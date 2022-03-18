السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



بسم الله الرحمن الرحيم



هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام - لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله ​

السؤال :



أول أنواع المرض ذلكم المرض الذي تفشى في كثير من المسلمين، ونسأل الله لهم العافية، هو: الفشل الكلوي، المصاب بهذا المرض يحتاج إلى الغسيل، والغسيل قد يكون في نهار رمضان ويسأل كثير من المصابين بهذا المرض فيما لو أذن لهم الأطباء بالصيام، هل يؤثر غسيل الكلى على الصيام أو لا يؤثر؟

الجواب :

