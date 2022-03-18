من درر السلف...الحلقة رقم 583

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
إتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ : التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ ؛ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ ..
وَهِيَ : نَوْعَانِ ..
تَرْكُ : وَاجِبٍ ..
أَوْ فِعْلُ : مُحَرَّمٍ ..
فَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَقَضَاءِ الدُّيُونِ ؛ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَكَالَاتِ ؛ وَالْوَدَائِعِ ؛ وَأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ وَالْوُقُوفِ ؛ وَالْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ وَرَدِّ الْغُصُوبِ ؛ وَالْمَظَالِمِ : فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ..
وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُ نَفْسٍ لإسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا مِثْلَ : أَنْ يَقْطَعَ الطَّرِيقَ ؛ وَيَلْتَجِئَ إلَى مَنْ يَمْنَعُهُ وَيَذُبَّ عَنْهُ ؛ فَهَذَا يُعَاقَبُ حَتَّى يُحْضِرَهُ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 93 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَالْمَعَاصِي : ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ..
نَوْعٌ فِيهِ حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ : كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ ؛ فَهَذَا يَكْفِيهِ الْحَدُّ عَنْ الْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ ..
وَنَوْعٌ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا حَدَّ فِيهِ : كَالْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ وَنَهَارِ رَمَضَانَ ؛ وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ؛ فَهَذَا تُغْنِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ الْحَدِّ ..
وَهَلْ تَكْفِي عَنْ التَّعْزِيرِ ؟؟؟
فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ : وَهُمَا لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ ..
وَنَوْعٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا حَدَّ : كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَهَذَا يَسُوغُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وُجُوبًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ؛ وَجَوَازًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ..
ثُمَّ إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ : مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ لِيُؤَدِّبَ بِهِ ؛ فَهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ ؛ بَلْ يَضْرِبُ يَوْمًا ؛ فَإِنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ وَإِلَّا ضُرِبَ يَوْمًا آخَرَ بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ ؛ وَلَا يَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَعْلَى التَّعْزِير . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله قال /
وَاجِبَاتُ الشَّرِيعَةِ - الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى - : ثَلَاثَةُ ..
قْسم عِبَادَاتٌ : كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ..
وَعُقُوبَاتٌ إمَّا : مَقْدُورَةٌ وَإِمَّا مُفَوَّضَةٌ ..
وَكَفَّارَاتٌ ..
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِ الْوَاجِبَاتِ يَنْقَسِمُ : إلَى بَدَنِيٍّ ؛ وَإِلَى مَالِيٍّ ؛ وَإِلَى مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا ..
فَالْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ..
وَالْمَالِيَّةُ : كَالزَّكَاةِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْحَجِّ ..
وَالْكَفَّارَاتُ الْمَالِيَّةُ : كَالْإِطْعَامِ ..
وَالْبَدَنِيَّةُ : كَالصِّيَامِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْهَدْيِ يُذْبَحُ وَيُقَسَّمُ ..
وَالْعُقُوبَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالْقَتْلِ وَالْقَطْع ..
وَالْمَالِيَّةُ : كَإِتْلَافِ أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَجَلْدِ السَّارِقِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ؛ وَتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ ..
وَكَقَتْلِ الْكُفَّارِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 228 - 229 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /
إتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ : التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ ؛ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ ..
وَهِيَ : نَوْعَانِ ..
تَرْكُ : وَاجِبٍ ..
أَوْ فِعْلُ : مُحَرَّمٍ ..
فَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَقَضَاءِ الدُّيُونِ ؛ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَكَالَاتِ ؛ وَالْوَدَائِعِ ؛ وَأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ وَالْوُقُوفِ ؛ وَالْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ وَرَدِّ الْغُصُوبِ ؛ وَالْمَظَالِمِ : فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ..
وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُ نَفْسٍ لإسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا مِثْلَ : أَنْ يَقْطَعَ الطَّرِيقَ ؛ وَيَلْتَجِئَ إلَى مَنْ يَمْنَعُهُ وَيَذُبَّ عَنْهُ ؛ فَهَذَا يُعَاقَبُ حَتَّى يُحْضِرَهُ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 93 …
ومنها …
وقال أيضًا /
وَالْمَعَاصِي : ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ..
نَوْعٌ فِيهِ حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ : كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ ؛ فَهَذَا يَكْفِيهِ الْحَدُّ عَنْ الْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ ..
وَنَوْعٌ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا حَدَّ فِيهِ : كَالْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ وَنَهَارِ رَمَضَانَ ؛ وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ؛ فَهَذَا تُغْنِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ الْحَدِّ ..
وَهَلْ تَكْفِي عَنْ التَّعْزِيرِ ؟؟؟
فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ : وَهُمَا لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ ..
وَنَوْعٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا حَدَّ : كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَهَذَا يَسُوغُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وُجُوبًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ؛ وَجَوَازًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ..
ثُمَّ إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ : مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ لِيُؤَدِّبَ بِهِ ؛ فَهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ ؛ بَلْ يَضْرِبُ يَوْمًا ؛ فَإِنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ وَإِلَّا ضُرِبَ يَوْمًا آخَرَ بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ ؛ وَلَا يَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَعْلَى التَّعْزِير . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 94 …
ومنها …
وقال أيضًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله قال /
وَاجِبَاتُ الشَّرِيعَةِ - الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى - : ثَلَاثَةُ ..
قْسم عِبَادَاتٌ : كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ..
وَعُقُوبَاتٌ إمَّا : مَقْدُورَةٌ وَإِمَّا مُفَوَّضَةٌ ..
وَكَفَّارَاتٌ ..
وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِ الْوَاجِبَاتِ يَنْقَسِمُ : إلَى بَدَنِيٍّ ؛ وَإِلَى مَالِيٍّ ؛ وَإِلَى مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا ..
فَالْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ..
وَالْمَالِيَّةُ : كَالزَّكَاةِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْحَجِّ ..
وَالْكَفَّارَاتُ الْمَالِيَّةُ : كَالْإِطْعَامِ ..
وَالْبَدَنِيَّةُ : كَالصِّيَامِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْهَدْيِ يُذْبَحُ وَيُقَسَّمُ ..
وَالْعُقُوبَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالْقَتْلِ وَالْقَطْع ..
وَالْمَالِيَّةُ : كَإِتْلَافِ أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ ..
وَالْمُرَكَّبَةُ : كَجَلْدِ السَّارِقِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ؛ وَتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ ..
وَكَقَتْلِ الْكُفَّارِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 228 - 229 …