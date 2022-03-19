من درر السلف....الحلقة رقم 584

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالحٍ العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا : فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة ؟؟؟ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 12 وَرَقَة / 23 …
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ﺍﺑﻦ رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فدخلَ في تحريمِ الربا جميعُ أكلِ المالِ بالمعاوضاتِ الباطلةِ المحرمةِ : مثلُ رِبا
الفضلِ فيما حرَّم فيه التفاضلُ ..
وربا النَّسَاء : فيما حرَّم فيه النَّسأ ..
ومثل أثمانِ الأعيانِ المحرَّمة : كالخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ..
ومثل قَبولِ الهدية : على الشَّفاعةِ ..
ومثل العقودِ الباطلةِ : كبيع الملامسةِ والمنابذةِ ؛ وبيع حَبَلِ الحبلةِ ..
وبيع : الغَرَرِ ..
وبيع الثمرة قبل بدوِّ : صلاحِها ..
والمُخَابرةِ ..
والسَّلَفِ فيما لا يجوز : السَّلَفُ فيه ..
وكلامُ الصحابةِ في تسميةِ ذلكَ : رِبًا كثير ..
وقد قالُوا : القَبَالاتُ رِبا ..
وفي النَّجشِ : أنه رِبا ..
وفي الصفقتين في الصفقةِ : أنه رِبا ..
وفي بيع الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها : أنَه رِبا ..
ورُوي : أنَّ غَبْنَ المُسْتَرسلِ : رِبًا ..
وأنَّ كلَّ قرْضٍ جَرَّ نفْعًا : فهو رِبًا . ..
أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 197 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /
( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ..
قال / المحبةُ الصحيحةُ : تقتضِي المتابعةَ والموافقةَ في حبِّ : المحبوباتِ ..
وبغضِ : المكروهاتِ .. ..
ثم قال / فمنْ أحبَّ اللَّهَ ورسولَهُ محبةً صادقةً من قلبِهِ : أوجبَ له ذلكَ أنْ يحبَّ بقلبِهِ ما يُحبُّه اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويكرهُ ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويرضَى بما يَرضَى اللَّهُ رسولُهُ ؛ ويسخطُ ما يسخطهُ اللَّهُ ورسولُهُ ..
وأنْ يعملَ بجوارحِهِ بمقتضَى هذا الحبِّ والبغضِ ..
فإنْ عملَ بجوارِحِهِ شيئًا يخالفُ ذلكَ بأن ارتكبَ بعض ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُه ؛ أو تركَ بعضَ ما يحبهُ اللَّهُ ورسولُهُ مع وجوبِهِ والقدرةِ عليه : دل ذلكَ على نقصِ محبَّته الواجبةِ ؛ فعليهِ أن يتوبَ من ذلكَ ويرجعَ إلى تكميلِ المحبةِ الواجبةِ ..
قال أبو يعقوب النَّهْرُجُوريُّ / كلُّ من ادَّعى محبةَ اللَّه عزَّ وجل ولم يوافقِ اللَّهَ في أمرِهِ : فدعواهُ باطلةٌ ..
وكلُّ محب ليسَ يخافُ اللَّهً : فهو مغرور .. ..
وقالَ يحيى بنُ معاذٍ / ليسَ بصادقٍ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ عزَ وجلَّ : ولم يحفظْ حدودَهُ ..
وسُئلَ رُويمٌ عن المحبةِ فقالَ / الموافقةُ في جميع الأحوالِ وأنشدَ :
ولو قُلتَ لي مُتْ ؛ مِتُّ سمعًا وطاعةً .. وقُلتُ لداعِي الموتِ : أهلاً ومرْحبًا ..
إلى آخره ..
أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 200 - 201 - 202 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالحٍ العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /
إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا : فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة ؟؟؟ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 12 وَرَقَة / 23 …
ومنها …
وقال الحافظ زين الدين ﺍﺑﻦ رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /
فدخلَ في تحريمِ الربا جميعُ أكلِ المالِ بالمعاوضاتِ الباطلةِ المحرمةِ : مثلُ رِبا
الفضلِ فيما حرَّم فيه التفاضلُ ..
وربا النَّسَاء : فيما حرَّم فيه النَّسأ ..
ومثل أثمانِ الأعيانِ المحرَّمة : كالخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ..
ومثل قَبولِ الهدية : على الشَّفاعةِ ..
ومثل العقودِ الباطلةِ : كبيع الملامسةِ والمنابذةِ ؛ وبيع حَبَلِ الحبلةِ ..
وبيع : الغَرَرِ ..
وبيع الثمرة قبل بدوِّ : صلاحِها ..
والمُخَابرةِ ..
والسَّلَفِ فيما لا يجوز : السَّلَفُ فيه ..
وكلامُ الصحابةِ في تسميةِ ذلكَ : رِبًا كثير ..
وقد قالُوا : القَبَالاتُ رِبا ..
وفي النَّجشِ : أنه رِبا ..
وفي الصفقتين في الصفقةِ : أنه رِبا ..
وفي بيع الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها : أنَه رِبا ..
ورُوي : أنَّ غَبْنَ المُسْتَرسلِ : رِبًا ..
وأنَّ كلَّ قرْضٍ جَرَّ نفْعًا : فهو رِبًا . ..
أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 197 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /
( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ..
قال / المحبةُ الصحيحةُ : تقتضِي المتابعةَ والموافقةَ في حبِّ : المحبوباتِ ..
وبغضِ : المكروهاتِ .. ..
ثم قال / فمنْ أحبَّ اللَّهَ ورسولَهُ محبةً صادقةً من قلبِهِ : أوجبَ له ذلكَ أنْ يحبَّ بقلبِهِ ما يُحبُّه اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويكرهُ ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويرضَى بما يَرضَى اللَّهُ رسولُهُ ؛ ويسخطُ ما يسخطهُ اللَّهُ ورسولُهُ ..
وأنْ يعملَ بجوارحِهِ بمقتضَى هذا الحبِّ والبغضِ ..
فإنْ عملَ بجوارِحِهِ شيئًا يخالفُ ذلكَ بأن ارتكبَ بعض ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُه ؛ أو تركَ بعضَ ما يحبهُ اللَّهُ ورسولُهُ مع وجوبِهِ والقدرةِ عليه : دل ذلكَ على نقصِ محبَّته الواجبةِ ؛ فعليهِ أن يتوبَ من ذلكَ ويرجعَ إلى تكميلِ المحبةِ الواجبةِ ..
قال أبو يعقوب النَّهْرُجُوريُّ / كلُّ من ادَّعى محبةَ اللَّه عزَّ وجل ولم يوافقِ اللَّهَ في أمرِهِ : فدعواهُ باطلةٌ ..
وكلُّ محب ليسَ يخافُ اللَّهً : فهو مغرور .. ..
وقالَ يحيى بنُ معاذٍ / ليسَ بصادقٍ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ عزَ وجلَّ : ولم يحفظْ حدودَهُ ..
وسُئلَ رُويمٌ عن المحبةِ فقالَ / الموافقةُ في جميع الأحوالِ وأنشدَ :
ولو قُلتَ لي مُتْ ؛ مِتُّ سمعًا وطاعةً .. وقُلتُ لداعِي الموتِ : أهلاً ومرْحبًا ..
إلى آخره ..
أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 200 - 201 - 202 …