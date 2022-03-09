من درر السلف...الحلقة رقم 574

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …( فائِدة / حُكم عُقوبة مَنْ قَطَّعَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ )قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /اُخْتُلِفَ فِي عُقُوبَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ..الْأَوَّلُ / قَالَ مَالِكٌ : يُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ ..هَكَذَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِلْعُقُوبَةِ ..الثَّانِي / قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَنَحْوُهُ عَنْ سُفْيَانَ :إنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :مَا هَذَا ؟؟؟فَقَالُوا : رَجُلٌ كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ !!!قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :هَذَا مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..وَلَمْ يُنْكِرْ جَلْدَهُ ..الثَّالِثُ / قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّجِيبِيُّ :كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا وَهُوَ إذْ ذَاكَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ؛ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَضَرَبَهُ وَحَلَقَهُ ؛ فَأَمَرَ فَطِيفَ بِهِ ؛ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ..ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ ..فَقَالَ لَهُ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَك إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ فَقَدْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ ؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ ..قَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ :أَمَّا أَدَبُهُ بِالسَّوْطِ : فَلَا كَلَامَ فِيهِ ..وَأَمَّا حَلْقُهُ : فَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ كَمَا تَقَدَّمَ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 24 - 25 …ومنها …وقال أيضًا بعدها /وَقَدْ كُنْت أَيَّامَ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ : أَضْرِبُ وَأَحْلِقُ ..وَإِنَّمَا كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ : بِمَنْ يُرَبِّي شَعْرَهُ عَوْنًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ ..وَطَرِيقًا : إلَى التَّجَمُّلِ بِهِ فِي الْفُسُوقِ ..وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ طَرِيقَةٍ : لِلْمَعْصِيَةِ ؛ أَنْ يَقْطَعَ إذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْبَدَنِ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْمَالِكِيَّةُ :إنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ : خَوَاتِيمُ اللَّهِ ؛ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ ..وَلَوْ قُطِعَ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ / مَنْ كَسَرَ خَاتَمًا لِلَّهِ : لَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ..إذْ مَنْ كَسَرَ خَاتَمَ سُلْطَانٍ عَلَيْهِ اسْمُهُ : أُدِّبَ ..وَخَاتَمُ اللَّهِ : تُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ؛ فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْعُقُوبَةِ ..وَأَرَى الْقَطْعَ فِي قَرْضِهَا : دُونَ كَسْرِهَا ..وَقَدْ كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ أَيَّامَ تَوْلِيَتِي الْحُكْمَ إلَّا أَنِّي كُنْت مَحْفُوفًا بِالْجُهَّالِ ؛ لَمْ أُجِبْ بِسَبَبِ الْمَقَالِ لِلْحِسْدَةِ الضُّلَّالِ ؛ فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ يَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فَلْيَفْعَلْهُ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 - 26 …