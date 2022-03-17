حفار فابو 150 للبيع

ا

الجوهري

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 مارس 2022
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
45
محل الإقامة
القاهره
الجنس
ذكر
حفار ( FP150 )
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يستخدم في حفر الخنادق وعمليات القطع للمواد الضخمه ورفع المواد الثقيله
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تتميز المعده بزيادة الكفاءه التشغيليه بنسبه تصل الي 45% ونسبة توفير في استهلاك الوقود تصل الي 20%
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مواصفات المعدة مميزه جدا ::
- القوه المقدره : 86/2200 kW/rpm
- الوزن التشغيلي : 13850 kg
- سرعة الدوران : 10.5 r/min
- قدرة الدلو : 0.58/300/420 m³
- الإزاحة : L 3.8
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ولان فابو هي الشركه الرائده للمعدات الثقيله في مصر متوفر كل ماهو جديد في عالم المعدات الثقيله مع الصيانه واطول فترة ضمان في مصر
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002-01013333481
047-3107078
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