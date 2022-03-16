من درر السلف....الحلقة رقم 581

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة : 333 هجري عليه رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ ..
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ :
يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ : اللهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ . ..
قَالَ سُفْيَانُ :
وَمَعْنَى السِّتْرِ الْجَمِيلِ / أَنْ يَسْتُرَ عَلَى عَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ ثُمَّ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الآخرة من غير أن يُوَبِّخَهُ عَلَيْهِ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 286 …
( وهذا سنده صحيح )
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله وهذه فائدة /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ..
نَا ابْنُ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ ) ..
قَالَ سُفْيَانُ :
وَالنَّقْشُ : هُوَ الإسْتِقْصَاءُ حَتَّى لَا يَتْرُكَ منه شيء ..
قَالَ / ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ فَقَالَ :
أَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ حَقَّهُ قَطُّ ..
أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بعض ﴾ فَاللهُ تَبَارَكَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 287 …
( وهذا إسناده صحيح )
ومنها …
( فائدة في علاج داء الخنازير … )
قال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ ..
نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ..
نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ..
نَا أَبُو عُمَيْسٍ ..
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ..
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ / أَنَّ رَجُلًا ظَهَرَتْ بِهِ خَنَازِيرُ وَبَلاءٌ فِي جَسَدِهِ ؛ فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ ؛ فَعَالَجَهُ رَجُلٌ وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعُهُودَ أَنْ لا يُخْبِرَ بِذَلِكَ الْعِلاجِ أَحَدًا ..
قَالَ : ثُمَّ عَمَدَ إِلَى إِبِلٍ تَأْكُلُ الأَرَاكَ ؛ فَأَخَذَ مِنْ أَبْوَالِهَا فَجَعَلَهُ فِي بُرْمَةٍ ؛ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى انْعَقَدَ ؛ ثُمَّ أَنْزَلَ الْبُرْمَةَ عَنِ النَّارِ وَعَمَدَ إِلَى وَرَقِ الأَرَاكِ فَيَبَّسَهُ ثُمَّ دَقَّهُ ؛ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَا كَانَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ غَوْرٌ فَذَرَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ وَمَا كَانَ لَهُ غَوْرٌ سَتَرَهُ بِذَلِكَ الْبَوْلِ الْمُنْعَقِدِ بِفَتْلٍ ؛ وَذَرَّ عَلَى أَعْلاهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ فَبَرَأَ الرَّجُلُ ؛ وَصَحَّ وَعَادَ ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الدَّوَاءِ فَلا يُخْبِرُهُمْ ؛ فَأَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ وَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ : عَلِّمِ النَّاسَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْكَ شَيْءٌ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 368 …
( وهذا إسناده صحيح أيضًا )
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة : 333 هجري عليه رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ ..
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ :
يُستَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا دَعَا أَنْ يَقُولَ فِي دُعَائِهِ : اللهُمَّ اسْتُرْنَا بِسِتْرِكَ الْجَمِيلِ . ..
قَالَ سُفْيَانُ :
وَمَعْنَى السِّتْرِ الْجَمِيلِ / أَنْ يَسْتُرَ عَلَى عَبْدِهِ فِي الدُّنْيَا ؛ ثُمَّ يَسْتُرَ عَلَيْهِ فِي الآخرة من غير أن يُوَبِّخَهُ عَلَيْهِ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 286 …
( وهذا سنده صحيح )
ومنها …
وقال أيضاً عليهِ رَحَمَات الله وهذه فائدة /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ..
نَا ابْنُ أَبِي بَزَّةَ الْمَكِّيُّ قَالَ : سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُذِّبَ ) ..
قَالَ سُفْيَانُ :
وَالنَّقْشُ : هُوَ الإسْتِقْصَاءُ حَتَّى لَا يَتْرُكَ منه شيء ..
قَالَ / ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا سُفْيَانُ فَقَالَ :
أَبْشِرُوا ؛ فَإِنَّهُ مَا اسْتَقْصَى كَرِيمٌ حَقَّهُ قَطُّ ..
أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عن بعض ﴾ فَاللهُ تَبَارَكَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 01 وَرَقَة / 287 …
( وهذا إسناده صحيح )
ومنها …
( فائدة في علاج داء الخنازير … )
قال الحافظ أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُسْلِمٍ ..
نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ..
نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ..
نَا أَبُو عُمَيْسٍ ..
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ..
عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ / أَنَّ رَجُلًا ظَهَرَتْ بِهِ خَنَازِيرُ وَبَلاءٌ فِي جَسَدِهِ ؛ فَخَرَجَ إِلَى الْبَادِيَةِ فِي أَيَّامِ الرَّبِيعِ ؛ فَعَالَجَهُ رَجُلٌ وَأَخَذَ عَلَيْهِ الْعُهُودَ أَنْ لا يُخْبِرَ بِذَلِكَ الْعِلاجِ أَحَدًا ..
قَالَ : ثُمَّ عَمَدَ إِلَى إِبِلٍ تَأْكُلُ الأَرَاكَ ؛ فَأَخَذَ مِنْ أَبْوَالِهَا فَجَعَلَهُ فِي بُرْمَةٍ ؛ ثُمَّ أَوْقَدَ عَلَيْهِ حَتَّى انْعَقَدَ ؛ ثُمَّ أَنْزَلَ الْبُرْمَةَ عَنِ النَّارِ وَعَمَدَ إِلَى وَرَقِ الأَرَاكِ فَيَبَّسَهُ ثُمَّ دَقَّهُ ؛ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى مَا كَانَ مِنْهُ لَيْسَ لَهُ غَوْرٌ فَذَرَّ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ وَمَا كَانَ لَهُ غَوْرٌ سَتَرَهُ بِذَلِكَ الْبَوْلِ الْمُنْعَقِدِ بِفَتْلٍ ؛ وَذَرَّ عَلَى أَعْلاهُ مِنْ ذَلِكَ الْوَرَقِ ؛ فَبَرَأَ الرَّجُلُ ؛ وَصَحَّ وَعَادَ ؛ فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الدَّوَاءِ فَلا يُخْبِرُهُمْ ؛ فَأَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرُوهُ ؛ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ وَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ : عَلِّمِ النَّاسَ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أُخِذَ عَلَيْكَ شَيْءٌ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 368 …
( وهذا إسناده صحيح أيضًا )