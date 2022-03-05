من درر السلف....الحلقة رقم 570

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …وقال عبد الله ابن المُقَفَّعْ ( المتوفى / 142هـ ) /المودة بين الأخيار : سريع اتصالها ؛ بطيء انقطاعها ..ومثل ذلك : مثل كوب الذهب الذي هو بطيء الإنكسار ؛ هين الإصلاح ..والمودة بين الأشرار : سريع انقطاعها ؛ بطيء اتصالها ؛ كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ؛ ثم لا وصل له أبدًا . ..أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 54 …ومنها …وقال أيضاً /فإذا افتقر الرجل : اتهمه من كان له مؤتمنًا ..وأساء به الظن : من كان يظن به حسنًا ..فإذا أذنب غيره : ظنوه ؛ وكان للتهمة وسوء الظن موضعًا . ..أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 56 …ومنها …و قال الإمام أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /محن الإنسان في دهره : كثيرةٌ ..وأعظمها : محنته بأهل نوعه من الإنس ..وداء الإنسان بالناس : أعظم من دائه بالسباعِ الكَلَبَةِ والأفاعي الضارية ..لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن !!! ولا يمكن التحفظ : من الإنس أصلاً . ..أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …ومنها …وقال أيضًا /الغالب على الناس : النفاق ..ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم : إلاّ من نافقهم . ..أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …ومنها …وقال أيضًا /إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك : إلاّ حضور مستزيد علماً وأجراً ..لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة : تشنعها ..أو غريبة : تشيعها ..فهذه : أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبداً ..فإذا حضرتها على هذه النية : فقد حصلت خيراً على كل حال ..فإن لم تحضرها على هذه النية : فجلوسك في منزلك أروح لبدنك ؛ وأكرم لخلقك ؛ وأسلم لدينك . ..أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 411 …