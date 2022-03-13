من درر السلف...الحلقة رقم 578

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تَعَالَى : ﴿ التَّغَابُن ﴾ /
إنَّ الْمُرَادَ بِهِ : غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
الْمَعْنَى / أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَخَذُوا الْجَنَّةَ ؛ وَأَخَذَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَادَلَةِ ؛ فَوَقَعَ الْغَبْنُ لِأَجْلِ مُبَادَلَتِهِمْ الْخَيْرَ بِالشَّرِّ ؛ وَالْجَيِّدَ بِالرَّدِيءِ ؛ وَالنَّعِيمَ بِالْعَذَابِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْأَشَدَّ ؛ وَحَصَلَ عَلَى الْأَدْنَى ..
فَإِنْ قِيلَ : فَأَيُّ مُعَامَلَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقَعَ الْغَبْنُ فِيهَا ؟؟؟
قُلْنَا / إنَّمَا هَذَا مَثَلٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ مُنْقَسِمِينَ عَلَى دَارَيْنِ : دُنْيَا وَآخِرَةٍ ..
وَجَعَلَ الدُّنْيَا : دَارَ عَمَلٍ ..
وَجَعَلَ الْآخِرَةَ : دَارَ جَزَاءٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ ..
وَهِيَ الدَّارُ الْمَطْلُوبَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ : لَكَانَ عَبَثًا .. إلخ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 260 …
ومنها …
وقال الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..
عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ الْغَبْنُ فِي مُعَامَلَةِ الدُّنْيَا ..
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّصَ التَّغَابُنَ : بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ / ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..
وَهَذَا الإخْتِصَاصُ يُفِيدُ أَنَّهُ : لَا غَبْنَ فِي الدُّنْيَا ..
فَكُلُّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى غَبْنٍ فِي مَبِيع : فإِنَّهُ مَرْدُودٌ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ..
وَاخْتَارَهُ : الْبَغْدَادِيُّونَ ..
وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ / إذَا بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ؛ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا .. .
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ طَوِيلٌ .. ..
نُكْتَتُهُ أَنَّ الْغَبْنَ فِي الدُّنْيَا : مَمْنُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا ؛ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ ..
لَكِنَّ الْيَسِيرَ مِنْهُ : لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ لِأَحَدٍ ..
.. .. إذْ لَوْ حَكَمْنَا بِرَدِّهِ : مَا نَفَذَ بَيْعٌ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ ؛ حَتَّى إذَا كَانَ كَثِيرًا أَمْكَنَ الإحتِرَازُ مِنْهُ فَوَجَبَ الرَّدُّ بِهِ .. .. ..
أَنَّ تَغَابُنَ الدُّنْيَا يُسْتَدْرَكُ بِوَجْهَيْنِ /
إمَّا بِرَدٍّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَال : عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ..
وَإِمَّا بِرِبْحٍ فِي بَيْعٍ آخَرَ وَسِلْعَةٍ أُخْرَى ..
فَأَمَّا مَنْ خَسِرَ الْجَنَّةَ : فَلَا دَرْكَ لَهُ أَبَدًا ..
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الصُّوفِيَّةِ / إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَبْنَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ؛ وَلَا يَلْقَى أَحَدٌ رَبَّهُ : إلَّا مَغْبُونًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الإسْتِيفَاءُ لِلْعَمَلِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ إسْتِيفَاءُ الثَّوَابِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 261 - 262 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ كَفَرَةِ الْأَطِبَّاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ : الْجِنَّ ..
وَقَالُوا : إنَّهُمْ بَسَائِطُ وَلَا يَصِحُّ طَعَامُهُمْ اجْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَافْتِرَاءً ؛ عَلَيْهِ ..
وَقَدْ مَهَّدْنَا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ؛ وَبَيَّنَّا جَوَازَ وُجُودِهِمْ عَقْلًا لِعُمُومِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ ..
وَأَوْضَحْنَا وُجُوبَ وُجُودِهِمْ شَرْعًا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ..
وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَهُمْ : مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْهَيْئَاتِ مَا خَلَقَ لَنَا مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْحَرَكَاتِ ..
فَنَحْنُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شِئْنَا : ذَهَبْنَا ..
وَهُمْ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءُوا : تَيَسَّرَتْ لَهُمْ وَوُجِدُوا عَلَيْهَا ..
وَلَا نَرَاهُمْ : فِي هَيْئَاتِهِمْ ..
