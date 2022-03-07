من درر السلف...الحلقة رفم 572

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /( و ) قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴾ ..فِيهَا مَسْأَلَتَانِ ..الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : الْقَصْدُ فِي الْمَشْيِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ وَجْهَيْنِ ..أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ السُّرْعَةَ ..وَيَحْتَمِلُ : التُّؤَدَةَ ..وَكِلَاهُمَا : صَحِيحٌ فِي مَوْضِعِهِ ..وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْمَشْيَ بِقَصْدٍ ؛ لَا يَكُونُ عَادَةً ؛ بَلْ يَجْرِي عَلَى حُكْمِ النِّيَّة ؛ وَلَا يَسْتَرْسِلُ اسْتِرْسَالَ الْبَهِيمَةِ ..وَالْكُلُّ صَحِيحٌ مُرَادٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ..الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ ..قَوْلُهُ : ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ ..يَعْنِي : لَا تَتَكَلَّفْ رَفْعَ الصَّوْتِ ..وَخُذْ مِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ ؛ فَإِنَّ الْجَهْرَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْحَاجَةِ تَكَلُّفٌ يُؤْذِي ..وَقَدْ قَالَ عُمَرُ لِمُؤَذِّنٍ تَكَلَّفَ رَفْعَ الْأَذَانِ بِأَكْثَرَ مِنْ طَاقَتِهِ : لَقَدْ خَشِيت أَنْ تَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُك ..وَالْمُؤَذِّنُ : هُوَ أَبُو مَحْذُورَةَ سَمُرَةَ بْنُ مِعْيَرٍ ..وَالْمُرَيْطَاءُ : مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إلَى الْعَانَةِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 531 …ومنها …وقال عليهِ رَحَمَات الله أيضًا في قوله تعالى : ﴿ هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ..إذْ هُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ تَخْتَلِفُ أَوْصَافُهُ ..وَتَتَعَدَّدُ : أَسْمَاؤُهُ ..وَهُوَ تَعَالَى : وَاحِدٌ ..قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قَالَ مَالِكٌ / لَا يُحَدُّ وَلَا يُشَبَّهُ ..قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ /مَنْ قَرَأَ / ( يَدُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى يَدِهِ ؛ وَقَرَأَ / ( عَيْنُ اللَّهِ ) وَأَشَارَ إلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنْهُ : يُقْطَعُ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ فِي تَقْدِيسِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَنْزِيهِهِ عَمَّا أَشْبَهَ إلَيْهِ ؛ وَشَبَّهَهُ بِنَفْسِهِ ؛ فَتُعْدَمُ [ نَفْسُهُ ؛ وَ ] جَارِحَتُهُ الَّتِي شَبَّهَهَا بِاَللَّهِ ..وَهَذِهِ غَايَةٌ : فِي التَّوْحِيدِ ؛ لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهَا مَالِكًا مُوَحِّدٌ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في فائدةٍ عزيزةٍ /فَإِنْ قِيلَ / فَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ نَافِعٍ ..عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ /إنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ؛ ( وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى عَيْنِهِ ) وَأَنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى ؛ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ .. .فَالْجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ :أحَدُهُمَا / أَنَّ هَذَا خَبَرٌ : وَاحِدٌ ؛ لَا يُوجِبُ عِلْمًا ..الثَّانِي / أَنَّ هَذِهِ الْإِشَارَةَ : فِي النَّفْيِ ؛ لَا فِي الْإِثْبَاتِ ..وَفِي : التَّقْدِيسِ ؛ لَا فِي التَّشْبِيهِ ؛ وَهَذَا نَفِيسٌ فَاعْرِفْهُ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 177 - 178 …