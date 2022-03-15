من درر السلف....الحلقة رقم 580

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ …منها …قال الإمام محمد ابن عبد الله أبو بكر ابن العربيّ المعافريّ الاشبيليّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ :سَمِعْت مَالِكًا يَقُولُ : ﴿ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ﴾ ..هِيَ : قُصُورُ السَّمَاءِ ؛ أَلَّا تَسْمَعُ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ . ..قَالَ عُلَمَاؤُنَا :وَالْبُرُوجُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ : اثْنَا عَشَرَ بُرْجًا عِنْدَ الْعَرَبِ وَعِنْدَ جَمِيعِ الْأُمَمِ ..الْحَمَلُ ؛ الثَّوْرُ ؛ الْجَوْزَاءُ ؛ السَّرَطَانُ ؛ الْأَسَدُ ؛ السُّنْبُلَةُ ؛ الْمِيزَانُ ؛ الْعَقْرَبُ ؛ الْقَوْسُ ؛ الْجَدْيُ ؛ الدَّلْوُ ؛ الْحُوتُ ..وَقَدْ يُسَمُّونَ الْحَمَلَ : الْكَبْشَ ..وَالْجَوْزَاءَ : التَّوْأَمَيْنِ ..وَالسُّنْبُلَةَ : الْعَذْرَاءَ ..وَالْعَقْرَبَ : الصُّورَةَ ..وَالْقَوْسَ : الرَّامِيَ ..وَالْحُوتَ : السَّمَكَةَ ..وَتُسَمَّى أَيْضًا الدَّلْوَ : الرَّشَا ..ثم قَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ /خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ الْبُرُوجَ : مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَقَدَّرَ فِيهَا ..وَرَتَّبَ الْأَزْمِنَةَ : عَلَيْهَا ..وَجَعَلَهَا : جَنُوبِيَّةً وَشَمَالِيَّةً دَلِيلًا عَلَى الْمَصَالِحِ ؛ وَعَلَمًا عَلَى الْقِبْلَةِ ؛ وَطَرِيقًا إلَى تَحْصِيلِ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِمَعْرِفَةِ أَوْقَاتِ التَّهَجُّدِ ؛ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَحْوَالِ الْمَعَاشِ وَالتَّعَبُّدِ .... .. وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانٍ ذَاهِبٌ كُلُّهُ ..وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنظره / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 585 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قولهِ سبحانه /: ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا ﴾ /اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً ﴾ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ ..الْأَوَّلُ / مَنْ يَزِيدُ عَمَلًا إلَى عَمَلٍ ..الثَّانِي / مَنْ يُعِينُ أَخَاهُ بِكَلِمَةٍ عِنْدَ غَيْرِهِ فِي قَضَاءِ حَاجَةٍ ..الثَّالِثُ / قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي مَعْنَاهُ :مَنْ يَكُنْ يَا مُحَمَّدُ شَفِيعًا لِوِتْرِ أَصْحَابِكَ فِي الْجِهَادِ لِلْعَدُوِّ : يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْأَجْرِ ..وَمَنْ يَشْفَعْ وِتْرًا مِنْ الْكُفَّارِ فِي جِهَادِكَ : يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْإِثْمِ .. .وَالصَّحِيحُ عِنْدِي : أَنَّهَا عَامَّةٌ فِي كُلِّ ذَلِكَ ..