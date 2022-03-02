من درر السلف...الحلقة رقم 569

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ..
عَنْ أَشْهَبَ ..
عَنْ مَالِكٍ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ / ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
فَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ : مِنْ الضَّلَال ..
وَرَوَى يُونُسُ ..
عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : سُئِلَ ( يَعْنِي مَالِكًا ) عَنْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ / لَا خَيْرَ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ..
وَهُوَ مِنْ الْبَاطِلِ ..
وَاللَّعِبُ كُلُّهُ مِنْ الْبَاطِلِ ..
وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ تَنْهَاهُ اللِّحْيَةُ وَالشَّيْبُ عَنْ الْبَاطِلِ . ..
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَسْلَمَ فِي شَيْءٍ : أَمَا تَنْهَاك لِحْيَتُك هَذِهِ ؟؟؟
قَالَ أَسْلَمُ : فَمَكَثْت زَمَانًا وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا سَتَنْهَانِي . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَرَوَى يُونُسُ ..
عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ..
عَنْ مَالِكٍ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ ؟؟؟
فَقَالَ مَالِكٌ : مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّعِبُ ..
يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
وَهَذَا : مِنْ الْبَاطِل . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …
ومنها …
ثم قال بعد هذه المسألة ؛ ورجَّح التحقيق فيها فقال عليهِ رَحَمَات الله /
هَذَا مُنْتَهَى مَا تَحَصَّلَ لِي مِنْ أَلْفَاظِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ..
وَقَدْ اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ :
ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ اللَّهِ : هُوَ الضَّلَالُ ..
لِأَنَّ أَوَّلَهَا : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
فَهَذَا فِي الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ؛ يَعْنِي لَيْسَ فِي الْأَعْمَالِ ..
وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَقَالَ : إنَّ الْكُفْرَ : تَغْطِيَةُ الْحَقِّ ..
وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ : يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ..
هَذَا مُنْتَهَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ..
وَتَحْقِيقُهُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ اللَّهَ أَبَاحَ وَحَرَّمَ ..
فَالْحَرَامُ : ضَلَالٌ ..
وَالْمُبَاحُ : هُدًى ..
فَإِنْ كَانَ الْمُبَاحُ حَقًّا كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ : فَالشِّطْرَنْجُ مِنْ الْمُبَاحِ ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ الضَّلَال ..
لِأَنَّ مَنْ اسْتَبَاحَ مَا أَبَاحَ اللَّهُ : لَا يُقَالُ لَهُ ضَالٌّ ..
وَإِنْ كَانَ الشِّطْرَنْجُ خَارِجًا مِنْ الْمُباح : فيَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ ..
فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ : فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الضَّلَالِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ..
وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ ؛ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يُخَالِفُ النَّرْدَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إكْدَادَ الْفَهْمِ ؛ وَاسْتِعْمَالَ الْقَرِيحَةِ ..
وَالنَّرْدُ : قِمَارٌ غَرَرٌ ؛ لَا يَعْلَمُ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِيهِ كَالِإسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 10 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ..
عَنْ أَشْهَبَ ..
عَنْ مَالِكٍ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ / ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
فَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ : مِنْ الضَّلَال ..
وَرَوَى يُونُسُ ..
عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : سُئِلَ ( يَعْنِي مَالِكًا ) عَنْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ / لَا خَيْرَ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ..
وَهُوَ مِنْ الْبَاطِلِ ..
وَاللَّعِبُ كُلُّهُ مِنْ الْبَاطِلِ ..
وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ تَنْهَاهُ اللِّحْيَةُ وَالشَّيْبُ عَنْ الْبَاطِلِ . ..
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَسْلَمَ فِي شَيْءٍ : أَمَا تَنْهَاك لِحْيَتُك هَذِهِ ؟؟؟
قَالَ أَسْلَمُ : فَمَكَثْت زَمَانًا وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا سَتَنْهَانِي . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَرَوَى يُونُسُ ..
عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ..
عَنْ مَالِكٍ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ ؟؟؟
فَقَالَ مَالِكٌ : مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّعِبُ ..
يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
وَهَذَا : مِنْ الْبَاطِل . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …
ومنها …
ثم قال بعد هذه المسألة ؛ ورجَّح التحقيق فيها فقال عليهِ رَحَمَات الله /
هَذَا مُنْتَهَى مَا تَحَصَّلَ لِي مِنْ أَلْفَاظِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ..
وَقَدْ اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ :
ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ اللَّهِ : هُوَ الضَّلَالُ ..
لِأَنَّ أَوَّلَهَا : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..
فَهَذَا فِي الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ؛ يَعْنِي لَيْسَ فِي الْأَعْمَالِ ..
وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَقَالَ : إنَّ الْكُفْرَ : تَغْطِيَةُ الْحَقِّ ..
وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ : يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ..
هَذَا مُنْتَهَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ..
وَتَحْقِيقُهُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ اللَّهَ أَبَاحَ وَحَرَّمَ ..
فَالْحَرَامُ : ضَلَالٌ ..
وَالْمُبَاحُ : هُدًى ..
فَإِنْ كَانَ الْمُبَاحُ حَقًّا كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ : فَالشِّطْرَنْجُ مِنْ الْمُبَاحِ ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ الضَّلَال ..
لِأَنَّ مَنْ اسْتَبَاحَ مَا أَبَاحَ اللَّهُ : لَا يُقَالُ لَهُ ضَالٌّ ..
وَإِنْ كَانَ الشِّطْرَنْجُ خَارِجًا مِنْ الْمُباح : فيَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ ..
فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ : فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الضَّلَالِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ..
وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ ؛ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يُخَالِفُ النَّرْدَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إكْدَادَ الْفَهْمِ ؛ وَاسْتِعْمَالَ الْقَرِيحَةِ ..
وَالنَّرْدُ : قِمَارٌ غَرَرٌ ؛ لَا يَعْلَمُ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِيهِ كَالِإسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 10 …