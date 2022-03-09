من درر السلف...الحلقة رقم 575

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قولهِ تَعَالَى / ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ..
وَمُجَاهِدٌ ..وَعَطَاءٌ ..
هِيَ : الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ / سُبْحَانَ اللَّهِ ..
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ..
وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ..
وَقَالَ جَمَاعَةٌ / هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ..
وَبِهِ : قَالَ مَالِكٌ ..
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ أَوَّلُ الْآيَةِ فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ ..
فَعَلَيْهِ يَرْجِعُ آخِرُهَا ..
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اُجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ ) ..
وَرُوِيَ : ( مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ) ..
وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيح . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 30 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ /
وَهَذِهِ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ بِهَا : إلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ..
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ..
وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ..
وَأَنَّ مَشِيئَتَهُ وَإِرَادَتَهُ تَتَعَلَّقُ : بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ..
وَالْأُولَى عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ هَاهُنَا بِالْآيَةِ : الْمُسْلِمِينَ ؛ تَقْدِيرُهَا / لَوْ شَاءَ رَبُّك لَجَعَلَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ مُسْلِمِينَ ؛ وَلَكِنَّهُ قَسَّمَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِحِكْمَتِهِ ؛ وَسَابِقِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 32 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قولهِ تعالى : ﴿ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ ..
قال :
النَّبْزُ : هُوَ اللَّقَبُ ..
فَقَوْلُهُ : ( لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) ..
أَيْ : لَا تَدَاعَوْا بِالْأَلْقَابِ ..
وَاللَّقَبُ هُنَا : اسْمٌ مَكْرُوهٌ عِنْدَ السَّامِعِ .. .. ..
ثم قال بعدها / أَنَّك إذَا ذَكَرْت صَاحِبَك بِمَا يَكْرَهُ : فَقَدْ آذَيْته ..
وَإِذَايَةُ الْمُسْلِمِ : فُسُوقٌ ؛ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 155 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوله سبحانه : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ [ الفجر الْآيَة ( 07 ) ] /
فِيهِ : أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ عَمُودٍ يَنْتَجِعُونَ الْقَطْرَ ..
الثَّانِي / أَنَّهُ الطُّولُ ؛ كَانُوا أَطْوَلَ أَجْسَامًا ؛ وَأَشَدَّ قُوَّةً ..
وَزَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ طُولَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ : اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا ..
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : سَبْعُونَ ذِرَاعًا ..
وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ طُولُهُ : سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي الْهَوَاءِ ؛ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ إلَى الْآنَ ..
الثَّالِثُ / أَنَّ الْعِمَادَ : الْقُوَّةُ ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ الْقُرْآنُ .. الرَّابِعُ / أَنَّهُ ذَاتُ الْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ ..
يُقَالُ : إنَّ فِيهَا أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ عَمُودٍ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 391 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قولهِ تَعَالَى / ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ..
قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ..
وَمُجَاهِدٌ ..وَعَطَاءٌ ..
هِيَ : الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ / سُبْحَانَ اللَّهِ ..
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ..
وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ..
وَقَالَ جَمَاعَةٌ / هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ..
وَبِهِ : قَالَ مَالِكٌ ..
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ أَوَّلُ الْآيَةِ فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ ..
فَعَلَيْهِ يَرْجِعُ آخِرُهَا ..
وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اُجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ ) ..
وَرُوِيَ : ( مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ) ..
وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيح . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 30 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ /
وَهَذِهِ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ بِهَا : إلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ..
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ..
وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ..
وَأَنَّ مَشِيئَتَهُ وَإِرَادَتَهُ تَتَعَلَّقُ : بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ..
وَالْأُولَى عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ هَاهُنَا بِالْآيَةِ : الْمُسْلِمِينَ ؛ تَقْدِيرُهَا / لَوْ شَاءَ رَبُّك لَجَعَلَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ مُسْلِمِينَ ؛ وَلَكِنَّهُ قَسَّمَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِحِكْمَتِهِ ؛ وَسَابِقِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 32 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قولهِ تعالى : ﴿ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ ..
قال :
النَّبْزُ : هُوَ اللَّقَبُ ..
فَقَوْلُهُ : ( لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) ..
أَيْ : لَا تَدَاعَوْا بِالْأَلْقَابِ ..
وَاللَّقَبُ هُنَا : اسْمٌ مَكْرُوهٌ عِنْدَ السَّامِعِ .. .. ..
ثم قال بعدها / أَنَّك إذَا ذَكَرْت صَاحِبَك بِمَا يَكْرَهُ : فَقَدْ آذَيْته ..
وَإِذَايَةُ الْمُسْلِمِ : فُسُوقٌ ؛ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 155 …
ومنها …
وقال أيضًا في قَوله سبحانه : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ [ الفجر الْآيَة ( 07 ) ] /
فِيهِ : أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ..
الْأَوَّلُ / أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ عَمُودٍ يَنْتَجِعُونَ الْقَطْرَ ..
الثَّانِي / أَنَّهُ الطُّولُ ؛ كَانُوا أَطْوَلَ أَجْسَامًا ؛ وَأَشَدَّ قُوَّةً ..
وَزَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ طُولَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ : اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا ..
وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : سَبْعُونَ ذِرَاعًا ..
وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ طُولُهُ : سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي الْهَوَاءِ ؛ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ إلَى الْآنَ ..
الثَّالِثُ / أَنَّ الْعِمَادَ : الْقُوَّةُ ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ الْقُرْآنُ .. الرَّابِعُ / أَنَّهُ ذَاتُ الْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ ..
يُقَالُ : إنَّ فِيهَا أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ عَمُودٍ . ..
أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 391 …