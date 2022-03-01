تخفيضات نهاية العام من كارتلو | خصومات حتي 60%

كروس فاير
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 فيفري 2022
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- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
تخفيضات نهاية العام من كارتلو
يوفر متجر كارت لو العديد من الخصومات على كافة المنتجات التي يقوم بعرضها للعملاء وكافة الزائرين من خلال ماركات عالمية شهيرة بالرغم من من أن الخصومات تصل إلى 80% بدون شروط أو قيود للعملاء.
خصومات كارت لو على مستلزمات المطبخ
يهتم المتجر بوضع خصومات تصل إلى 70% على كافة منتجات وأدوات المطبخ التي تحتاجها المرأة بشكل ضروري ومنها :
● يمكنك توفر 40% عند شراء علبة الطعام الخاصة بالأطفال ذات الشكل المربع بحجم 750 مل بطبعة سيارات الأطفال ويتوفر منها الوان متعددة بسعر 19 درهم إماراتي بعد الخصم.
● وفر حوالي 23% عند شراء من متجر كارت لو طبق تاجاس دائري كبير الحجم، مناسب لتقديم العشاء بسعر 129 درهم إماراتي بدلًا من 168 درهم.
● قم بشراء صندوق المعجنات و احصل على خصم يصل إلى 64% على سعره الأصلي، فهو عبارة عن صندوق بمقبض مناسب للخروجات بسعر 149 درهم إماراتي بعد الخصم.
عروض و كود خصم كارت لو على السماعات
من أكثر الاكسسوارات الخاصة بالهواتف مبيعًا على متجر كارت لو هي السماعات والتي نوفرها بعروض وخصومات نارية يمكنك توفير فيها أكثر من 70% من سعرها الأصلي ومنها:
● سماعات أذن داخلية داخل الأذن hnc مزودة بميكروفون، متوفر منها اللون الاسود الانيق بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 28 درهم أي خصم 42%.
● سماعات اذن ستريو HNC Zing بخصم 36% من سعرها الاصلي، مزودة بميكروفون باللون الأسود بسعر 16 درهم إماراتي بدلًا من 25 درهم.
● سماعة رأس بريما 01 كاربون متوفرة الآن على المتجر بخصم 41% باللون الأسود بتكلفة 999 درهم إماراتي بدلًا من 1719 درهم.
عروض كارت لو على العطور
من أكثر المنتجات التي تباع حاليًا من قبل النساء والرجال هي العطور، حيث يوفر المتجر كافة انواع العطور ماركات عالمية شهيرة فضلًا عن الخصومات ومنها:
● عطر جويرلين لينستانت دي جورلين، من أشهر العطور حول العالم، العبوة 100 مل بسعر 229 درهم إماراتي بدلًا من 335 درهم أي خصم 31%.
● وفر 49% عند شراء عر باكو رابان، عبوة تحتوي على 100 مل بسعر 167 درهم إماراتي بدلًا من 328 درهم.
● بخاخ حريم السلطان بلو للجسم 200 مل بسعر 7 درهم إماراتي بعد الخصم.