من درر السلف...الحلقة رقم 585

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..نَا الْمَضَاءُ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ :قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ / مَنْ طَابَ رِيحُهُ : زَادَ عَقْلُهُ ..وَمَنْ نَظَّفَ ثِيَابَهُ : قَلَّ همه . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 05 وَرَقَة / 367 …( وهذا إسناده صحيح )ومنها …وروى الحافظ بسنده أيضًا قال /حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الدُّنْيَا ..نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ : سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَقُولُ /يَنْبَغِي لِلْقَاضِي إِذَا ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ : أَنْ يَكُونَ يَوْمًا فِي الْقَضَاءِ ؛ وَيَوْمًا فِي الْبُكَاءِ ؛ فَإِنَّ لَهُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْقِفًا غَدًا . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 206 …( وهذا سنده صحيح أيضًا )ومنها …وبسنده أيضًا قال الحافظ عليهِ رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّيْنَوَرِيُّ ..نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ / سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ :إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ : فَقَدْ رَكِبَ الْبَحْرَ ..وَإِذَا وُلِدَ لَهُ : فَقَدْ كُسِرَ بِهِ . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 02 وَرَقَة / 237 …( سنده صحيح أيضًا )ومنها …وبسنده أيضًا قال /حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ..نا عِيسَى ..عَنْ ضَمْرَةَ ..عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ الْبَنِينَ تَقُولُ / أُفٍّ لِلْبُخْلِ !!!لَوْ كَانَ ثَوْبًا : مَا لَبِسْتُهُ ..وَلَوْ كَانَ طَرِيقًا : مَا سَلَكْتُهَا . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 132 …ومنها …وبسنده أيضًا قال عليهِ رَحَمَات الله /حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..نا ابْنُ عَائِشَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ / قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : لا تَضَعْ مَعْرُوفَكَ عِنْدَ فَاحِشٍ وَلا أَحْمَقَ وَلا لَئِيمٍ ..فَإِنَّ الْفَاحِشَ يَرَى ذَلِكَ : ضَعْفًا ..وَالأَحْمَقَ : لا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا أَتَيْتَ إِلَيْهِ ..وَاللَّئِيمَ : سَبَخَةٌ لا يُنْبِتُ وَلا يُثْمِرُ ..وَلَكِنْ إِذَا أَصَبْتَ الْمُؤْمِنَ : فَازْرَعْهُ مَعْرُوفَكَ تَحْصُدْ بِهِ شُكْرًا . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم ج 06 وَرَقَة / 399 …