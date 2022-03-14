من درر السلف...الحلقة رقم 579

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /أَنَّ الْمَسَاجِدَ : لِلَّهِ لَا يُذْكَرُ فِيهَا غَيْرُ اللَّهِ ..فَإِنَّهُ تَجُوزُ : الْقِسْمَةُ لِلْأَمْوَالِ فِيهَا ..وَيَجُوزُ : وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِيهَا عَلَى رَسْمِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ ؛ فَكُلُّ مَنْ جَاءَ أَكَلَ ..وَيَجُوزُ : حَبْسُ الْغَرِيمِ فِيهَا ..وَرَبْطُ الْأَسِيرِ ..وَالنَّوْمُ فِيهَا ..وَسُكْنَى الْمَرِيضِ فِيهَا ..وَفَتْحُ الْبَابِ لِلْجَارِ ..وَإِنْشَاءُ الشِّعْرِ فِيهَا إذَا عَرِيَ عَنْ الْبَاطِلِ ؛ وَلَا نُبَالِي أَنْ يَكُونَ غَزَلًا . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 322 …ومنها …وقال الإمام أيضًا في مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ /مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ / يَعِظُهَا فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا هَجَرَهَا ..فَإِنْ قَبِلَتْ : وَإِلَّا ضَرَبَهَا ..فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ؛ فَيَنْظُرَانِ مِمَّنْ الضَّرَرُ ؛ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْخُلْعُ . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 535 …ومنها …( الضرب من باب : التأديب )وقال أيضًا الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ /وَإِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..وَالْحُرَّ تَكْفِيهِ : الْإِشَارَةُ ..وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..قَالَ بَعْضُهُمْ / وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 …