حفار فابو 150 للبيع

حفار ( FP150 )يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيلهتتميز المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20%مواصفات المعدة مميزه جدا ::- القوه المقدره : 86/2200 kW/rpm- الوزن التشغيلي : 13850 kg- سرعة الدوران : 10.5 r/min- قدرة الدلو : 0.58/300/420 m³- الإزاحة : L 3.8ولان فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر متوفر كل ماهو جديد في عالم المعدات الثقيله مع الصيانه واطول فترة ضمان في مصرتابعنا على تويتر :تواصل معنا :002-01013333481047-3107078