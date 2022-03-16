من درر السلف....الحلقة رقم 581

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة : 333 هجري عليه رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ ..نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ :يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ : اللهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ . ..قَالَ سُفْيَانُ :وَمَعْنَى السِّتْرِ الْجَمِيلِ / أَنْ يَسْتُرَ عَلَى عَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ ثُمَّ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الآخرة من غير أن يُوَبِّخَهُ عَلَيْهِ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 286 …( وهذا سنده صحيح )ومنها …وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله وهذه فائدة /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ..نَا ابْنُ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ ) ..قَالَ سُفْيَانُ :وَالنَّقْشُ : هُوَ الإسْتِقْصَاءُ حَتَّى لَا يَتْرُكَ منه شيء ..قَالَ / ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ فَقَالَ :أَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ حَقَّهُ قَطُّ ..أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بعض ﴾ فَاللهُ تَبَارَكَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 287 …( وهذا إسناده صحيح )ومنها …( فائدة في علاج داء الخنازير … )قال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ ..نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ..نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ..نَا أَبُو عُمَيْسٍ ..عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ..عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ / أَنَّ رَجُلًا ظَهَرَتْ بِهِ خَنَازِيرُ وَبَلاءٌ فِي جَسَدِهِ ؛ فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ ؛ فَعَالَجَهُ رَجُلٌ وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعُهُودَ أَنْ لا يُخْبِرَ بِذَلِكَ الْعِلاجِ أَحَدًا ..قَالَ : ثُمَّ عَمَدَ إِلَى إِبِلٍ تَأْكُلُ الأَرَاكَ ؛ فَأَخَذَ مِنْ أَبْوَالِهَا فَجَعَلَهُ فِي بُرْمَةٍ ؛ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى انْعَقَدَ ؛ ثُمَّ أَنْزَلَ الْبُرْمَةَ عَنِ النَّارِ وَعَمَدَ إِلَى وَرَقِ الأَرَاكِ فَيَبَّسَهُ ثُمَّ دَقَّهُ ؛ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَا كَانَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ غَوْرٌ فَذَرَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ وَمَا كَانَ لَهُ غَوْرٌ سَتَرَهُ بِذَلِكَ الْبَوْلِ الْمُنْعَقِدِ بِفَتْلٍ ؛ وَذَرَّ عَلَى أَعْلاهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ فَبَرَأَ الرَّجُلُ ؛ وَصَحَّ وَعَادَ ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الدَّوَاءِ فَلا يُخْبِرُهُمْ ؛ فَأَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ وَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ : عَلِّمِ النَّاسَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْكَ شَيْءٌ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 368 …( وهذا إسناده صحيح أيضًا )