلم كيفية العناية به جيدًا. وإلا فإنه سوف يتقدم في العمر ويستسلم للدمار بسهولة تامة. يجب أن يكون هدفك الرئيسي من تظليل نوافذ سيارتك هو تحسين مظهر سيارتك. يجب أن توفر لك النصائح أعلاه جميع الأفكار التي تحتاجها لضمان الحفاظ على صبغة نوافذ سيارتك وحمايتها جيدًا