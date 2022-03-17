حفار فابو 150 للبيع

الجوهري
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 مارس 2022
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 45
- محل الإقامة
- القاهره
- الجنس
- ذكر
حفار ( FP150 )
يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيله
تتميز المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20%
مواصفات المعدة مميزه جدا ::
- القوه المقدره : 86/2200 kW/rpm
- الوزن التشغيلي : 13850 kg
- سرعة الدوران : 10.5 r/min
- قدرة الدلو : 0.58/300/420 m³
- الإزاحة : L 3.8
ولان فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر متوفر كل ماهو جديد في عالم المعدات الثقيله مع الصيانه واطول فترة ضمان في مصر
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تواصل معنا :
002-01013333481
047-3107078
#لسنا_وحيدون_ولاكننا_دائما_الأفضل
#مع_فابو_انت_في_امان
#فــابو_هيا_المستقبل
- القوه المقدره : 86/2200 kW/rpm
- الوزن التشغيلي : 13850 kg
- سرعة الدوران : 10.5 r/min
- قدرة الدلو : 0.58/300/420 m³
- الإزاحة : L 3.8
تابعنا على تويتر :
https://twitter.com/FapoHeavy
002-01013333481
047-3107078
#لسنا_وحيدون_ولاكننا_دائما_الأفضل
#مع_فابو_انت_في_امان
#فــابو_هيا_المستقبل