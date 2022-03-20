من درر السلف...الحلقة رقم 585

إلياس
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الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
نَا الْمَضَاءُ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ :
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / مَنْ طَابَ رِيحُهُ : زَادَ عَقْلُهُ ..
وَمَنْ نَظَّفَ ثِيَابَهُ : قَلَّ همه . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 367 …
( وهذا إسناده صحيح )
ومنها …
وروى الحافظ بسنده أيضًا قال /
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا ..
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ /
يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ : أَنْ يَكُونَ يَوْمًا فِي الْقَضَاءِ ؛ وَيَوْمًا فِي الْبُكَاءِ ؛ فَإِنَّ لَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفًا غَدًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 206 …
( وهذا سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسنده أيضًا قال الحافظ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّيْنَوَرِيُّ ..
نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ :
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ : فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ ..
وَإِذَا وُلِدَ لَهُ : فَقَدْ كُسِرَ بِهِ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 237 …
( سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسنده أيضًا قال /
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..
نا عِيسَى ..
عَنْ ضَمْرَةَ ..
عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الْبَنِينَ تَقُولُ / أُفٍّ لِلْبُخْلِ !!!
لَوْ كَانَ ثَوْبًا : مَا لَبِسْتُهُ ..
وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا : مَا سَلَكْتُهَا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 132 …
ومنها …
وبسنده أيضًا قال عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
نا ابْنُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : لا تَضَعْ مَعْرُوفَكَ عِنْدَ فَاحِشٍ وَلا أَحْمَقَ وَلا لَئِيمٍ ..
فَإِنَّ الْفَاحِشَ يَرَى ذَلِكَ : ضَعْفًا ..
وَالأَحْمَقَ : لا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ ..
وَاللَّئِيمَ : سَبَخَةٌ لا يُنْبِتُ وَلا يُثْمِرُ ..
وَلَكِنْ إِذَا أَصَبْتَ الْمُؤْمِنَ : فَازْرَعْهُ مَعْرُوفَكَ تَحْصُدْ بِهِ شُكْرًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 399 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
نَا الْمَضَاءُ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ :
قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / مَنْ طَابَ رِيحُهُ : زَادَ عَقْلُهُ ..
وَمَنْ نَظَّفَ ثِيَابَهُ : قَلَّ همه . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 367 …
( وهذا إسناده صحيح )
ومنها …
وروى الحافظ بسنده أيضًا قال /
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا ..
نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ /
يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ : أَنْ يَكُونَ يَوْمًا فِي الْقَضَاءِ ؛ وَيَوْمًا فِي الْبُكَاءِ ؛ فَإِنَّ لَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفًا غَدًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 206 …
( وهذا سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسنده أيضًا قال الحافظ عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّيْنَوَرِيُّ ..
نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ :
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ : فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ ..
وَإِذَا وُلِدَ لَهُ : فَقَدْ كُسِرَ بِهِ . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 237 …
( سنده صحيح أيضًا )
ومنها …
وبسنده أيضًا قال /
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..
نا عِيسَى ..
عَنْ ضَمْرَةَ ..
عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الْبَنِينَ تَقُولُ / أُفٍّ لِلْبُخْلِ !!!
لَوْ كَانَ ثَوْبًا : مَا لَبِسْتُهُ ..
وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا : مَا سَلَكْتُهَا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 132 …
ومنها …
وبسنده أيضًا قال عليهِ رَحَمَات الله /
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
نا ابْنُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : لا تَضَعْ مَعْرُوفَكَ عِنْدَ فَاحِشٍ وَلا أَحْمَقَ وَلا لَئِيمٍ ..
فَإِنَّ الْفَاحِشَ يَرَى ذَلِكَ : ضَعْفًا ..
وَالأَحْمَقَ : لا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ ..
وَاللَّئِيمَ : سَبَخَةٌ لا يُنْبِتُ وَلا يُثْمِرُ ..
وَلَكِنْ إِذَا أَصَبْتَ الْمُؤْمِنَ : فَازْرَعْهُ مَعْرُوفَكَ تَحْصُدْ بِهِ شُكْرًا . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 399 …