من درر السلف...الحلقة رقم 578

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …و قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله في قَولهِ تَعَالَى : ﴿ التَّغَابُن ﴾ /إنَّ الْمُرَادَ بِهِ : غَبْنُ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..الْمَعْنَى / أَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ أَخَذُوا الْجَنَّةَ ؛ وَأَخَذَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ عَلَى طَرِيقِ الْمُبَادَلَةِ ؛ فَوَقَعَ الْغَبْنُ لِأَجْلِ مُبَادَلَتِهِمْ الْخَيْرَ بِالشَّرِّ ؛ وَالْجَيِّدَ بِالرَّدِيءِ ؛ وَالنَّعِيمَ بِالْعَذَابِ عَلَى مَنْ أَخَذَ الْأَشَدَّ ؛ وَحَصَلَ عَلَى الْأَدْنَى ..فَإِنْ قِيلَ : فَأَيُّ مُعَامَلَةٍ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقَعَ الْغَبْنُ فِيهَا ؟؟؟قُلْنَا / إنَّمَا هَذَا مَثَلٌ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الْخَلْقَ مُنْقَسِمِينَ عَلَى دَارَيْنِ : دُنْيَا وَآخِرَةٍ ..وَجَعَلَ الدُّنْيَا : دَارَ عَمَلٍ ..وَجَعَلَ الْآخِرَةَ : دَارَ جَزَاءٍ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ ..وَهِيَ الدَّارُ الْمَطْلُوبَةُ الَّتِي لِأَجْلِهَا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ؛ وَلَوْلَا ذَلِكَ : لَكَانَ عَبَثًا .. إلخ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 260 …ومنها …وقال الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /اسْتَدَلَّ عُلَمَاؤُنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..عَلَى أَنَّهُ : لَا يَجُوزُ الْغَبْنُ فِي مُعَامَلَةِ الدُّنْيَا ..لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَصَّصَ التَّغَابُنَ : بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ / ﴿ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ﴾ ..وَهَذَا الإخْتِصَاصُ يُفِيدُ أَنَّهُ : لَا غَبْنَ فِي الدُّنْيَا ..فَكُلُّ مَنْ اطَّلَعَ عَلَى غَبْنٍ فِي مَبِيع : فإِنَّهُ مَرْدُودٌ إذَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ..وَاخْتَارَهُ : الْبَغْدَادِيُّونَ ..وَاحْتَجُّوا عَلَيْهِ بِوُجُوهٍ مِنْهَا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ / إذَا بَايَعْت فَقُلْ : لَا خِلَابَةَ ؛ وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا .. .وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ طَوِيلٌ .. ..نُكْتَتُهُ أَنَّ الْغَبْنَ فِي الدُّنْيَا : مَمْنُوعٌ بِإِجْمَاعٍ فِي حُكْمِ الدُّنْيَا ؛ إذْ هُوَ مِنْ بَابِ الْخِدَاعِ الْمُحَرَّمِ شَرْعًا فِي كُلِّ مِلَّةٍ ..لَكِنَّ الْيَسِيرَ مِنْهُ : لَا يُمْكِنُ الإحْتِرَازُ مِنْهُ لِأَحَدٍ .... .. إذْ لَوْ حَكَمْنَا بِرَدِّهِ : مَا نَفَذَ بَيْعٌ أَبَدًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْهُ ؛ حَتَّى إذَا كَانَ كَثِيرًا أَمْكَنَ الإحتِرَازُ مِنْهُ فَوَجَبَ الرَّدُّ بِهِ .. .. ..أَنَّ تَغَابُنَ الدُّنْيَا يُسْتَدْرَكُ بِوَجْهَيْنِ /إمَّا بِرَدٍّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَال : عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ..وَإِمَّا بِرِبْحٍ فِي بَيْعٍ آخَرَ وَسِلْعَةٍ أُخْرَى ..فَأَمَّا مَنْ خَسِرَ الْجَنَّةَ : فَلَا دَرْكَ لَهُ أَبَدًا ..وَقَدْ قَالَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الصُّوفِيَّةِ / إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْغَبْنَ عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ ؛ وَلَا يَلْقَى أَحَدٌ رَبَّهُ : إلَّا مَغْبُونًا ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الإسْتِيفَاءُ لِلْعَمَلِ حَتَّى يَحْصُلَ لَهُ إسْتِيفَاءُ الثَّوَابِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 261 - 262 …ومنها …وقال أيضًا /وَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ كَفَرَةِ الْأَطِبَّاءِ وَالْفَلَاسِفَةِ : الْجِنَّ ..وَقَالُوا : إنَّهُمْ بَسَائِطُ وَلَا يَصِحُّ طَعَامُهُمْ اجْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ وَافْتِرَاءً ؛ عَلَيْهِ ..وَقَدْ مَهَّدْنَا الرَّدَّ عَلَيْهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ ؛ وَبَيَّنَّا جَوَازَ وُجُودِهِمْ عَقْلًا لِعُمُومِ الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ ..وَأَوْضَحْنَا وُجُوبَ وُجُودِهِمْ شَرْعًا بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ..وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لَهُمْ : مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْهَيْئَاتِ مَا خَلَقَ لَنَا مِنْ تَيَسُّرِ التَّصَوُّرِ فِي الْحَرَكَاتِ ..فَنَحْنُ إلَى أَيِّ جِهَةٍ شِئْنَا : ذَهَبْنَا ..وَهُمْ فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءُوا : تَيَسَّرَتْ لَهُمْ وَوُجِدُوا عَلَيْهَا ..وَلَا نَرَاهُمْ : فِي هَيْئَاتِهِمْ ..إنَّمَا يَتَصَوَّرُونَ : فِي خَلْقِ الْحَيَوَانَاتِ . ..أنظره / أحكام القرآن ج 04 وَرَقَة / 316 …