من درر السلف...الحلقة رقم 582

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة / 333 هجري عليه رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ..
عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ..
عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ :
مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ : لا يُعْصَى إِلا فِيهَا ..
وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ : إِلا بِتَرْكِهَا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 18 …
( وهذا سنده صحيح )
ومنها …
وقال أيضًا بسنده عليهِ رَحَمَات الله /
حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ ..
نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / قَالَ بَعْضُ بَنِي مَرْوَانَ لأَبِي حَازِمٍ :
مَا الْمَخْرَجُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؟؟؟
قَالَ : تَنْظُرُ مَا عِنْدَكَ فَلَا تَضَعْهُ إِلا فِي حَقِّهِ ..
وَمَا لَيْسَ عِنْدَكَ : فَلا تَأْخُذْهُ إِلا بِحَقِّهِ ..
قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟؟؟
قَالَ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُلِئَتْ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ..
قَالَ لَهُ : مَا مَالُكَ ؟؟؟
قَالَ : مَالانِ ..
قَالَ : مَا هُمَا ؟؟؟
قَالَ : الثِّقَةُ بِمَا عِنْدِ اللهِ ..
وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ..
قَالَ : ارْفَعْ إِلَيَّ حَوَائِجَكَ ..
قَالَ : هَيْهَاتَ !!!
قَدْ رَفَعْتُهَا إِلَى مَنْ لا تُخْتَزَلُ الْحَوَائِجُ دُونَهُ ؛ فَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا شَيْئًا : قَبِلْتُ ..
وَإِنْ زَوَى عَنِّي مِنْهَا شَيْئًا : رَضِيتُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 21 …
( و سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وروى بسندهِ أيضًا /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ..
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ..
نَا الْفُضَيْلُ ..
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَجَاءٍ ..
عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ..
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ / إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا : زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا ..
وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ ..
وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 197 …
( و سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسندهِ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : سَمِعْتُ الرِّيَاشِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي زَيْدٍ قَالا /
الْفَرَسُ : لا طُحَالَ لَهُ ..
وَالْبَعِيرُ : لا مَرَارَةَ لَهُ ..
وَالظَّلِيمُ : لا مُخَّ لَهُ ..
قَالَ الْمَالِكِيُّ / الظَّلِيمُ : النَّعَامُ ..
قَالَ أَبُو زَيْدٍ / وَكَذَلِكَ طَيْرُ الْمَاءِ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ : لا أَلْسِنَةَ لَهَا وَلا أَدْمِغَةَ ..
وَالسَّمَكُ : لا رِئَةَ لَهَا ؛ وَلِذَلِكَ لا يَتَنَفَّسُ ؛ وَكُلُّ ذِي رِئَةٍ يَتَنَفَّسُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 198 …
( و سنده صحيح أيضًا )
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ المتوفى سنة / 333 هجري عليه رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ..
عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ ..
عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ :
مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ : لا يُعْصَى إِلا فِيهَا ..
وَلا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ : إِلا بِتَرْكِهَا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 18 …
( وهذا سنده صحيح )
ومنها …
وقال أيضًا بسنده عليهِ رَحَمَات الله /
حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخُو خَطَّابٍ ..
نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ / قَالَ بَعْضُ بَنِي مَرْوَانَ لأَبِي حَازِمٍ :
مَا الْمَخْرَجُ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ ؟؟؟
قَالَ : تَنْظُرُ مَا عِنْدَكَ فَلَا تَضَعْهُ إِلا فِي حَقِّهِ ..
وَمَا لَيْسَ عِنْدَكَ : فَلا تَأْخُذْهُ إِلا بِحَقِّهِ ..
قَالَ : وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟؟؟
قَالَ : فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مُلِئَتْ جَهَنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ..
قَالَ لَهُ : مَا مَالُكَ ؟؟؟
قَالَ : مَالانِ ..
قَالَ : مَا هُمَا ؟؟؟
قَالَ : الثِّقَةُ بِمَا عِنْدِ اللهِ ..
وَالإِيَاسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ..
قَالَ : ارْفَعْ إِلَيَّ حَوَائِجَكَ ..
قَالَ : هَيْهَاتَ !!!
قَدْ رَفَعْتُهَا إِلَى مَنْ لا تُخْتَزَلُ الْحَوَائِجُ دُونَهُ ؛ فَإِنْ أَعْطَى مِنْهَا شَيْئًا : قَبِلْتُ ..
وَإِنْ زَوَى عَنِّي مِنْهَا شَيْئًا : رَضِيتُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 21 …
( و سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وروى بسندهِ أيضًا /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ ..
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ..
نَا الْفُضَيْلُ ..
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَجَاءٍ ..
عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ..
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ / إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا : زَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا ..
وَفَقَّهَهُ فِي الدِّينِ ..
وَبَصَّرَهُ عُيُوبَهُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 197 …
( و سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسندهِ أيضًا عليهِ رَحَمَات ربّ عليهِ /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ : سَمِعْتُ الرِّيَاشِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَأَبِي زَيْدٍ قَالا /
الْفَرَسُ : لا طُحَالَ لَهُ ..
وَالْبَعِيرُ : لا مَرَارَةَ لَهُ ..
وَالظَّلِيمُ : لا مُخَّ لَهُ ..
قَالَ الْمَالِكِيُّ / الظَّلِيمُ : النَّعَامُ ..
قَالَ أَبُو زَيْدٍ / وَكَذَلِكَ طَيْرُ الْمَاءِ وَحِيتَانُ الْبَحْرِ : لا أَلْسِنَةَ لَهَا وَلا أَدْمِغَةَ ..
وَالسَّمَكُ : لا رِئَةَ لَهَا ؛ وَلِذَلِكَ لا يَتَنَفَّسُ ؛ وَكُلُّ ذِي رِئَةٍ يَتَنَفَّسُ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 04 وَرَقَة / 198 …
( و سنده صحيح أيضًا )