من درر السلف...الحلقة رقم 568

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 18,423
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال شيخنا العلاّمة ابن عُثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
هناك نعماً دينيَّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه : فتُسمِّي عند الأكل ..
وتحمد : إِذا فرغت ..
فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة : فيحمده عليها ..
ويشرب الشَّربة : فيحمده عليها ..
ورِضَى الله : غايةُ كلِّ إِنسان ..
فمن يُحصِّل رضى الله عزّ وجل ؟؟؟
فنحن نتمتَّع : بنعمه ..
فإِذا حمدناه عليها : رضي عنَّا ؛ وهو الذي تفضَّل بها أولاً ..
وهذه النِّعمة ( وهي رضى الله ) : أكبر من نعمة البدن ..
ما ظنُّكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشُّرب ؛ فإننا لو حمدناه : لصرنا مبتدعين ؛ وصرنا آثمين ؛ لكنه شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضاه ..
أسأل الله أن يحقِّق ذلك لنا جميعاً ..
فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإِنسان إلاّ عند التأمل ..
وأيضاً :
عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصُل لنا : نعم جِسْميَّة ؛ وحسيَّة شرعيَّة ؛ ودينية ..
فالنِّعم الحسِّية : فيما لو احتقن هذا الطَّعام ؛ أو الشَّراب في جسمك ولم يخرج ؛ فإِن المآل الموت المحقق ؛ ولكنه بنعمة الله يخرج ..
ولو احتقنت الرِّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطَّعام والشَّراب ؛ فلو أنها انسدت : ماذا يكون ؟؟؟ ينتفخ البطن ؛ ثم يتمزَّق فيموت الإنسان ؛ وكذلك البول ..
إِذاً / فَللَّهِ علينا نعمة في خروجه ..
وفي تيسيره نعمة كبرى والحمد لله ..
نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة ..
فإِذا أردت : حبسته ..
وإذا أردت : فتحته ..
ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول ؟؟؟
لولا أن الله يسَّر ذلك ..
وكذلك : متى شئت ..
فقد تذهب وتبول وليس في المثانة إِلاّ ربعها ؛ أي : أن المسألة ليست إجبارية ؛ وقد تحبسه وهي مملوءة ؛ ولكنك تستطيع أن تتحمَّل ؛ فهذه من نِعَمِ الله ؛ ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إِلاّ من ابتُليَ بالسَّلس ؛ أو الحصر ؛ نسأل الله السلامة . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 101 - 102 …
ومنها …
وقال أيضاً بعدها عليهِ رَحَمَات الله /
ومع ذلك هناك : نِعَمٌ دينيَّة مقرونة بهذه النِّعم البدنية ..
فعند الدخول ( أي / الخلاء ) : هناك ذكر مشروع يقربك إِلى الله ..
وعند الخروج : ذكر مشروع يقربك إلى الله عزّ وجل ..
فتأمل نعم الله عليك ؛ فهي سابغة وشاملة واسعة : دينية ودنيوية ..
وبهذا تعرف صدق هذه الآية ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا عْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ..
وقال : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ..
فبيَّن الله حالَ الإنسان وشأن الربِّ عند النِّعمة العظيمة ..
فحال العبد : الظلم والكفر ..
ظلم : نفسه ..
وكفر : نعمة ربِّه ..
وشأن الربِّ عزّ وجل أن يقابل هذا الظُّلم : وهذا الكفر : بالمغفرة والرحمة ولله الحمد . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 102 - 103 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في مسألةٍ نادرةٍ مفيدة /
وقال بعض العلماء :
إِن الرِّيحَ : نجسةٌ ؛ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها ..
والصحيحُ : أنَّها طاهرةٌ ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ ..
ويترتَّب على هذا : أنَّه لو خرجت منك وثيابك مبلولة ؛ فإِنها ستلاقي رطوبة ..
فإن قلنا : هي نجسةٌ ؛ وجب غسل ما لاقته ..
وإن قلنا : طاهرةٌ ؛ لم يجب ..
ولا نقول يترتَّبُ على ذلك ما ذكره بعضُ الفقهاء : من أنَّ المصلِّيَ لو حمل قِرْبَة فُساءٍ فهل تصحُّ صلاته ؟؟؟ لأن هذا أمر لا يمكن ..
ولكن بعض أهل العلم : مشغوفٌ بالإِغراب في تصوير المسائل ..
ومثل هذا : الأولى تركه ؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن يصوِّروا مثل هذه الصُّور النَّادرة التي قد تكون مستحيلة . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 140 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال شيخنا العلاّمة ابن عُثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
هناك نعماً دينيَّة تتقدَّم هذا الطعام وتلحقه : فتُسمِّي عند الأكل ..
وتحمد : إِذا فرغت ..
