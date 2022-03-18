من درر السلف...الحلقة رقم 583

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال شيخ الإسلام الصغير ابن قيّم الجَوْزِية الدمشقيّ الزرعيّ عليهِ رَحَمَات الله /إتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ : التَّعْزِيرَ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ ؛ لَيْسَ فِيهَا حَدٌّ ..وَهِيَ : نَوْعَانِ ..تَرْكُ : وَاجِبٍ ..أَوْ فِعْلُ : مُحَرَّمٍ ..فَمَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَاتِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا كَقَضَاءِ الدُّيُونِ ؛ وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ مِنْ الْوَكَالَاتِ ؛ وَالْوَدَائِعِ ؛ وَأَمْوَالِ الْيَتَامَى ؛ وَالْوُقُوفِ ؛ وَالْأَمْوَالِ السُّلْطَانِيَّةِ ؛ وَرَدِّ الْغُصُوبِ ؛ وَالْمَظَالِمِ : فَإِنَّهُ يُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ..وَكَذَلِكَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ إحْضَارُ نَفْسٍ لإسْتِيفَاءِ حَقٍّ وَجَبَ عَلَيْهَا مِثْلَ : أَنْ يَقْطَعَ الطَّرِيقَ ؛ وَيَلْتَجِئَ إلَى مَنْ يَمْنَعُهُ وَيَذُبَّ عَنْهُ ؛ فَهَذَا يُعَاقَبُ حَتَّى يُحْضِرَهُ . ..أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 93 …ومنها …وقال أيضًا /وَالْمَعَاصِي : ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ ..نَوْعٌ فِيهِ حَدٌّ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهِ : كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقَذْفِ ؛ فَهَذَا يَكْفِيهِ الْحَدُّ عَنْ الْحَبْسِ وَالتَّعْزِيرِ ..وَنَوْعٌ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَلَا حَدَّ فِيهِ : كَالْجِمَاعِ فِي الْإِحْرَامِ وَنَهَارِ رَمَضَانَ ؛ وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ؛ فَهَذَا تُغْنِي فِيهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ الْحَدِّ ..وَهَلْ تَكْفِي عَنْ التَّعْزِيرِ ؟؟؟فِيهِ قَوْلَانِ لِلْفُقَهَاءِ : وَهُمَا لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ ..وَنَوْعٌ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ وَلَا حَدَّ : كَسَرِقَةِ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ ؛ وَالنَّظَرُ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَهَذَا يَسُوغُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وُجُوبًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ؛ وَجَوَازًا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ..ثُمَّ إنْ كَانَ الضَّرْبُ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ : مِثْلَ أَنْ يَضْرِبَهُ لِيُؤَدِّبَ بِهِ ؛ فَهَذَا لَا يَتَقَدَّرُ ؛ بَلْ يَضْرِبُ يَوْمًا ؛ فَإِنْ فَعَلَ الْوَاجِبَ وَإِلَّا ضُرِبَ يَوْمًا آخَرَ بِحَسَبِ مَا يَحْتَمِلُهُ ؛ وَلَا يَزِيدُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ عَلَى مِقْدَارِ أَعْلَى التَّعْزِير . ..أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 94 …ومنها …وقال أيضًا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة الحرّاني النُميريّ عليهِ رَحَمَات الله قال /وَاجِبَاتُ الشَّرِيعَةِ - الَّتِي هِيَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى - : ثَلَاثَةُ ..قْسم عِبَادَاتٌ : كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ ..وَعُقُوبَاتٌ إمَّا : مَقْدُورَةٌ وَإِمَّا مُفَوَّضَةٌ ..وَكَفَّارَاتٌ ..وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِ الْوَاجِبَاتِ يَنْقَسِمُ : إلَى بَدَنِيٍّ ؛ وَإِلَى مَالِيٍّ ؛ وَإِلَى مُرَكَّبٍ مِنْهُمَا ..فَالْعِبَادَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ ..وَالْمَالِيَّةُ : كَالزَّكَاةِ ..وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْحَجِّ ..وَالْكَفَّارَاتُ الْمَالِيَّةُ : كَالْإِطْعَامِ ..وَالْبَدَنِيَّةُ : كَالصِّيَامِ ..وَالْمُرَكَّبَةُ : كَالْهَدْيِ يُذْبَحُ وَيُقَسَّمُ ..وَالْعُقُوبَاتُ الْبَدَنِيَّةُ : كَالْقَتْلِ وَالْقَطْع ..وَالْمَالِيَّةُ : كَإِتْلَافِ أَوْعِيَةِ الْخَمْرِ ..وَالْمُرَكَّبَةُ : كَجَلْدِ السَّارِقِ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ ؛ وَتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَيْهِ ..وَكَقَتْلِ الْكُفَّارِ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ . ..أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 228 - 229 …