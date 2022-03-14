من درر السلف...الحلقة رقم 579

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ الْمَسَاجِدَ : لِلَّهِ لَا يُذْكَرُ فِيهَا غَيْرُ اللَّهِ ..
فَإِنَّهُ تَجُوزُ : الْقِسْمَةُ لِلْأَمْوَالِ فِيهَا ..
وَيَجُوزُ : وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِيهَا عَلَى رَسْمِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ ؛ فَكُلُّ مَنْ جَاءَ أَكَلَ ..
وَيَجُوزُ : حَبْسُ الْغَرِيمِ فِيهَا ..
وَرَبْطُ الْأَسِيرِ ..
وَالنَّوْمُ فِيهَا ..
وَسُكْنَى الْمَرِيضِ فِيهَا ..
وَفَتْحُ الْبَابِ لِلْجَارِ ..
وَإِنْشَاءُ الشِّعْرِ فِيهَا إذَا عَرِيَ عَنْ الْبَاطِلِ ؛ وَلَا نُبَالِي أَنْ يَكُونَ غَزَلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 322 …
ومنها …
وقال الإمام أيضًا في مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ /
مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ / يَعِظُهَا فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا هَجَرَهَا ..
فَإِنْ قَبِلَتْ : وَإِلَّا ضَرَبَهَا ..
فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ؛ فَيَنْظُرَانِ مِمَّنْ الضَّرَرُ ؛ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْخُلْعُ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 535 …
ومنها …
( الضرب من باب : التأديب )
وقال أيضًا الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ /
وَإِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..
وَالْحُرَّ تَكْفِيهِ : الْإِشَارَةُ ..
وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..
فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..
وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ / وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟
فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..
وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..
وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..
وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …
منها …
قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ الْمَسَاجِدَ : لِلَّهِ لَا يُذْكَرُ فِيهَا غَيْرُ اللَّهِ ..
فَإِنَّهُ تَجُوزُ : الْقِسْمَةُ لِلْأَمْوَالِ فِيهَا ..
وَيَجُوزُ : وَضْعُ الصَّدَقَاتِ فِيهَا عَلَى رَسْمِ الِاشْتِرَاكِ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ ؛ فَكُلُّ مَنْ جَاءَ أَكَلَ ..
وَيَجُوزُ : حَبْسُ الْغَرِيمِ فِيهَا ..
وَرَبْطُ الْأَسِيرِ ..
وَالنَّوْمُ فِيهَا ..
وَسُكْنَى الْمَرِيضِ فِيهَا ..
وَفَتْحُ الْبَابِ لِلْجَارِ ..
وَإِنْشَاءُ الشِّعْرِ فِيهَا إذَا عَرِيَ عَنْ الْبَاطِلِ ؛ وَلَا نُبَالِي أَنْ يَكُونَ غَزَلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 04 وَرَقَة / 322 …
ومنها …
وقال الإمام أيضًا في مَعْنَى قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ /
مِنْ أَحْسَنِ مَا سَمِعْت فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ قَوْلَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ / يَعِظُهَا فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا هَجَرَهَا ..
فَإِنْ قَبِلَتْ : وَإِلَّا ضَرَبَهَا ..
فَإِنْ هِيَ قَبِلَتْ : وَإِلَّا بَعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ؛ فَيَنْظُرَانِ مِمَّنْ الضَّرَرُ ؛ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ الْخُلْعُ . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 535 …
ومنها …
( الضرب من باب : التأديب )
وقال أيضًا الإمام القاضي أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ /
وَإِنَّ فِي الْهَجْرِ : لَغَايَةَ الْأَدَبِ ..
وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ : لَا يَسْتَوُونَ فِي ذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْعَبْدَ : يُقْرَعُ بِالْعَصَا ..
وَالْحُرَّ تَكْفِيهِ : الْإِشَارَةُ ..
وَمِنْ النِّسَاءِ بَلْ مِنْ الرِّجَالِ : مَنْ لَا يُقِيمُهُ إلَّا الْأَدَبُ ..
فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ الرَّجُلُ : فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَ ..
وَإِنْ تَرَكَ : فَهُوَ أَفْضَلُ ..
قَالَ بَعْضُهُمْ / وَقَدْ قِيلَ لَهُ : مَا أَسْوَأُ أَدَبِ وَلَدِكِ ؟؟؟
فَقَالَ : مَا أُحِبُّ اسْتِقَامَةَ وَلَدِي فِي فَسَادِ دِينِي ..
وَيُقَالُ / مِنْ حُسْنِ خُلُقِ السَّيِّدِ : سُوءُ أَدَبِ عَبْدِهِ ..
وَإِذَا لَمْ يَبْعَثْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِلرَّجُلِ زَوْجَةً صَالِحَةً وَعَبْدًا مُسْتَقِيمًا : فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ أَمْرُهُ مَعَهُمَا إلَّا بِذَهَابِ جُزْءٍ مِنْ دِينِهِ ..
وَذَلِكَ مُشَاهَدٌ مَعْلُومٌ بِالتَّجْرِبَةِ ..
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ بَعْدَ الْهَجْرِ وَالْأَدَبِ : فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا . ..
أنْظُرهُ / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 536 …