تخفيضات نهاية العام من كارتلو | خصومات حتي 60%

تخفيضات نهاية العام من كارتلو ​



يوفر متجر كارت لو العديد من الخصومات على كافة المنتجات التي يقوم بعرضها للعملاء وكافة الزائرين من خلال ماركات عالمية شهيرة بالرغم من من أن الخصومات تصل إلى 80% بدون شروط أو قيود للعملاء.

​

خصومات كارت لو على مستلزمات المطبخ ​



يهتم المتجر بوضع خصومات تصل إلى 70% على كافة منتجات وأدوات المطبخ التي تحتاجها المرأة بشكل ضروري ومنها :



● يمكنك توفر 40% عند شراء علبة الطعام الخاصة بالأطفال ذات الشكل المربع بحجم 750 مل بطبعة سيارات الأطفال ويتوفر منها الوان متعددة بسعر 19 درهم إماراتي بعد الخصم.



● وفر حوالي 23% عند شراء من متجر كارت لو طبق تاجاس دائري كبير الحجم، مناسب لتقديم العشاء بسعر 129 درهم إماراتي بدلًا من 168 درهم.



● قم بشراء صندوق المعجنات و احصل على خصم يصل إلى 64% على سعره الأصلي، فهو عبارة عن صندوق بمقبض مناسب للخروجات بسعر 149 درهم إماراتي بعد الخصم.

​





من أكثر الاكسسوارات الخاصة بالهواتف مبيعًا على متجر كارت لو هي السماعات والتي نوفرها بعروض وخصومات نارية يمكنك توفير فيها أكثر من 70% من سعرها الأصلي ومنها:



● سماعات أذن داخلية داخل الأذن hnc مزودة بميكروفون، متوفر منها اللون الاسود الانيق بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 28 درهم أي خصم 42%.



● سماعات اذن ستريو HNC Zing بخصم 36% من سعرها الاصلي، مزودة بميكروفون باللون الأسود بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 25 درهم.



● سماعة رأس بريما 01 كاربون متوفرة الآن على المتجر بخصم 41% باللون الأسود بتكلفة 999 درهم إماراتي بدلًا من 1719 درهم.

​ من أكثر الاكسسوارات الخاصة بالهواتف مبيعًا على متجر كارت لو هي السماعات والتي نوفرها بعروض وخصومات نارية يمكنك توفير فيها أكثر من 70% من سعرها الأصلي ومنها:● سماعات أذن داخلية داخل الأذن hnc مزودة بميكروفون، متوفر منها اللون الاسود الانيق بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 28 درهم أي خصم 42%.● سماعات اذن ستريو HNC Zing بخصم 36% من سعرها الاصلي، مزودة بميكروفون باللون الأسود بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 25 درهم.● سماعة رأس بريما 01 كاربون متوفرة الآن على المتجر بخصم 41% باللون الأسود بتكلفة 999 درهم إماراتي بدلًا من 1719 درهم.

عروض كارت لو على العطور ​



من أكثر المنتجات التي تباع حاليًا من قبل النساء والرجال هي العطور، حيث يوفر المتجر كافة انواع العطور ماركات عالمية شهيرة فضلًا عن الخصومات ومنها:



● عطر جويرلين لينستانت دي جورلين، من أشهر العطور حول العالم، العبوة 100 مل بسعر 229 درهم إماراتي بدلًا من 335 درهم أي خصم 31%.



● وفر 49% عند شراء عر باكو رابان، عبوة تحتوي على 100 مل بسعر 167 درهم إماراتي بدلًا من 328 درهم.



● بخاخ حريم السلطان بلو للجسم 200 مل بسعر 7 درهم إماراتي بعد الخصم.

​