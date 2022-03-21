من درر السلف...الحلقة رقم 586

إلياس
:: أستاذ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 18,604
- النقاط
- 1,471
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ..
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ الْمَدَائِنِيَّ يَقُولُ /
قَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ :
إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةٍ ؛ أَوْ تَعْجِيلِ نِقْمَةٍ : مِنْ إِقَامَةِ ظَالِمٍ عَلَى ظُلْمِهِ . ..
أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 17 …
ومنها …
وقال أيضًا /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..
نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ..
نا جَرِيرٌ ..
عَنْ مَنْصُورٍ ..
عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله : ( وَثَيَابَكَ فَطَهَّرْ ) ..
قَالَ / عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ ..
قَالَ / كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ خَبِيثَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا خَبِيثُ الثِّيَابِ ..
وَإِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا طَاهِرُ الثِّيَابِ . ..
أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 30 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ : سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ..
وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ : الْمَوْتِ الْعَامِّ ؛ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ ..
وَلَمَّا اخْتَلَطَ الْبَغَايَا بِعَسْكَرِ مُوسَى ؛ وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ : أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِمْ الطَّاعُونَ ؛ فَمَاتَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ؛ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ ..
فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ : كَثْرَةُ الزِّنَا ..
بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ - لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 239 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ أَبُو دَاوُد :
رَأَيْت رَجُلَيْنِ تَشَاحَّا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ فَقَالَ / يَجْتَمِعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيَنْظُرُ مَنْ يَخْتَارُونَ ..
فَقَالَ / لَا ؛ وَلَكِنْ يَقْتَرِعَانِ ؛ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ ؛ كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ..
قُلْت ( ابن القيّم ) : وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالْقُرْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّقْدِيمِ بِتَعْيِينِ الْجِيرَانِ ..
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ تَقُولُونَ فِي الْإِمَامَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ؟؟؟
قِيلَ : لَا ؛ بَلْ يُقَدَّمُ فِيهَا مَنْ يَخْتَارُ الْجِيرَانُ ؛ فَإِنَّ الْقُرْعَةَ تُصِيبُ مَنْ يَكْرَهُونَهُ ؛ وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 271 …
ومنَ الدّررِ والقلائدِ والفَوائِدِ والعبر …
منها …
وقال الحافظ الإمام أبو بكر أحمد ابن مروان الدَينوريّ المالكيّ عليه رَحَمَات الله بسنده /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ..
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ : سَمِعْتُ الْمَدَائِنِيَّ يَقُولُ /
قَالَ بَعْضُ حُكَمَاءِ الْعَرَبِ :
إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَغْيِيرِ نِعْمَةٍ ؛ أَوْ تَعْجِيلِ نِقْمَةٍ : مِنْ إِقَامَةِ ظَالِمٍ عَلَى ظُلْمِهِ . ..
أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 17 …
ومنها …
وقال أيضًا /
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ..
نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ..
نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ..
نا جَرِيرٌ ..
عَنْ مَنْصُورٍ ..
عَنْ أَبِي رَزِينٍ فِي قوله : ( وَثَيَابَكَ فَطَهَّرْ ) ..
قَالَ / عَمَلَكَ فَأَصْلِحْهُ ..
قَالَ / كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ خَبِيثَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا خَبِيثُ الثِّيَابِ ..
وَإِذَا كَانَ حَسَنَ الْعَمَلِ قَالُوا : إِنَّ فُلانًا طَاهِرُ الثِّيَابِ . ..
أنظره / : المجالسة وجواهر العلم ج 07 وَرَقَة / 30 …
ومنها …
قال شيخ الإسلام ابن قيّم الجَوْزِية الزرعيّ الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَاخْتِلَاطُ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ : سَبَبٌ لِكَثْرَةِ الْفَوَاحِشِ وَالزِّنَا ..
وَهُوَ مِنْ أَسْبَابِ : الْمَوْتِ الْعَامِّ ؛ وَالطَّوَاعِينِ الْمُتَّصِلَةِ ..
وَلَمَّا اخْتَلَطَ الْبَغَايَا بِعَسْكَرِ مُوسَى ؛ وَفَشَتْ فِيهِمْ الْفَاحِشَةُ : أَرْسَلَ اللَّهُ إلَيْهِمْ الطَّاعُونَ ؛ فَمَاتَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ سَبْعُونَ أَلْفًا ؛ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورَةٌ فِي كُتُبِ التَّفَاسِيرِ ..
فَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْمَوْتِ الْعَامِّ : كَثْرَةُ الزِّنَا ..
بِسَبَبِ تَمْكِينِ النِّسَاءِ مِنْ اخْتِلَاطِهِنَّ بِالرِّجَالِ، وَالْمَشْيِ بَيْنَهُمْ مُتَبَرِّجَاتٍ مُتَجَمِّلَاتٍ، وَلَوْ عَلِمَ أَوْلِيَاءُ الْأَمْرِ مَا فِي ذَلِكَ مِنْ فَسَادِ الدُّنْيَا وَالرَّعِيَّةِ - قَبْلَ الدِّينِ - لَكَانُوا أَشَدَّ شَيْءٍ مَنْعًا لِذَلِكَ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 239 …
ومنها …
وقال أيضًا عليهِ رَحَمَات الله /
قَالَ أَبُو دَاوُد :
رَأَيْت رَجُلَيْنِ تَشَاحَّا فِي الْأَذَانِ عِنْدَ أَحْمَدَ فَقَالَ / يَجْتَمِعُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فَيَنْظُرُ مَنْ يَخْتَارُونَ ..
فَقَالَ / لَا ؛ وَلَكِنْ يَقْتَرِعَانِ ؛ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ أَذَّنَ ؛ كَذَلِكَ فَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ..
قُلْت ( ابن القيّم ) : وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّقْدِيمَ بِالْقُرْعَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّقْدِيمِ بِتَعْيِينِ الْجِيرَانِ ..
فَإِنْ قِيلَ : فَهَلْ تَقُولُونَ فِي الْإِمَامَةِ مِثْلَ ذَلِكَ ؟؟؟
قِيلَ : لَا ؛ بَلْ يُقَدَّمُ فِيهَا مَنْ يَخْتَارُ الْجِيرَانُ ؛ فَإِنَّ الْقُرْعَةَ تُصِيبُ مَنْ يَكْرَهُونَهُ ؛ وَيُكْرَهُ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ لَهُ كَارِهُونَ . ..
أنظره / الطرق الحكمية وَرَقَة / 271 …