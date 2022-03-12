من درر السلف...الحلقة رقم 577

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام القاضي محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ عُلَمَاؤُنَا قَوْله تَعَالَى : ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ﴾ ؛ كِنَايَةٌ عَنْ اسْتِجَابَةٍ فِي الْبَيْعِ وَقَبْضِهِ بِالْيَدِ ..لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَفْعَلُهُ الْمُرْبِي قَصْدًا لِمَا يَأْكُلُهُ ..فَعَبَّرَ بِالْأَكْلِ عَنْهُ ..وَهُوَ مَجَازٌ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ عَنْ الشَّيْءِ بِفَائِدَتِهِ وَثَمَرَتِهِ ..وَهُوَ أَحَدُ قِسْمَيْ الْمَجَازِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 01 وَرَقَة / 320 …ومنها …وقال أيضًا /إحْكَامِ الصُّفُوفِ : جَمَالٌ لِلصَّلَاةِ ..وَحِكَايَةٌ : لِلْمَلَائِكَةِ ..وَهَيْئَةٌ : لِلْقِتَالِ ..وَمَنْفَعَةٌ فِي أَنْ تُحْمَلَ الصُّفُوفُ : عَلَى الْعَدُوِّ كَذَلِكَ ..وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْ الصَّفِّ : فَلَا يَكُونُ إلَّا لِحَاجَةٍ تَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ ..أَوْ فِي رِسَالَةٍ : يُرْسِلُهَا الْإِمَامُ ..وَمَنْفَعَةٍ تَظْهَرُ : فِي الْمَقَامِ ؛ كَفُرْصَةٍ تُنْتَهَزُ وَلَا خِلَافَ فِيهَا ..أَوْ بِتَظَاهُرٍ عَلَى التَّبَرُّزِ : لِلْمُبَارَزَةِ ..وَفِي الْخُرُوجِ عَنْ الصَّفِّ لِلْمُبَارَزَةِ : خِلَافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ ..أَحَدُهُمَا / أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إرْهَابًا لِلْعَدُوِّ ؛وَطَلَبًا لِلشَّهَادَةِ ؛ وَتَحْرِيضًا عَلَى الْقِتَالِ ..وَقَالَ أَصْحَابُنَا / لَا يَبْرُزُ أَحَدٌ طَالِبًا لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِيهِ رِيَاءً وَخُرُوجًا إلَى مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ ؛ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْمُبَارَزَةُ إذَا طَلَبَهَا الْكَافِرُ كَمَا كَانَتْ فِي حُرُوبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ وَفِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ ؛ وَعَلَيْهِ دَرَجَ السَّلَفُ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 243 - 244 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ في قَولهِ سبحانه /﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ ..فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ : إنَّمَا يَخْطُبُ قَائِمًا ..كَذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ ؛ وَأَبُو بَكْرٍ ؛ وَعُمَرُ ..وَخَطَبَ عُثْمَانُ قَائِمًا حَتَّى رَقَّ فَخَطَبَ قَاعِدًا ..وَيُرْوَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا : مُعَاوِيَةُ ..وَدَخَلَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ : اُنْظُرُوا إلَى هَذَا الْخَبِيثَ يَخْطُبُ قَاعِدًا ؛ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ / ﴿ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾ إشَارَةً إلَى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقُرُبَاتِ عَلَى الْوُجُوبِ ..وَلَكِنْ فِي بَيَانِ الْمُجْمَلِ الْوَاجِبِ : لَا خِلَافَ فِيهِ ..وَفِي الْإِطْلَاق : مُخْتَلَفٌ فِيهِ ..وَقَدْ قِيلَ : إنَّ مُعَاوِيَةَ إنَّمَا خَطَبَ قَاعِدًا لِسِنِّهِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 243 - 254 - 255 …