إنَّمَا يَتَصَوَّرُونَ : فِي خَلْقِ الْحَيَوَانَاتِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 316 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تَعَالَى : ﴿ التَّغَابُن ﴾ /
إنَّ الْمُرَادَ بِهِ : غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..
الْمَعْنَى / أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَخَذُوا الْجَنَّةَ ؛ وَأَخَذَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَادَلَةِ ؛ فَوَقَعَ الْغَبْنُ لِأَجْلِ مُبَادَلَتِهِمْ الْخَيْرَ بِالشَّرِّ ؛ وَالْجَيِّدَ بِالرَّدِيءِ ؛ وَالنَّعِيمَ بِالْعَذَابِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْأَشَدَّ ؛ وَحَصَلَ عَلَى الْأَدْنَى ..
فَإِنْ قِيلَ : فَأَيُّ مُعَامَلَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقَعَ الْغَبْنُ فِيهَا ؟؟؟
قُلْنَا / إنَّمَا هَذَا مَثَلٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ مُنْقَسِمِينَ عَلَى دَارَيْنِ : دُنْيَا وَآخِرَةٍ ..
وَجَعَلَ الدُّنْيَا : دَارَ عَمَلٍ ..
وَجَعَلَ الْآخِرَةَ : دَارَ جَزَاءٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ ..
وَهِيَ الدَّارُ الْمَطْلُوبَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ : لَكَانَ عَبَثًا .. إلخ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 260 …
ومنها …
وقال الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..
عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ الْغَبْنُ فِي مُعَامَلَةِ الدُّنْيَا ..
لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّصَ التَّغَابُنَ : بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ / ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..
وَهَذَا الإخْتِصَاصُ يُفِيدُ أَنَّهُ : لَا غَبْنَ فِي الدُّنْيَا ..
فَكُلُّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى غَبْنٍ فِي مَبِيع : فإِنَّهُ مَرْدُودٌ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ..
وَاخْتَارَهُ : الْبَغْدَادِيُّونَ ..
وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ / إذَا بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ؛ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا .. .
وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ طَوِيلٌ .. ..
نُكْتَتُهُ أَنَّ الْغَبْنَ فِي الدُّنْيَا : مَمْنُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا ؛ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ ..
لَكِنَّ الْيَسِيرَ مِنْهُ : لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ لِأَحَدٍ ..
.. .. إذْ لَوْ حَكَمْنَا بِرَدِّهِ : مَا نَفَذَ بَيْعٌ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ ؛ حَتَّى إذَا كَانَ كَثِيرًا أَمْكَنَ الإحتِرَازُ مِنْهُ فَوَجَبَ الرَّدُّ بِهِ .. .. ..
أَنَّ تَغَابُنَ الدُّنْيَا يُسْتَدْرَكُ بِوَجْهَيْنِ /
إمَّا بِرَدٍّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَال : عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ..
وَإِمَّا بِرِبْحٍ فِي بَيْعٍ آخَرَ وَسِلْعَةٍ أُخْرَى ..
فَأَمَّا مَنْ خَسِرَ الْجَنَّةَ : فَلَا دَرْكَ لَهُ أَبَدًا ..
وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الصُّوفِيَّةِ / إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَبْنَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ؛ وَلَا يَلْقَى أَحَدٌ رَبَّهُ : إلَّا مَغْبُونًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الإسْتِيفَاءُ لِلْعَمَلِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ إسْتِيفَاءُ الثَّوَابِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 261 - 262 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ كَفَرَةِ الْأَطِبَّاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ : الْجِنَّ ..
وَقَالُوا : إنَّهُمْ بَسَائِطُ وَلَا يَصِحُّ طَعَامُهُمْ اجْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَافْتِرَاءً ؛ عَلَيْهِ ..
وَقَدْ مَهَّدْنَا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ؛ وَبَيَّنَّا جَوَازَ وُجُودِهِمْ عَقْلًا لِعُمُومِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ ..
وَأَوْضَحْنَا وُجُوبَ وُجُودِهِمْ شَرْعًا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ..
وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَهُمْ : مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْهَيْئَاتِ مَا خَلَقَ لَنَا مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْحَرَكَاتِ ..
فَنَحْنُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شِئْنَا : ذَهَبْنَا ..
وَهُمْ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءُوا : تَيَسَّرَتْ لَهُمْ وَوُجِدُوا عَلَيْهَا ..
وَلَا نَرَاهُمْ : فِي هَيْئَاتِهِمْ ..
إنَّمَا يَتَصَوَّرُونَ : فِي خَلْقِ الْحَيَوَانَاتِ . ..
أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 316 …