من درر السلف...الحلقة رقم 582

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة / 333 هجري عليه رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ..عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ..عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ :مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ : لا يُعْصَى إِلا فِيهَا ..وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ : إِلا بِتَرْكِهَا . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 18 …( وهذا سنده صحيح )ومنها …وقال أيضًا بسنده عليهِ رَحَمَات الله /حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ ..نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / قَالَ بَعْضُ بَنِي مَرْوَانَ لأَبِي حَازِمٍ :مَا الْمَخْرَجُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؟؟؟قَالَ : تَنْظُرُ مَا عِنْدَكَ فَلَا تَضَعْهُ إِلا فِي حَقِّهِ ..وَمَا لَيْسَ عِنْدَكَ : فَلا تَأْخُذْهُ إِلا بِحَقِّهِ ..قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟؟؟قَالَ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُلِئَتْ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ..قَالَ لَهُ : مَا مَالُكَ ؟؟؟قَالَ : مَالانِ ..قَالَ : مَا هُمَا ؟؟؟قَالَ : الثِّقَةُ بِمَا عِنْدِ اللهِ ..وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ..قَالَ : ارْفَعْ إِلَيَّ حَوَائِجَكَ ..قَالَ : هَيْهَاتَ !!!قَدْ رَفَعْتُهَا إِلَى مَنْ لا تُخْتَزَلُ الْحَوَائِجُ دُونَهُ ؛ فَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا شَيْئًا : قَبِلْتُ ..وَإِنْ زَوَى عَنِّي مِنْهَا شَيْئًا : رَضِيتُ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 21 …( و سنده صحيح أيضًا )ومنها …وروى بسندهِ أيضًا /حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ..نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ..نَا الْفُضَيْلُ ..عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَجَاءٍ ..عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ..عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ / إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا : زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا ..وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ ..وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 197 …( و سنده صحيح أيضًا )ومنها …وبسندهِ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : سَمِعْتُ الرِّيَاشِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي زَيْدٍ قَالا /الْفَرَسُ : لا طُحَالَ لَهُ ..وَالْبَعِيرُ : لا مَرَارَةَ لَهُ ..وَالظَّلِيمُ : لا مُخَّ لَهُ ..قَالَ الْمَالِكِيُّ / الظَّلِيمُ : النَّعَامُ ..قَالَ أَبُو زَيْدٍ / وَكَذَلِكَ طَيْرُ الْمَاءِ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ : لا أَلْسِنَةَ لَهَا وَلا أَدْمِغَةَ ..وَالسَّمَكُ : لا رِئَةَ لَهَا ؛ وَلِذَلِكَ لا يَتَنَفَّسُ ؛ وَكُلُّ ذِي رِئَةٍ يَتَنَفَّسُ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 198 …( و سنده صحيح أيضًا )