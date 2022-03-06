من درر السلف....الحلقة رقم 571

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
عن عائشة رضي الله عنها /
أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال : غُفْرانك . ..
( حديث : حسن ..
/ أنظره : صحيح الجامع للألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله برقم / 4707 ) ..
قال شيخنا العلاّمة ابن عُثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
والمغفرة : هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه ..
لأنَّها مأخوذة : من المِغْفَرِ ..
وفي المغفر : سَتْر ووقاية ؛ وليس سَتْراً فقط ..
فمعنى : اغفر لي ؛ أي / استُرْ ذنوبي ؛ وتجاوز عَنِّي حتى أسَلَمَ من عقوبتها ؛ ومن الفضيحة بها ..
ومناسبة قوله : ( غُفْرَانك ) هنا /
قيل / إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم : تذكَّر أذيَّةَ الإِثم ؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم ؛ كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم ..
وهذا معنى : مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء ..
وقال بعض العلماء / إِنه يسأل الله غُفْرانَه ؛ لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء ؛ فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه ..
وفي هذا نظر ؛ لأنه انحبس عن ذكر الله : بأمر الله ..
وإِذا كان كذلك : فلم يعرِّض نفسه للعقوبة ؛ بل عرَّضها للمثوبة ؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي ولا تصوم ؛ ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض ؛ ولم يقله أحدٌ ؛ ولم يأتِ فيه سُنَّة ..
والصَّحيح : هو الأول . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 106 - 107 …
ومنها …
قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) /
قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العبّاس ابن عثمان ابن شافع ابن عبد المطلب ابن عبد مَنَاف المطلبيّ القرشيّ المكيّ عليهِ رَحَمَات الله /
لأن التقوى تكون : على من عَقَلَها ..
وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين : من الدوابّ سِواهم ..
ودون المغلوبين على عقولهم : منهم ..
والأطفال الذين لم يبلغوا وعُقِل التقوى منهم :
فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى ..
وخلافها : إلاّ من عَقَلها وكان من أهلها ..
أو خالفها : فكان من غير أهلها . ..
أنظره / الرسالة وَرَقَة / 56 …
ومنها …
وقال الإمام محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِن الْعلم طيب : لَا يقبل غَيره ..
وَلَا يحْتَمل : الشَّركَة ..
والروائح الخبيثة إِذا لم تغلب على الروائح الطّيبَة فَأَقل الْأَحْوَال : أَن تساويها ..
وبمجرد هَذِه الْمُسَاوَاة : لَا تبقى للطيب رَائِحَة ..
وَالْمَاء الصافي العذب الَّذِي يستلذه شَاربه كَمَا يكدره الشَّيْء الْيَسِير من المَاء المالح ؛ فضلاً عَن غير المَاء من القاذورات ؛ بل تنقص لذته مُجَرّد وجود القذاة فِيهِ ؛ وَوُقُوع الذُّبَاب عَلَيْهِ ..
هَذَا على فَرضِ أَن مُجَرّد تشريك الْعلم مَعَ غَيره : لَهُ حكم هَذِه المحسوسات ؛ وهيهات ذَاك ..
فَإِن من أَرَادَ أَن يجمع فِي طلبه الْعلم بَين قصد الدُّنْيَا وَالْآخِرَة : فقد أَرَادَ الشطط وَغلط أقبح الْغَلَط ..
فَإِن طلب الْعلم : من أشرف أَنْوَاع الْعِبَادَة ؛
وأجلها وأعلاها ؛ وَقد قَالَ الله سُبْحَانَهُ : ( وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين ) ..
فقيد الْأَمر بِالْعبَادَة : بالإخلاص الَّذِي هُوَ روحها . ..
أنظره / أدب الطلب ومنتهى الأدب وَرَقَة / 28 - 29 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
عن عائشة رضي الله عنها /
أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان إِذا خرج من الغائط قال : غُفْرانك . ..
( حديث : حسن ..
/ أنظره : صحيح الجامع للألبانيّ عليهِ رَحَمَات الله برقم / 4707 ) ..
قال شيخنا العلاّمة ابن عُثيمين عليهِ رَحَمَات ربّ العالمين /
والمغفرة : هي سَتْر الذَّنب والتَّجاوز عنه ..
لأنَّها مأخوذة : من المِغْفَرِ ..
وفي المغفر : سَتْر ووقاية ؛ وليس سَتْراً فقط ..
فمعنى : اغفر لي ؛ أي / استُرْ ذنوبي ؛ وتجاوز عَنِّي حتى أسَلَمَ من عقوبتها ؛ ومن الفضيحة بها ..
ومناسبة قوله : ( غُفْرَانك ) هنا /
قيل / إن المناسبة أن الإنسان لما تخفَّف من أذيَّة الجسم : تذكَّر أذيَّةَ الإِثم ؛ فدعا الله أن يخفِّف عنه أذيَّة الإثم ؛ كما مَنَّ عليه بتخفيف أذيَّة الجسم ..
وهذا معنى : مناسب من باب تذكُّر الشيء بالشيء ..
وقال بعض العلماء / إِنه يسأل الله غُفْرانَه ؛ لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء ؛ فيسأل الله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم يذكر الله فيه ..
وفي هذا نظر ؛ لأنه انحبس عن ذكر الله : بأمر الله ..
وإِذا كان كذلك : فلم يعرِّض نفسه للعقوبة ؛ بل عرَّضها للمثوبة ؛ ولهذا الحائض لا تُصلِّي ولا تصوم ؛ ولا يُسَنُّ لها إِذا طَهُرت أن تستغفر الله بتركها الصَّلاة والصَّوم أيام الحيض ؛ ولم يقله أحدٌ ؛ ولم يأتِ فيه سُنَّة ..
والصَّحيح : هو الأول . ..
أنظره / الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 01 وَرَقَة / 106 - 107 …
ومنها …
قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) /
قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إدريس ابن العبّاس ابن عثمان ابن شافع ابن عبد المطلب ابن عبد مَنَاف المطلبيّ القرشيّ المكيّ عليهِ رَحَمَات الله /
لأن التقوى تكون : على من عَقَلَها ..
وكان من أهلها من البالغين من بني آدم دون المخلوقين : من الدوابّ سِواهم ..
ودون المغلوبين على عقولهم : منهم ..
والأطفال الذين لم يبلغوا وعُقِل التقوى منهم :
فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى ..
وخلافها : إلاّ من عَقَلها وكان من أهلها ..
أو خالفها : فكان من غير أهلها . ..
أنظره / الرسالة وَرَقَة / 56 …
ومنها …
وقال الإمام محمد ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليهِ رَحَمَات الله /
فَإِن الْعلم طيب : لَا يقبل غَيره ..
وَلَا يحْتَمل : الشَّركَة ..
والروائح الخبيثة إِذا لم تغلب على الروائح الطّيبَة فَأَقل الْأَحْوَال : أَن تساويها ..
وبمجرد هَذِه الْمُسَاوَاة : لَا تبقى للطيب رَائِحَة ..
وَالْمَاء الصافي العذب الَّذِي يستلذه شَاربه كَمَا يكدره الشَّيْء الْيَسِير من المَاء المالح ؛ فضلاً عَن غير المَاء من القاذورات ؛ بل تنقص لذته مُجَرّد وجود القذاة فِيهِ ؛ وَوُقُوع الذُّبَاب عَلَيْهِ ..
هَذَا على فَرضِ أَن مُجَرّد تشريك الْعلم مَعَ غَيره : لَهُ حكم هَذِه المحسوسات ؛ وهيهات ذَاك ..
فَإِن من أَرَادَ أَن يجمع فِي طلبه الْعلم بَين قصد الدُّنْيَا وَالْآخِرَة : فقد أَرَادَ الشطط وَغلط أقبح الْغَلَط ..
فَإِن طلب الْعلم : من أشرف أَنْوَاع الْعِبَادَة ؛
وأجلها وأعلاها ؛ وَقد قَالَ الله سُبْحَانَهُ : ( وَمَا أمروا إِلَّا ليعبدوا الله مُخلصين لَهُ الدّين ) ..
فقيد الْأَمر بِالْعبَادَة : بالإخلاص الَّذِي هُوَ روحها . ..
أنظره / أدب الطلب ومنتهى الأدب وَرَقَة / 28 - 29 …