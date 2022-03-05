من درر السلف....الحلقة رقم 570

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
وقال عبد الله ابن المُقَفَّعْ ( المتوفى / 142هـ ) /
المودة بين الأخيار : سريع اتصالها ؛ بطيء انقطاعها ..
ومثل ذلك : مثل كوب الذهب الذي هو بطيء الإنكسار ؛ هين الإصلاح ..
والمودة بين الأشرار : سريع انقطاعها ؛ بطيء اتصالها ؛ كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ؛ ثم لا وصل له أبدًا . ..
أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 54 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإذا افتقر الرجل : اتهمه من كان له مؤتمنًا ..
وأساء به الظن : من كان يظن به حسنًا ..
فإذا أذنب غيره : ظنوه ؛ وكان للتهمة وسوء الظن موضعًا . ..
أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 56 …
ومنها …
و قال الإمام أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
محن الإنسان في دهره : كثيرةٌ ..
وأعظمها : محنته بأهل نوعه من الإنس ..
وداء الإنسان بالناس : أعظم من دائه بالسباعِ الكَلَبَةِ والأفاعي الضارية ..
لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن !!! ولا يمكن التحفظ : من الإنس أصلاً . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الغالب على الناس : النفاق ..
ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم : إلاّ من نافقهم . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال أيضًا /
إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك : إلاّ حضور مستزيد علماً وأجراً ..
لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة : تشنعها ..
أو غريبة : تشيعها ..
فهذه : أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبداً ..
فإذا حضرتها على هذه النية : فقد حصلت خيراً على كل حال ..
فإن لم تحضرها على هذه النية : فجلوسك في منزلك أروح لبدنك ؛ وأكرم لخلقك ؛ وأسلم لدينك . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 411 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
وقال عبد الله ابن المُقَفَّعْ ( المتوفى / 142هـ ) /
المودة بين الأخيار : سريع اتصالها ؛ بطيء انقطاعها ..
ومثل ذلك : مثل كوب الذهب الذي هو بطيء الإنكسار ؛ هين الإصلاح ..
والمودة بين الأشرار : سريع انقطاعها ؛ بطيء اتصالها ؛ كالكوز من الفخار يكسره أدنى عبث ؛ ثم لا وصل له أبدًا . ..
أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 54 …
ومنها …
وقال أيضاً /
فإذا افتقر الرجل : اتهمه من كان له مؤتمنًا ..
وأساء به الظن : من كان يظن به حسنًا ..
فإذا أذنب غيره : ظنوه ؛ وكان للتهمة وسوء الظن موضعًا . ..
أنظره / الأدب الصغير والأدب الكبير وَرَقَة / 56 …
ومنها …
و قال الإمام أبو محمد علي ابن أحمد ابن سعيد ابن حزم الأندلسي الظاهريّ عليه رَحَمَات الله /
محن الإنسان في دهره : كثيرةٌ ..
وأعظمها : محنته بأهل نوعه من الإنس ..
وداء الإنسان بالناس : أعظم من دائه بالسباعِ الكَلَبَةِ والأفاعي الضارية ..
لأن التحفظ من كل ما ذكرنا ممكن !!! ولا يمكن التحفظ : من الإنس أصلاً . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال أيضًا /
الغالب على الناس : النفاق ..
ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم : إلاّ من نافقهم . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 402 …
ومنها …
وقال أيضًا /
إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك : إلاّ حضور مستزيد علماً وأجراً ..
لا حضور مستغن بما عندك طالب عثرة : تشنعها ..
أو غريبة : تشيعها ..
فهذه : أفعال الأرذال الذين لا يفلحون في العالم أبداً ..
فإذا حضرتها على هذه النية : فقد حصلت خيراً على كل حال ..
فإن لم تحضرها على هذه النية : فجلوسك في منزلك أروح لبدنك ؛ وأكرم لخلقك ؛ وأسلم لدينك . ..
أنظره / رسائل ابن حزم الأندلسي ج 01 وَرَقَة / 411 …