من درر السلف....الحلقة رقم 584

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال شيخنا العلاّمة محمّد ابن صالحٍ العثيمين عليه رَحَمَات ربّ العالمين /إذا كنت تقوم لعملك في الدنيا : فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة ؟؟؟ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 12 وَرَقَة / 23 …ومنها …وقال الحافظ زين الدين ﺍﺑﻦ رجب الحنبليّ البغداديّ عليهِ رَحَمَات الله /فدخلَ في تحريمِ الربا جميعُ أكلِ المالِ بالمعاوضاتِ الباطلةِ المحرمةِ : مثلُ رِباالفضلِ فيما حرَّم فيه التفاضلُ ..وربا النَّسَاء : فيما حرَّم فيه النَّسأ ..ومثل أثمانِ الأعيانِ المحرَّمة : كالخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ ..ومثل قَبولِ الهدية : على الشَّفاعةِ ..ومثل العقودِ الباطلةِ : كبيع الملامسةِ والمنابذةِ ؛ وبيع حَبَلِ الحبلةِ ..وبيع : الغَرَرِ ..وبيع الثمرة قبل بدوِّ : صلاحِها ..والمُخَابرةِ ..والسَّلَفِ فيما لا يجوز : السَّلَفُ فيه ..وكلامُ الصحابةِ في تسميةِ ذلكَ : رِبًا كثير ..وقد قالُوا : القَبَالاتُ رِبا ..وفي النَّجشِ : أنه رِبا ..وفي الصفقتين في الصفقةِ : أنه رِبا ..وفي بيع الثمرةِ قبلَ بدوِّ صلاحِها : أنَه رِبا ..ورُوي : أنَّ غَبْنَ المُسْتَرسلِ : رِبًا ..وأنَّ كلَّ قرْضٍ جَرَّ نفْعًا : فهو رِبًا . ..أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 197 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله في قوله تعالى /( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) ..قال / المحبةُ الصحيحةُ : تقتضِي المتابعةَ والموافقةَ في حبِّ : المحبوباتِ ..وبغضِ : المكروهاتِ .. ..ثم قال / فمنْ أحبَّ اللَّهَ ورسولَهُ محبةً صادقةً من قلبِهِ : أوجبَ له ذلكَ أنْ يحبَّ بقلبِهِ ما يُحبُّه اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويكرهُ ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُهُ ؛ ويرضَى بما يَرضَى اللَّهُ رسولُهُ ؛ ويسخطُ ما يسخطهُ اللَّهُ ورسولُهُ ..وأنْ يعملَ بجوارحِهِ بمقتضَى هذا الحبِّ والبغضِ ..فإنْ عملَ بجوارِحِهِ شيئًا يخالفُ ذلكَ بأن ارتكبَ بعض ما يكرههُ اللَّهُ ورسولُه ؛ أو تركَ بعضَ ما يحبهُ اللَّهُ ورسولُهُ مع وجوبِهِ والقدرةِ عليه : دل ذلكَ على نقصِ محبَّته الواجبةِ ؛ فعليهِ أن يتوبَ من ذلكَ ويرجعَ إلى تكميلِ المحبةِ الواجبةِ ..قال أبو يعقوب النَّهْرُجُوريُّ / كلُّ من ادَّعى محبةَ اللَّه عزَّ وجل ولم يوافقِ اللَّهَ في أمرِهِ : فدعواهُ باطلةٌ ..وكلُّ محب ليسَ يخافُ اللَّهً : فهو مغرور .. ..وقالَ يحيى بنُ معاذٍ / ليسَ بصادقٍ من ادَّعى محبةَ اللَّهِ عزَ وجلَّ : ولم يحفظْ حدودَهُ ..وسُئلَ رُويمٌ عن المحبةِ فقالَ / الموافقةُ في جميع الأحوالِ وأنشدَ :ولو قُلتَ لي مُتْ ؛ مِتُّ سمعًا وطاعةً .. وقُلتُ لداعِي الموتِ : أهلاً ومرْحبًا ..إلى آخره ..أنظره / روائع التفسير ج 01 وَرَقَة / 200 - 201 - 202 …