من درر السلف...الحلقة رقم 586

الحمد لله …ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …منها …وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ..نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ الْمَدَائِنِيَّ يَقُولُ /قَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ :إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةٍ ؛ أَوْ تَعْجِيلِ نِقْمَةٍ : مِنْ إِقَامَةِ ظَالِمٍ عَلَى ظُلْمِهِ . ..أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 17 …ومنها …وقال أيضًا /حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ..نا جَرِيرٌ ..عَنْ مَنْصُورٍ ..عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله : ( وَثَيَابَكَ فَطَهَّرْ ) ..قَالَ / عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ ..قَالَ / كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ خَبِيثَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا خَبِيثُ الثِّيَابِ ..وَإِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا طَاهِرُ الثِّيَابِ . ..أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 30 …ومنها …قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ : سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ..وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ : الْمَوْتِ الْعَامِّ ؛ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ ..وَلَمَّا اخْتَلَطَ الْبَغَايَا بِعَسْكَرِ مُوسَى ؛ وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ : أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِمْ الطَّاعُونَ ؛ فَمَاتَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ؛ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ ..فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ : كَثْرَةُ الزِّنَا ..بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ - لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ . ..أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 239 …ومنها …وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /قَالَ أَبُو دَاوُد :رَأَيْت رَجُلَيْنِ تَشَاحَّا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ فَقَالَ / يَجْتَمِعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيَنْظُرُ مَنْ يَخْتَارُونَ ..فَقَالَ / لَا ؛ وَلَكِنْ يَقْتَرِعَانِ ؛ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ ؛ كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ..قُلْت ( ابن القيّم ) : وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالْقُرْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّقْدِيمِ بِتَعْيِينِ الْجِيرَانِ ..فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ تَقُولُونَ فِي الْإِمَامَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ؟؟؟قِيلَ : لَا ؛ بَلْ يُقَدَّمُ فِيهَا مَنْ يَخْتَارُ الْجِيرَانُ ؛ فَإِنَّ الْقُرْعَةَ تُصِيبُ مَنْ يَكْرَهُونَهُ ؛ وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ . ..أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 271 …