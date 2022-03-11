من درر السلف....الحلقة رقم 576

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الشيخ العلاّمة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور التونسيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله سبحانه /
﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..
اسْتِئْنَافٌ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ..
لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ إِعْطَاءِ : خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ..
وَيُغْرِيهِمْ : بِالشُّحِّ ؛ أَوْ بِإِعْطَاءِ الرَّدِيءِ وَالْخَبِيثِ ..
وَيُخَوِّفُهُمْ مِنَ الْفَقْرِ إِنْ أَعْطَوْا بَعْضَ : مَالِهِمْ ..
… …
وَمَعْنَى يَعِدُكُمُ : يُسَوِّلُ لَكُمْ وُقُوعَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا أَنْفَقْتُمْ خِيَارَ أَمْوَالِكُمْ ؛ وَذَلِكَ بِمَا يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَخَلَّقُوا بِالْأَخْلَاقِ الشَّيْطَانِيَّةِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 03 وَرَقَة / 59 - 60 …
ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه أيضًا /
﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..
يَعِدُكُمُ مَعْنَاهُ : يُخَوِّفُكُمْ الْفَقْرَ ..
أَيْ : بِالْفَقْرِ لِئَلَّا تُنْفِقُوا ..
فَهَذِهِ الْآيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْل ؛ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّثْبِيطِ لِلْإِنْسَانِ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهِيَ : الْمَعَاصِي وَالْإِنْفَاقِ فِيهَا ..
وَقِيلَ /
أي / بأن لا تتصدقوا : فتعصوا وتتقاطعوا ..
وقرى الْفُقْرَ : بِضَمِّ الْفَاءِ ؛ وَهِيَ لُغَةٌ ..
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ :
وَالْفُقْرُ لُغَةٌ فِي الْفَقْرِ : مِثْلَ الضُّعْفِ وَالضَّعْفِ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال أيضًا في تتمة قوله تعالى /
﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً … ﴾ ..
الْوَعْدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا أُطْلِقَ : فَهُوَ فِي الْخَيْرِ ..
وَإِذَا قُيِّدَ بِالْمَوْعُودِ مَا هُوَ فَقَدْ يُقَدَّرُ : بِالْخَيْرِ وَبِالشَّرِّ كَالْبِشَارَةِ ..
فَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يُقَيَّدُ فِيهَا الْوَعْدُ : بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / فِي هَذِهِ الْآيَةِ : اثْنَتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَاثْنَتَانِ مِنَ الشَّيْطَان . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال أيضًا /
ذَكَرَ النَّقَّاشُ :
أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَأَنَّسَ بِهَذِهِ الْآيَةِ : فِي أَنَّ الْفَقْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغِنَى ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُبْعِدُ الْعَبْدَ مِنَ الْخَيْرِ ؛ وَهُوَ بِتَخْوِيفِهِ الْفَقْرَ يَبْعُدُ مِنْهُ ..
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ :
وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ؛ بَلِ الْمُعَارَضَةُ بِهَا قَوِيَّةٌ ..
وَرُوِيَ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ / ( عَبْدِي أَنْفِقْ مِنْ رِزْقِي : أَبْسُطْ عَلَيْكَ فَضْلِي ؛ فَإِنَّ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلِّ يَدٍ مَبْسُوطَةٍ ) ..
وَفِي الْقُرْآنِ مِصْدَاقُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الشيخ العلاّمة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور التونسيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله سبحانه /
﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..
اسْتِئْنَافٌ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ..
لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ إِعْطَاءِ : خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ..
وَيُغْرِيهِمْ : بِالشُّحِّ ؛ أَوْ بِإِعْطَاءِ الرَّدِيءِ وَالْخَبِيثِ ..
وَيُخَوِّفُهُمْ مِنَ الْفَقْرِ إِنْ أَعْطَوْا بَعْضَ : مَالِهِمْ ..
… …
وَمَعْنَى يَعِدُكُمُ : يُسَوِّلُ لَكُمْ وُقُوعَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا أَنْفَقْتُمْ خِيَارَ أَمْوَالِكُمْ ؛ وَذَلِكَ بِمَا يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَخَلَّقُوا بِالْأَخْلَاقِ الشَّيْطَانِيَّةِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 03 وَرَقَة / 59 - 60 …
ومنها …
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه أيضًا /
﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..
يَعِدُكُمُ مَعْنَاهُ : يُخَوِّفُكُمْ الْفَقْرَ ..
أَيْ : بِالْفَقْرِ لِئَلَّا تُنْفِقُوا ..
فَهَذِهِ الْآيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْل ؛ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّثْبِيطِ لِلْإِنْسَانِ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهِيَ : الْمَعَاصِي وَالْإِنْفَاقِ فِيهَا ..
وَقِيلَ /
أي / بأن لا تتصدقوا : فتعصوا وتتقاطعوا ..
وقرى الْفُقْرَ : بِضَمِّ الْفَاءِ ؛ وَهِيَ لُغَةٌ ..
قَالَ الْجَوْهَرِيُّ :
وَالْفُقْرُ لُغَةٌ فِي الْفَقْرِ : مِثْلَ الضُّعْفِ وَالضَّعْفِ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال أيضًا في تتمة قوله تعالى /
﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً … ﴾ ..
الْوَعْدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا أُطْلِقَ : فَهُوَ فِي الْخَيْرِ ..
وَإِذَا قُيِّدَ بِالْمَوْعُودِ مَا هُوَ فَقَدْ يُقَدَّرُ : بِالْخَيْرِ وَبِالشَّرِّ كَالْبِشَارَةِ ..
فَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يُقَيَّدُ فِيهَا الْوَعْدُ : بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا ..
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / فِي هَذِهِ الْآيَةِ : اثْنَتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ..
وَاثْنَتَانِ مِنَ الشَّيْطَان . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …
ومنها …
وقال أيضًا /
ذَكَرَ النَّقَّاشُ :
أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَأَنَّسَ بِهَذِهِ الْآيَةِ : فِي أَنَّ الْفَقْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغِنَى ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُبْعِدُ الْعَبْدَ مِنَ الْخَيْرِ ؛ وَهُوَ بِتَخْوِيفِهِ الْفَقْرَ يَبْعُدُ مِنْهُ ..
قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ :
وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ؛ بَلِ الْمُعَارَضَةُ بِهَا قَوِيَّةٌ ..
وَرُوِيَ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ / ( عَبْدِي أَنْفِقْ مِنْ رِزْقِي : أَبْسُطْ عَلَيْكَ فَضْلِي ؛ فَإِنَّ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلِّ يَدٍ مَبْسُوطَةٍ ) ..
وَفِي الْقُرْآنِ مِصْدَاقُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …