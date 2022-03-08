من درر السلف....الحلقة رقم 573

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /ذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ : وَاجِبَةٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ / مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ : يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ؛ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ صَدَقَة . ..وَفِي رِوَايَةٍ [ أَنَّهُ قَالَ ] / ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ..وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ . ..وَهَذَا حَدِيثٌ [ صَحِيحٌ ] ؛ خَرَّجَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَفْظُهُ : لِلتِّرْمِذِيِّ ..ثم قال /وَذَهَبَ عُلَمَاءُ الْفِقْهِ إلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ : لَا تَجِبُ ..إنَّمَا هِيَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَحُسْنِ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ الْخَلْقِ ..وَتَأَوَّلُوا هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّهُ : مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ / فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ..وَالْكَرَامَةُ : مِنْ خَصَائِصِ النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 20 …ومنها …وقال أيضًا تحتّ قولهِ تَعَالَى / ﴿ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ ..قال /السُّنَّةُ إذَا قُدِّمَ لِلضَّيْفِ الطَّعَامُ : أَنْ يُبَادِرَ الْمُقَدَّمُ إلَيْهِ بِالْأَكْلِ مِنْهُ ..فَإِنَّ كَرَامَةَ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ : الْمُبَادَرَةُ بِالْقَبُولِ ..فَلَمَّا قَبَضَ الْمَلَائِكَةُ أَيْدِيَهُمْ : نَكِرَهُمْ إبْرَاهِيمُ ؛ لِأَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ الْعَادَةِ وَخَالَفُوا السُّنَّةَ ؛ وَخَافَ أَنْ يَكُونَ وَرَاءَهُمْ مَكْرُوهٌ يَقْصِدُونَهُ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 22 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قولهِ تَعَالَى /﴿ أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ ..قَالَ ابْنُ وَهْبٍ / قَالَ مَالِكٌ :كَانُوا يَكْسِرُونَ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ ..وَكَذَلِكَ قَالَ جَمَاعَةٌ : مِنْ الْمُفَسِّرِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ ..وَكَسْرُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ : ذَنْبٌ عَظِيمٌ ؛ لِأَنَّهَا الْوَاسِطَةُ فِي تَقْدِيرِ قِيَمِ الْأَشْيَاءِ ؛ وَالسَّبِيلُ إلَى مَعْرِفَةِ كَمِّيَّةِ الْأَمْوَالِ وَتَنْزِيلِهَا فِي الْمُعَارَضَاتِ ..حَتَّى عَبَّرَ عَنْهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إلَى أَنْ يَقُولُوا : إنَّهَا الْقَاضِي بَيْنَ الْأَمْوَالِ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَقَادِيرِ ؛ أَوْ جَهْلِهَا ؛ وَإِنَّ مَنْ حَبَسَهَا وَلَمْ يَصْرِفْهَا فَكَأَنَّهُ حَبَسَ الْقَاضِيَ ؛ وَحَجَبَهُ عَنْ النَّاسِ ..وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إذَا كَانَتْ صِحَاحًا : قَامَ مَعْنَاهَا ؛ وَظَهَرَتْ فَائِدَتُهَا ..فَإِذَا كُسِرَتْ : صَارَتْ سِلْعَةً ؛ وَبَطَلَتْ الْفَائِدَةُ فِيهَا ؛ فَأَضَرَّ ذَلِكَ بِالنَّاسِ ؛ فَلِأَجْلِهِ حُرِّمَ ..وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ /قَطْعُ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ : مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..وَكَذَلِكَ قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ ؛ وَفَسَّرَهُ بِهِ وَمِثْلُهَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْهُمْ كُلِّهِمْ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 23 …