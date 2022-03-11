من درر السلف....الحلقة رقم 576

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الشيخ العلاّمة محمد الطاهر ابن محمد ابن محمد الطاهر ابن عاشور التونسيّ عليهِ رَحَمَات الله في قوله سبحانه /﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..اسْتِئْنَافٌ عَنْ قَوْلِهِ : ﴿ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ ..لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَصُدُّ النَّاسَ عَنْ إِعْطَاءِ : خِيَارِ أَمْوَالِهِمْ ..وَيُغْرِيهِمْ : بِالشُّحِّ ؛ أَوْ بِإِعْطَاءِ الرَّدِيءِ وَالْخَبِيثِ ..وَيُخَوِّفُهُمْ مِنَ الْفَقْرِ إِنْ أَعْطَوْا بَعْضَ : مَالِهِمْ ..… …وَمَعْنَى يَعِدُكُمُ : يُسَوِّلُ لَكُمْ وُقُوعَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا أَنْفَقْتُمْ خِيَارَ أَمْوَالِكُمْ ؛ وَذَلِكَ بِمَا يُلْقِيهِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ تَخَلَّقُوا بِالْأَخْلَاقِ الشَّيْطَانِيَّةِ . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 03 وَرَقَة / 59 - 60 …ومنها …وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه أيضًا /﴿ الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ ..يَعِدُكُمُ مَعْنَاهُ : يُخَوِّفُكُمْ الْفَقْرَ ..أَيْ : بِالْفَقْرِ لِئَلَّا تُنْفِقُوا ..فَهَذِهِ الْآيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِمَا قَبْل ؛ وَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي التَّثْبِيطِ لِلْإِنْسَانِ عَنِ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَهِيَ : الْمَعَاصِي وَالْإِنْفَاقِ فِيهَا ..وَقِيلَ /أي / بأن لا تتصدقوا : فتعصوا وتتقاطعوا ..وقرى الْفُقْرَ : بِضَمِّ الْفَاءِ ؛ وَهِيَ لُغَةٌ ..قَالَ الْجَوْهَرِيُّ :وَالْفُقْرُ لُغَةٌ فِي الْفَقْرِ : مِثْلَ الضُّعْفِ وَالضَّعْفِ . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …ومنها …وقال أيضًا في تتمة قوله تعالى /﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً … ﴾ ..الْوَعْدُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا أُطْلِقَ : فَهُوَ فِي الْخَيْرِ ..وَإِذَا قُيِّدَ بِالْمَوْعُودِ مَا هُوَ فَقَدْ يُقَدَّرُ : بِالْخَيْرِ وَبِالشَّرِّ كَالْبِشَارَةِ ..فَهَذِهِ الْآيَةُ مِمَّا يُقَيَّدُ فِيهَا الْوَعْدُ : بِالْمَعْنَيَيْنِ جَمِيعًا ..قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ / فِي هَذِهِ الْآيَةِ : اثْنَتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ..وَاثْنَتَانِ مِنَ الشَّيْطَان . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 328 …ومنها …وقال أيضًا /ذَكَرَ النَّقَّاشُ :أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَأَنَّسَ بِهَذِهِ الْآيَةِ : فِي أَنَّ الْفَقْرَ أَفْضَلُ مِنَ الْغِنَى ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّمَا يُبْعِدُ الْعَبْدَ مِنَ الْخَيْرِ ؛ وَهُوَ بِتَخْوِيفِهِ الْفَقْرَ يَبْعُدُ مِنْهُ ..قَالَ ابْنُ عَطِيَّةَ :وَلَيْسَ فِي الْآيَةِ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ ؛ بَلِ الْمُعَارَضَةُ بِهَا قَوِيَّةٌ ..وَرُوِيَ أَنَّ فِي التَّوْرَاةِ / ( عَبْدِي أَنْفِقْ مِنْ رِزْقِي : أَبْسُطْ عَلَيْكَ فَضْلِي ؛ فَإِنَّ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلِّ يَدٍ مَبْسُوطَةٍ ) ..وَفِي الْقُرْآنِ مِصْدَاقُهُ وَهُوَ قَوْلُهُ : ﴿ وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 03 وَرَقَة / 329 …