من درر السلف...الحلقة رفم 572

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
( و ) قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ..
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ ..
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : الْقَصْدُ فِي الْمَشْيِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَجْهَيْنِ ..
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ السُّرْعَةَ ..
وَيَحْتَمِلُ : التُّؤَدَةَ ..
وَكِلَاهُمَا : صَحِيحٌ فِي مَوْضِعِهِ ..
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَشْيَ بِقَصْدٍ ؛ لَا يَكُونُ عَادَةً ؛ بَلْ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ النِّيَّة ؛ وَلَا يَسْتَرْسِلُ اسْتِرْسَالَ الْبَهِيمَةِ ..
وَالْكُلُّ صَحِيحٌ مُرَادٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ..
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ..
قَوْلُهُ : ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ ..
يَعْنِي : لَا تَتَكَلَّفْ رَفْعَ الصَّوْتِ ..
وَخُذْ مِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْحَاجَةِ تَكَلُّفٌ يُؤْذِي ..
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لِمُؤَذِّنٍ تَكَلَّفَ رَفْعَ الْأَذَانِ بِأَكْثَرَ مِنْ طَاقَتِهِ : لَقَدْ خَشِيت أَنْ تَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُك ..
وَالْمُؤَذِّنُ : هُوَ أَبُو مَحْذُورَةَ سَمُرَةَ بْنُ مِعْيَرٍ ..
وَالْمُرَيْطَاءُ : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الْعَانَةِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 531 …
ومنها …
وقال عليهِ رَحَمَات الله أيضًا في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ..
إذْ هُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ تَخْتَلِفُ أَوْصَافُهُ ..
وَتَتَعَدَّدُ : أَسْمَاؤُهُ ..
وَهُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ ..
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ / لَا يُحَدُّ وَلَا يُشَبَّهُ ..
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ /
مَنْ قَرَأَ / ( يَدُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى يَدِهِ ؛ وَقَرَأَ / ( عَيْنُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنْهُ : يُقْطَعُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي تَقْدِيسِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا أَشْبَهَ إلَيْهِ ؛ وَشَبَّهَهُ بِنَفْسِهِ ؛ فَتُعْدَمُ [ نَفْسُهُ ؛ وَ ] جَارِحَتُهُ الَّتِي شَبَّهَهَا بِاَللَّهِ ..
وَهَذِهِ غَايَةٌ : فِي التَّوْحِيدِ ؛ لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهَا مَالِكًا مُوَحِّدٌ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في فائدةٍ عزيزةٍ /
فَإِنْ قِيلَ / فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ /
إنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ؛ ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى عَيْنِهِ ) وَأَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ؛ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .. .
فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أحَدُهُمَا / أَنَّ هَذَا خَبَرٌ : وَاحِدٌ ؛ لَا يُوجِبُ عِلْمًا ..
الثَّانِي / أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةَ : فِي النَّفْيِ ؛ لَا فِي الْإِثْبَاتِ ..
وَفِي : التَّقْدِيسِ ؛ لَا فِي التَّشْبِيهِ ؛ وَهَذَا نَفِيسٌ فَاعْرِفْهُ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 - 178 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
( و ) قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ..
فِيهَا مَسْأَلَتَانِ ..
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : الْقَصْدُ فِي الْمَشْيِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَجْهَيْنِ ..
أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ السُّرْعَةَ ..
وَيَحْتَمِلُ : التُّؤَدَةَ ..
وَكِلَاهُمَا : صَحِيحٌ فِي مَوْضِعِهِ ..
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَشْيَ بِقَصْدٍ ؛ لَا يَكُونُ عَادَةً ؛ بَلْ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ النِّيَّة ؛ وَلَا يَسْتَرْسِلُ اسْتِرْسَالَ الْبَهِيمَةِ ..
وَالْكُلُّ صَحِيحٌ مُرَادٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ..
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ..
قَوْلُهُ : ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ ..
يَعْنِي : لَا تَتَكَلَّفْ رَفْعَ الصَّوْتِ ..
وَخُذْ مِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْحَاجَةِ تَكَلُّفٌ يُؤْذِي ..
وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لِمُؤَذِّنٍ تَكَلَّفَ رَفْعَ الْأَذَانِ بِأَكْثَرَ مِنْ طَاقَتِهِ : لَقَدْ خَشِيت أَنْ تَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُك ..
وَالْمُؤَذِّنُ : هُوَ أَبُو مَحْذُورَةَ سَمُرَةَ بْنُ مِعْيَرٍ ..
وَالْمُرَيْطَاءُ : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الْعَانَةِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 531 …
ومنها …
وقال عليهِ رَحَمَات الله أيضًا في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ..
إذْ هُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ تَخْتَلِفُ أَوْصَافُهُ ..
وَتَتَعَدَّدُ : أَسْمَاؤُهُ ..
وَهُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ ..
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ / لَا يُحَدُّ وَلَا يُشَبَّهُ ..
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ /
مَنْ قَرَأَ / ( يَدُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى يَدِهِ ؛ وَقَرَأَ / ( عَيْنُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنْهُ : يُقْطَعُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي تَقْدِيسِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا أَشْبَهَ إلَيْهِ ؛ وَشَبَّهَهُ بِنَفْسِهِ ؛ فَتُعْدَمُ [ نَفْسُهُ ؛ وَ ] جَارِحَتُهُ الَّتِي شَبَّهَهَا بِاَللَّهِ ..
وَهَذِهِ غَايَةٌ : فِي التَّوْحِيدِ ؛ لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهَا مَالِكًا مُوَحِّدٌ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في فائدةٍ عزيزةٍ /
فَإِنْ قِيلَ / فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ ..
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ /
إنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ؛ ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى عَيْنِهِ ) وَأَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ؛ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .. .
فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أحَدُهُمَا / أَنَّ هَذَا خَبَرٌ : وَاحِدٌ ؛ لَا يُوجِبُ عِلْمًا ..
الثَّانِي / أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةَ : فِي النَّفْيِ ؛ لَا فِي الْإِثْبَاتِ ..
وَفِي : التَّقْدِيسِ ؛ لَا فِي التَّشْبِيهِ ؛ وَهَذَا نَفِيسٌ فَاعْرِفْهُ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 - 178 …