وَقَدْ تَكُونُ الشَّفَاعَةُ : غَيْرَ جَائِزَةٍ ؛ وَذَلِكَ فِيمَا كَانَ سَعْيًا فِي إثْمٍ أَوْ فِي إسْقَاطِ حَدٍّ بَعْدَ وُجُوبِهِ ؛ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ شَفَاعَةً سَيِّئَةً . ..أنظره / أحْكَام القُرآن ج 01 وَرَقَة / 587 …ومنها …وقال أيضًا في كلام خطيرٍ ويجب التنبه له /مَقَامَاتُ الْغَيْبِ الْخَمْسَةُ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إلَّا اللَّهُ : لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا ؛ وَلَا عَلَامَةَ عَلَيْهَا إلَّا مَا أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمُجْتَبَى ..لِاطِّلَاعِ الْغَيْبِ مِنْ أَمَارَاتِ السَّاعَةِ ؛ وَالْأَرْبَعَةُ سِوَاهَا لَا أَمَارَةَ عَلَيْهَا ..فَكُلُّ مَنْ قَالَ / إنَّهُ يَنْزِلُ الْغَيْثُ غَدًا : فَهُوَ كَافِرٌ ؛ أَخْبَرَ عَنْهُ بِأَمَارَاتٍ ادَّعَاهَا ؛ أَوْ بِقَوْلٍ مُطْلَقٍ ..وَمَنْ قَالَ / إنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الرَّحِمِ : فَهُوَ كَافِرٌ ..فَأَمَّا الْأَمَارَةُ عَلَى هَذَا : فَتَخْتَلِفُ ..فَمِنْهَا : كُفْرٌ ..وَمِنْهَا : تَجْرِبَةٌ ..وَالتَّجْرِبَةُ مِنْهَا أَنْ يَقُولَ الطَّبِيبُ / إذَا كَانَ الثَّدْيُ الْأَيْمَنُ مُسْوَدَّ الْحَلَمَةِ : فَهُوَ ذَكَرٌ ..وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الثَّدْيِ الْأَيْسَرِ : فَهُوَ أُنْثَى ..وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَجِدُ الْجَنْبَ الْأَيْمَنَ أَثْقَلَ : فَهُوَ ذَكَرٌ ..وَإِنْ وَجَدَتْ الْجَنْبَ الْأَشْأَمَ أَثْقَلَ : فَالْوَلَدُ أُنْثَى ؛ وَادَّعَى ذَلِكَ عَادَةً لَا وَاجِبًا فِي الْخِلْقَةِ : لَمْ نُكَفِّرْهُ ؛ وَلَمْ نُفَسِّقْهُ ..فَأَمَّا مَنْ ادَّعَى عِلْمَ الْكَسْبِ فِي مُسْتَقْبَلِ الْعُمْرِ : فَهُوَ كَافِرٌ ..أَوْ أَخْبَرَ عَنْ الْكَوَائِنِ الْجُمَلِيَّةِ ؛ أَوْ الْمُفَصَّلَةِ فِيمَا يَكُونُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ؛ فَلَا رِيبَةَ فِي كُفْرِهِ أَيْضًا ..فَأَمَّا مَنْ أَخْبَرَ عَنْ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ فَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : يُؤَدَّبُ وَيُسْجَنُ وَلَا يُكَفَّرُ ..أَمَّا عَدَمُ تَكْفِيرِهِ : فَلِأَنَّ جَمَاعَةً قَالُوا إنَّهُ أَمْرٌ يُدْرَكُ بِالْحِسَابِ ؛ وَتَقْدِيرِ الْمَنَازِلِ حَسْبَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا / ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ ﴾ ..فَلِحِسَابِهِمْ لَهُ ؛ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْهُ ؛ وَصِدْقِهِمْ فِيهِ ..تَوَقَّفَتْ عُلَمَاؤُنَا عَنْ الْحُكْمِ بِتَكْفِيرِهِمْ ..وَأَمَّا أَدَبُهُمْ : فَلِأَنَّهُمْ يُدْخِلُونَ الشَّكَّ عَلَى الْعَامَّةِ فِي تَعْلِيقِ الْعِلْمِ بِالْغَيْبِ الْمُسْتَأْنَفِ ؛ وَلَا يَدْرُونَ قَدْرَ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذَا وَغَيْرِهِ ..فَتُشَوَّشُ عَقَائِدُهُمْ : فِي الدِّينِ ..وَتَتَزَلْزَلُ قَوَاعِدُهُمْ : فِي الْيَقِينِ، ؛ فَأُدِّبُوا حَتَّى يُسِرُّوا ذَلِكَ إذَا عَرَفُوهُ ؛ وَلَا يُعْلِنُوا بِهِ . ..أنظره / أحْكَام القُرآن ج 02 وَرَقَة / 259 - 260 …