من درر السلف...الحلقة رقم 569

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …وقال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الإشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ..عَنْ أَشْهَبَ ..عَنْ مَالِكٍ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ / ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..فَاللَّعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ : مِنْ الضَّلَال ..وَرَوَى يُونُسُ ..عَنْ أَشْهَبَ قَالَ : سُئِلَ ( يَعْنِي مَالِكًا ) عَنْ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ / لَا خَيْرَ فِيهِ ؛ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ..وَهُوَ مِنْ الْبَاطِلِ ..وَاللَّعِبُ كُلُّهُ مِنْ الْبَاطِلِ ..وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِذِي الْعَقْلِ أَنْ تَنْهَاهُ اللِّحْيَةُ وَالشَّيْبُ عَنْ الْبَاطِلِ . ..وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَسْلَمَ فِي شَيْءٍ : أَمَا تَنْهَاك لِحْيَتُك هَذِهِ ؟؟؟قَالَ أَسْلَمُ : فَمَكَثْت زَمَانًا وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهَا سَتَنْهَانِي . ..أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …ومنها …وقال أيضًا /وَرَوَى يُونُسُ ..عَنْ ابْنِ وَهْبٍ ..عَنْ مَالِكٍ / أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي بَيْتِهِ ؟؟؟فَقَالَ مَالِكٌ : مَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ ؛ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّعِبُ ..يَقُولُ اللَّهُ : ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..وَهَذَا : مِنْ الْبَاطِل . ..أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 09 …ومنها …ثم قال بعد هذه المسألة ؛ ورجَّح التحقيق فيها فقال عليهِ رَحَمَات الله /هَذَا مُنْتَهَى مَا تَحَصَّلَ لِي مِنْ أَلْفَاظِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ..وَقَدْ اعْتَرَضَ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَيْهِ مِنْ الْمُخَالِفِينَ فَقَالَ :ظَاهِرُ هَذِهِ الْآيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَ اللَّهِ : هُوَ الضَّلَالُ ..لِأَنَّ أَوَّلَهَا : ﴿ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلا الضَّلالُ ﴾ ..فَهَذَا فِي الْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ ؛ يَعْنِي لَيْسَ فِي الْأَعْمَالِ ..وَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ فَقَالَ : إنَّ الْكُفْرَ : تَغْطِيَةُ الْحَقِّ ..وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَقِّ : يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى ..هَذَا مُنْتَهَى السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ..وَتَحْقِيقُهُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ اللَّهَ أَبَاحَ وَحَرَّمَ ..فَالْحَرَامُ : ضَلَالٌ ..وَالْمُبَاحُ : هُدًى ..فَإِنْ كَانَ الْمُبَاحُ حَقًّا كَمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ : فَالشِّطْرَنْجُ مِنْ الْمُبَاحِ ؛ فَلَا يَكُونُ مِنْ الضَّلَال ..لِأَنَّ مَنْ اسْتَبَاحَ مَا أَبَاحَ اللَّهُ : لَا يُقَالُ لَهُ ضَالٌّ ..وَإِنْ كَانَ الشِّطْرَنْجُ خَارِجًا مِنْ الْمُباح : فيَفْتَقِرُ إلَى دَلِيلٍ ..فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ : فَحِينَئِذٍ يَكُونُ مِنْ الضَّلَالِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ ..وَقَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ ؛ وَأَنَّ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يُخَالِفُ النَّرْدَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ إكْدَادَ الْفَهْمِ ؛ وَاسْتِعْمَالَ الْقَرِيحَةِ ..وَالنَّرْدُ : قِمَارٌ غَرَرٌ ؛ لَا يَعْلَمُ مَا يَخْرُجُ لَهُ فِيهِ كَالِإسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 10 …