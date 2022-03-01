من درر السلف...الحلقة رقم 568

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال شيخنا العلاّمة ابن عُثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /هناك نعماً دينيَّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه : فتُسمِّي عند الأكل ..وتحمد : إِذا فرغت ..فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة : فيحمده عليها ..ويشرب الشَّربة : فيحمده عليها ..ورِضَى الله : غايةُ كلِّ إِنسان ..فمن يُحصِّل رضى الله عزّ وجل ؟؟؟فنحن نتمتَّع : بنعمه ..فإِذا حمدناه عليها : رضي عنَّا ؛ وهو الذي تفضَّل بها أولاً ..وهذه النِّعمة ( وهي رضى الله ) : أكبر من نعمة البدن ..ما ظنُّكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشُّرب ؛ فإننا لو حمدناه : لصرنا مبتدعين ؛ وصرنا آثمين ؛ لكنه شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضاه ..أسأل الله أن يحقِّق ذلك لنا جميعاً ..فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإِنسان إلاّ عند التأمل ..وأيضاً :عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصُل لنا : نعم جِسْميَّة ؛ وحسيَّة شرعيَّة ؛ ودينية ..فالنِّعم الحسِّية : فيما لو احتقن هذا الطَّعام ؛ أو الشَّراب في جسمك ولم يخرج ؛ فإِن المآل الموت المحقق ؛ ولكنه بنعمة الله يخرج ..ولو احتقنت الرِّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطَّعام والشَّراب ؛ فلو أنها انسدت : ماذا يكون ؟؟؟ ينتفخ البطن ؛ ثم يتمزَّق فيموت الإنسان ؛ وكذلك البول ..إِذاً / فَللَّهِ علينا نعمة في خروجه ..وفي تيسيره نعمة كبرى والحمد لله ..نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة ..فإِذا أردت : حبسته ..وإذا أردت : فتحته ..ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول ؟؟؟لولا أن الله يسَّر ذلك ..وكذلك : متى شئت ..فقد تذهب وتبول وليس في المثانة إِلاّ ربعها ؛ أي : أن المسألة ليست إجبارية ؛ وقد تحبسه وهي مملوءة ؛ ولكنك تستطيع أن تتحمَّل ؛ فهذه من نِعَمِ الله ؛ ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إِلاّ من ابتُليَ بالسَّلس ؛ أو الحصر ؛ نسأل الله السلامة . ..أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 101 - 102 …ومنها …وقال أيضاً بعدها عليهِ رَحَمَات الله /ومع ذلك هناك : نِعَمٌ دينيَّة مقرونة بهذه النِّعم البدنية ..فعند الدخول ( أي / الخلاء ) : هناك ذكر مشروع يقربك إِلى الله ..وعند الخروج : ذكر مشروع يقربك إلى الله عزّ وجل ..فتأمل نعم الله عليك ؛ فهي سابغة وشاملة واسعة : دينية ودنيوية ..وبهذا تعرف صدق هذه الآية ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا عْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ..وقال : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ..فبيَّن الله حالَ الإنسان وشأن الربِّ عند النِّعمة العظيمة ..فحال العبد : الظلم والكفر ..ظلم : نفسه ..وكفر : نعمة ربِّه ..وشأن الربِّ عزّ وجل أن يقابل هذا الظُّلم : وهذا الكفر : بالمغفرة والرحمة ولله الحمد . ..أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 102 - 103 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في مسألةٍ نادرةٍ مفيدة /وقال بعض العلماء :إِن الرِّيحَ : نجسةٌ ؛ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها ..والصحيحُ : أنَّها طاهرةٌ ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ ..ويترتَّب على هذا : أنَّه لو خرجت منك وثيابك مبلولة ؛ فإِنها ستلاقي رطوبة ..فإن قلنا : هي نجسةٌ ؛ وجب غسل ما لاقته ..وإن قلنا : طاهرةٌ ؛ لم يجب ..ولا نقول يترتَّبُ على ذلك ما ذكره بعضُ الفقهاء : من أنَّ المصلِّيَ لو حمل قِرْبَة فُساءٍ فهل تصحُّ صلاته ؟؟؟ لأن هذا أمر لا يمكن ..ولكن بعض أهل العلم : مشغوفٌ بالإِغراب في تصوير المسائل ..ومثل هذا : الأولى تركه ؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن يصوِّروا مثل هذه الصُّور النَّادرة التي قد تكون مستحيلة . ..أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 140 …