من درر السلف...الحلقة رقم 574

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
( فائِدة / حُكم عُقوبة مَنْ قَطَّعَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ )
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
اُخْتُلِفَ فِي عُقُوبَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / قَالَ مَالِكٌ : يُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ ..
هَكَذَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِلْعُقُوبَةِ ..
الثَّانِي / قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَنَحْوُهُ عَنْ سُفْيَانَ :
إنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :
مَا هَذَا ؟؟؟
فَقَالُوا : رَجُلٌ كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ !!!
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :
هَذَا مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..
وَلَمْ يُنْكِرْ جَلْدَهُ ..
الثَّالِثُ / قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّجِيبِيُّ :
كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا وَهُوَ إذْ ذَاكَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ؛ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَضَرَبَهُ وَحَلَقَهُ ؛ فَأَمَرَ فَطِيفَ بِهِ ؛ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ..
ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ ..
فَقَالَ لَهُ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَك إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ فَقَدْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ ؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ ..
قَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ :
أَمَّا أَدَبُهُ بِالسَّوْطِ : فَلَا كَلَامَ فِيهِ ..
وَأَمَّا حَلْقُهُ : فَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ كَمَا تَقَدَّمَ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 24 - 25 …
ومنها …
وقال أيضًا بعدها /
وَقَدْ كُنْت أَيَّامَ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ : أَضْرِبُ وَأَحْلِقُ ..
وَإِنَّمَا كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ : بِمَنْ يُرَبِّي شَعْرَهُ عَوْنًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ ..
وَطَرِيقًا : إلَى التَّجَمُّلِ بِهِ فِي الْفُسُوقِ ..
وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ طَرِيقَةٍ : لِلْمَعْصِيَةِ ؛ أَنْ يَقْطَعَ إذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْبَدَنِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْمَالِكِيَّةُ :
إنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ : خَوَاتِيمُ اللَّهِ ؛ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ ..
وَلَوْ قُطِعَ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ / مَنْ كَسَرَ خَاتَمًا لِلَّهِ : لَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ..
إذْ مَنْ كَسَرَ خَاتَمَ سُلْطَانٍ عَلَيْهِ اسْمُهُ : أُدِّبَ ..
وَخَاتَمُ اللَّهِ : تُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ؛ فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْعُقُوبَةِ ..
وَأَرَى الْقَطْعَ فِي قَرْضِهَا : دُونَ كَسْرِهَا ..
وَقَدْ كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ أَيَّامَ تَوْلِيَتِي الْحُكْمَ إلَّا أَنِّي كُنْت مَحْفُوفًا بِالْجُهَّالِ ؛ لَمْ أُجِبْ بِسَبَبِ الْمَقَالِ لِلْحِسْدَةِ الضُّلَّالِ ؛ فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ يَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فَلْيَفْعَلْهُ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 - 26 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
( فائِدة / حُكم عُقوبة مَنْ قَطَّعَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ )
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
اُخْتُلِفَ فِي عُقُوبَتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / قَالَ مَالِكٌ : يُعَاقِبُهُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ ..
هَكَذَا مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ لِلْعُقُوبَةِ ..
الثَّانِي / قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَنَحْوُهُ عَنْ سُفْيَانَ :
إنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ جُلِدَ ؛ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :
مَا هَذَا ؟؟؟
فَقَالُوا : رَجُلٌ كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ !!!
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ :
هَذَا مِنْ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ..
وَلَمْ يُنْكِرْ جَلْدَهُ ..
الثَّالِثُ / قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّجِيبِيُّ :
كُنْت عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَاعِدًا وَهُوَ إذْ ذَاكَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ؛ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ وَقَدْ شَهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَضَرَبَهُ وَحَلَقَهُ ؛ فَأَمَرَ فَطِيفَ بِهِ ؛ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ : هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ ..
ثُمَّ أَمَرَ بِهِ أَنْ يُرَدَّ إلَيْهِ ..
فَقَالَ لَهُ : إنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَقْطَعَ يَدَك إلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ فَقَدْ تَقَدَّمْت فِي ذَلِكَ ؛ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَقْطَعْ ..
قَالَ الْقَاضِي ابْنُ الْعَرَبِيِّ :
أَمَّا أَدَبُهُ بِالسَّوْطِ : فَلَا كَلَامَ فِيهِ ..
وَأَمَّا حَلْقُهُ : فَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ كَمَا تَقَدَّمَ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 24 - 25 …
ومنها …
وقال أيضًا بعدها /
وَقَدْ كُنْت أَيَّامَ الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ : أَضْرِبُ وَأَحْلِقُ ..
وَإِنَّمَا كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ : بِمَنْ يُرَبِّي شَعْرَهُ عَوْنًا عَلَى الْمَعْصِيَةِ ..
وَطَرِيقًا : إلَى التَّجَمُّلِ بِهِ فِي الْفُسُوقِ ..
وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي كُلِّ طَرِيقَةٍ : لِلْمَعْصِيَةِ ؛ أَنْ يَقْطَعَ إذَا كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فِي الْبَدَنِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا الْمَالِكِيَّةُ :
إنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ : خَوَاتِيمُ اللَّهِ ؛ عَلَيْهَا اسْمُ اللَّهِ ..
وَلَوْ قُطِعَ عَلَى قَوْلِ أَهْلِ التَّأْوِيلِ / مَنْ كَسَرَ خَاتَمًا لِلَّهِ : لَكَانَ أَهْلًا لِذَلِكَ ..
إذْ مَنْ كَسَرَ خَاتَمَ سُلْطَانٍ عَلَيْهِ اسْمُهُ : أُدِّبَ ..
وَخَاتَمُ اللَّهِ : تُقْضَى بِهِ الْحَوَائِجُ ؛ فَلَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْعُقُوبَةِ ..
وَأَرَى الْقَطْعَ فِي قَرْضِهَا : دُونَ كَسْرِهَا ..
وَقَدْ كُنْت أَفْعَلُ ذَلِكَ أَيَّامَ تَوْلِيَتِي الْحُكْمَ إلَّا أَنِّي كُنْت مَحْفُوفًا بِالْجُهَّالِ ؛ لَمْ أُجِبْ بِسَبَبِ الْمَقَالِ لِلْحِسْدَةِ الضُّلَّالِ ؛ فَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ يَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ فَلْيَفْعَلْهُ احْتِسَابًا لِلَّهِ تَعَالَى . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 25 - 26 …