فإن الله تعالى يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة : فيحمده عليها ..
ويشرب الشَّربة : فيحمده عليها ..
ورِضَى الله : غايةُ كلِّ إِنسان ..
فمن يُحصِّل رضى الله عزّ وجل ؟؟؟
فنحن نتمتَّع : بنعمه ..
فإِذا حمدناه عليها : رضي عنَّا ؛ وهو الذي تفضَّل بها أولاً ..
وهذه النِّعمة ( وهي رضى الله ) : أكبر من نعمة البدن ..
ما ظنُّكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشُّرب ؛ فإننا لو حمدناه : لصرنا مبتدعين ؛ وصرنا آثمين ؛ لكنه شرع لنا ذلك من أجل أن يوصلنا إلى رضاه ..
أسأل الله أن يحقِّق ذلك لنا جميعاً ..
فهذه نعمة عظيمة لا يُدركها الإِنسان إلاّ عند التأمل ..
وأيضاً :
عند تفريغ وإخراج هذا الذي أكلناه وشربناه يحصُل لنا : نعم جِسْميَّة ؛ وحسيَّة شرعيَّة ؛ ودينية ..
فالنِّعم الحسِّية : فيما لو احتقن هذا الطَّعام ؛ أو الشَّراب في جسمك ولم يخرج ؛ فإِن المآل الموت المحقق ؛ ولكنه بنعمة الله يخرج ..
ولو احتقنت الرِّيح التي جعلها الله تعالى لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها من الطَّعام والشَّراب ؛ فلو أنها انسدت : ماذا يكون ؟؟؟ ينتفخ البطن ؛ ثم يتمزَّق فيموت الإنسان ؛ وكذلك البول ..
إِذاً / فَللَّهِ علينا نعمة في خروجه ..
وفي تيسيره نعمة كبرى والحمد لله ..
نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة ..
فإِذا أردت : حبسته ..
وإذا أردت : فتحته ..
ومن يستطيع أن يفتح المكان حتى ينزل البول ؟؟؟
لولا أن الله يسَّر ذلك ..
وكذلك : متى شئت ..
فقد تذهب وتبول وليس في المثانة إِلاّ ربعها ؛ أي : أن المسألة ليست إجبارية ؛ وقد تحبسه وهي مملوءة ؛ ولكنك تستطيع أن تتحمَّل ؛ فهذه من نِعَمِ الله ؛ ولا يعرف قَدْرَ هذه النعمة إِلاّ من ابتُليَ بالسَّلس ؛ أو الحصر ؛ نسأل الله السلامة . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 101 - 102 …
ومنها …
وقال أيضاً بعدها عليهِ رَحَمَات الله /
ومع ذلك هناك : نِعَمٌ دينيَّة مقرونة بهذه النِّعم البدنية ..
فعند الدخول ( أي / الخلاء ) : هناك ذكر مشروع يقربك إِلى الله ..
وعند الخروج : ذكر مشروع يقربك إلى الله عزّ وجل ..
فتأمل نعم الله عليك ؛ فهي سابغة وشاملة واسعة : دينية ودنيوية ..
وبهذا تعرف صدق هذه الآية ؛ قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا عْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ ..
وقال : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ..
فبيَّن الله حالَ الإنسان وشأن الربِّ عند النِّعمة العظيمة ..
فحال العبد : الظلم والكفر ..
ظلم : نفسه ..
وكفر : نعمة ربِّه ..
وشأن الربِّ عزّ وجل أن يقابل هذا الظُّلم : وهذا الكفر : بالمغفرة والرحمة ولله الحمد . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 102 - 103 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في مسألةٍ نادرةٍ مفيدة /
وقال بعض العلماء :
إِن الرِّيحَ : نجسةٌ ؛ فيجب غَسْلُ المحلِّ منها ..
والصحيحُ : أنَّها طاهرةٌ ؛ لأنها ليس لها جِرْمٌ ..
ويترتَّب على هذا : أنَّه لو خرجت منك وثيابك مبلولة ؛ فإِنها ستلاقي رطوبة ..
فإن قلنا : هي نجسةٌ ؛ وجب غسل ما لاقته ..
وإن قلنا : طاهرةٌ ؛ لم يجب ..
ولا نقول يترتَّبُ على ذلك ما ذكره بعضُ الفقهاء : من أنَّ المصلِّيَ لو حمل قِرْبَة فُساءٍ فهل تصحُّ صلاته ؟؟؟ لأن هذا أمر لا يمكن ..
ولكن بعض أهل العلم : مشغوفٌ بالإِغراب في تصوير المسائل ..
ومثل هذا : الأولى تركه ؛ لأنه قد يُعاب على الفقهاء أن يصوِّروا مثل هذه الصُّور النَّادرة التي قد تكون مستحيلة . ..
أنْظُرهُ / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 140 …