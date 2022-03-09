من درر السلف...الحلقة رقم 575

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قولهِ تَعَالَى / ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ ..قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ..وَمُجَاهِدٌ ..وَعَطَاءٌ ..هِيَ : الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ / سُبْحَانَ اللَّهِ ..وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ..وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ..وَقَالَ جَمَاعَةٌ / هِيَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ..وَبِهِ : قَالَ مَالِكٌ ..وَعَلَيْهِ يَدُلُّ أَوَّلُ الْآيَةِ فِي ذِكْرِ الصَّلَاةِ ..فَعَلَيْهِ يَرْجِعُ آخِرُهَا ..وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ : ( الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اُجْتُنِبَتْ الْمَقْتَلَةُ ) ..وَرُوِيَ : ( مَا اُجْتُنِبَتْ الْكَبَائِرُ ) ..وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيح . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 30 …ومنها …وقال أيضًا في قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴾ /وَهَذِهِ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ بِهَا : إلَّا أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ..يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ..وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ..وَأَنَّ مَشِيئَتَهُ وَإِرَادَتَهُ تَتَعَلَّقُ : بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْإِيمَانِ وَالْكُفْرِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ..وَالْأُولَى عِنْدِي أَنْ يَكُونَ الْمَعْنِيُّ هَاهُنَا بِالْآيَةِ : الْمُسْلِمِينَ ؛ تَقْدِيرُهَا / لَوْ شَاءَ رَبُّك لَجَعَلَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ مُسْلِمِينَ ؛ وَلَكِنَّهُ قَسَّمَهُمْ إلَى الْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ بِحِكْمَتِهِ ؛ وَسَابِقِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 32 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قولهِ تعالى : ﴿ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ ﴾ ..قال :النَّبْزُ : هُوَ اللَّقَبُ ..فَقَوْلُهُ : ( لَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ) ..أَيْ : لَا تَدَاعَوْا بِالْأَلْقَابِ ..وَاللَّقَبُ هُنَا : اسْمٌ مَكْرُوهٌ عِنْدَ السَّامِعِ .. .. ..ثم قال بعدها / أَنَّك إذَا ذَكَرْت صَاحِبَك بِمَا يَكْرَهُ : فَقَدْ آذَيْته ..وَإِذَايَةُ الْمُسْلِمِ : فُسُوقٌ ؛ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 155 …ومنها …وقال أيضًا في قَوله سبحانه : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴾ [ الفجر الْآيَة ( 07 ) ] /فِيهِ : أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ ..الْأَوَّلُ / أَنَّهُمْ كَانُوا أَهْلَ عَمُودٍ يَنْتَجِعُونَ الْقَطْرَ ..الثَّانِي / أَنَّهُ الطُّولُ ؛ كَانُوا أَطْوَلَ أَجْسَامًا ؛ وَأَشَدَّ قُوَّةً ..وَزَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ طُولَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ : اثْنَا عَشَرَ ذِرَاعًا ..وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : سَبْعُونَ ذِرَاعًا ..وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ طُولُهُ : سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي الْهَوَاءِ ؛ فَلَمْ يَزَلْ الْخَلْقُ يَنْقُصُ إلَى الْآنَ ..الثَّالِثُ / أَنَّ الْعِمَادَ : الْقُوَّةُ ؛ وَيَشْهَدُ لَهُ الْقُرْآنُ .. الرَّابِعُ / أَنَّهُ ذَاتُ الْبِنَاءِ الْمُحْكَمِ ..يُقَالُ : إنَّ فِيهَا أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ عَمُودٍ . ..أنْظُرهُ / أحْكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 391 …